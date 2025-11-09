La CD saldará parte de la deuda tras un nuevo paro

A pesar de que el conflicto entre el plantel y la dirigencia del club sumó un capítulo más ayer cuando los futbolistas levantaron directamente el entrenamiento luego de una reunión con Sergio Marchi, titular de Futbolistas Argentinos Agremiados, ayer por la tarde la dirigencia terminó de gestionar aportes externos que le permitirán reducir la deuda con los jugadores en la previa del compromiso frente a Vélez Sarsfield.

El aporte económico, vinculado a socios del club, servirá para pagar un sueldo completo al plantel profesional y quedará un dinero para poder achicar también la deuda con empleados del club, otro foco de conflicto a partir de la retención de tareas ya que hay trabajadores que todavía no terminaron de cobrar el salario de septiembre.

Con los jugadores hay distintas deudas de acuerdo a la escala salarial. A todos los futbolistas les adeudan el sueldo de septiembre, pero a los salarios altos y medios se les debe también gran parte de junio y julio. Por eso, el plantel decidió una medida de fuerza el viernes, cuando solamente entrenaron en el gimnasio e hicieron la sesión de videoanálisis, pero no bajaron del Campus a las canchas del predio abastense.

Ayer por la mañana, la medida tomó mayor fuerza, ya que los jugadores se cambiaron, tuvieron una reunión con representantes de su gremio y se retiraron del predio sin realizar ningún tipo de actividad. Si bien se barajó la chance de realizar la práctica por la tarde, esta alternativa quedó rápidamente descartada y los futbolistas se reencontrarán esta tarde para el último entrenamiento previo al choque con el Fortín.

A pesar de que no hubo presencia dirigencial en Estancia Chica durante la mañana, pasado el mediodía se aceleraron las gestiones y desde la dirigencia aseguraron que hoy estará destrabada la situación para que los jugadores entrenen con normalidad luego de una preparación que distó mucho de ser la ideal para el cuerpo técnico encabezado por Fernando Zaniratto.

Con la llegada de los cheques, asoma como garantizada la concentración del plantel profesional. La idea de la dirigencia albiazul es poder chequear el resto de la deuda con los jugadores. La “garantía” para la nueva gestión será la venta de Alan Lescano, de gran campaña con Argentinos Juniors. Gimnasia tiene la mitad del pase del jugador, quien extendió su contrato con el Bicho hasta 2029.

Más allá de la deuda con el plantel y de que la idea es que algo de dinero se destine a abonar los salarios adeudados a los empleados, ya vence octubre para los trabajadores y hay un enorme signo de pregunta sobre el último mes de la gestión, que también mantiene deudas con profes de los deportes amateurs, el área médica y los pagos a los distintos proveedores de mercaderías.