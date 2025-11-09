La CD saldará parte de la deuda tras un nuevo paro

La disputa a cielo abierto que tensiona un proyecto clave para Kicillof y el trío que asoma
La disputa a cielo abierto que tensiona un proyecto clave para Kicillof y el trío que asoma
Milei recalibra el poder: la segunda fase de su proyecto, los desafíos y las tensiones que vienen
Docentes platenses advierten que cada vez hay más chicos con “voz vieja” por el uso de vapeadores
Inventores platenses: tres historias que transformaron el mundo
Elección en la UNLP: avanzó la JUP y Franja Morada dio un paso atrás
No Te Va Gustar en La Plata: broche de oro a 30 años de historia
De Halloween a la Madre Tierra: la resignificación de otras culturas en La Plata
BARF: mitos, verdades y viandas platenses para perros y gatos
¡Descuentos que se festejan! En Nini, esta semana comprá mejor que nunca
Nuevo desarrollo de Yacoub Developers en City Bell: vivir frente a Plaza Mitre con diseño, confort y naturaleza
Seguros: cubrirse tranquiliza pero suma al costo de alquilar
Influencias indebidas: un fallo expuso una oscura trama judicial
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Alarmante hallazgo de investigadores platenses en el Canal de Beagle
Inundaciones: pérdidas millonarias, caminos colapsados y obras ausentes
La reforma laboral pone el foco en el banco de horas y la flexibilización
Lorena Pronsky La platense que pasó de la psicología a los bestsellers
Morir en vivo: el morbo, el algoritmo y la pulsión de mostrarse hasta el final
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Nuevamente los futbolistas levantaron la práctica pero hay promesa de pago de la CD y el plantel quedará concentrado en Abasto
A pesar de que el conflicto entre el plantel y la dirigencia del club sumó un capítulo más ayer cuando los futbolistas levantaron directamente el entrenamiento luego de una reunión con Sergio Marchi, titular de Futbolistas Argentinos Agremiados, ayer por la tarde la dirigencia terminó de gestionar aportes externos que le permitirán reducir la deuda con los jugadores en la previa del compromiso frente a Vélez Sarsfield.
El aporte económico, vinculado a socios del club, servirá para pagar un sueldo completo al plantel profesional y quedará un dinero para poder achicar también la deuda con empleados del club, otro foco de conflicto a partir de la retención de tareas ya que hay trabajadores que todavía no terminaron de cobrar el salario de septiembre.
Con los jugadores hay distintas deudas de acuerdo a la escala salarial. A todos los futbolistas les adeudan el sueldo de septiembre, pero a los salarios altos y medios se les debe también gran parte de junio y julio. Por eso, el plantel decidió una medida de fuerza el viernes, cuando solamente entrenaron en el gimnasio e hicieron la sesión de videoanálisis, pero no bajaron del Campus a las canchas del predio abastense.
Ayer por la mañana, la medida tomó mayor fuerza, ya que los jugadores se cambiaron, tuvieron una reunión con representantes de su gremio y se retiraron del predio sin realizar ningún tipo de actividad. Si bien se barajó la chance de realizar la práctica por la tarde, esta alternativa quedó rápidamente descartada y los futbolistas se reencontrarán esta tarde para el último entrenamiento previo al choque con el Fortín.
A pesar de que no hubo presencia dirigencial en Estancia Chica durante la mañana, pasado el mediodía se aceleraron las gestiones y desde la dirigencia aseguraron que hoy estará destrabada la situación para que los jugadores entrenen con normalidad luego de una preparación que distó mucho de ser la ideal para el cuerpo técnico encabezado por Fernando Zaniratto.
Con la llegada de los cheques, asoma como garantizada la concentración del plantel profesional. La idea de la dirigencia albiazul es poder chequear el resto de la deuda con los jugadores. La “garantía” para la nueva gestión será la venta de Alan Lescano, de gran campaña con Argentinos Juniors. Gimnasia tiene la mitad del pase del jugador, quien extendió su contrato con el Bicho hasta 2029.
LE PUEDE INTERESAR
Aún sin entrenar, Zaniratto piensa en los mismos once para jugar con Vélez
LE PUEDE INTERESAR
Buen final de año para los juveniles triperos
Más allá de la deuda con el plantel y de que la idea es que algo de dinero se destine a abonar los salarios adeudados a los empleados, ya vence octubre para los trabajadores y hay un enorme signo de pregunta sobre el último mes de la gestión, que también mantiene deudas con profes de los deportes amateurs, el área médica y los pagos a los distintos proveedores de mercaderías.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí