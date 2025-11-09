Quiso vender por Facebook y perdió más de $2 millones

Lo que comenzó como una venta común en Marketplace terminó convirtiéndose en una pesadilla para una mujer de 40 años, agente estatal y miembro de una fuerza de seguridad, que perdió más de dos millones de pesos tras caer en una elaborada estafa virtual.

La víctima había publicado una cama a la venta cuando, alrededor de las 16.00 horas, recibió un mensaje en Facebook de un perfil que simulaba interés en la compra. Lo que parecía una transacción sencilla se transformó rápidamente en un entramado de engaños y presión psicológica.

Tras coordinar detalles por WhatsApp, el supuesto comprador indicó que había hecho una transferencia por error por un monto mucho mayor al acordado y pidió que se devolviera el dinero. La víctima aceptó, sin sospechar que ese sería solo el primer paso de un plan bien estructurado.

Poco después, un hombre se comunicó telefónicamente, presentándose como ejecutivo de banco, y aseguró que debía guiarla para “blanquear” el dinero y evitar el bloqueo de sus cuentas. Lo que inicialmente parecía un consejo prudente se convirtió en órdenes que la llevaron a solicitar un crédito y realizar múltiples transferencias.

Durante aproximadamente tres horas, la mujer siguió instrucciones que incluyeron movimientos de dinero en sus cuentas, transfiriendo un total de dos millones trescientos mil pesos hacia cuentas de terceros. Cada indicación, cada clic, la alejaba un paso más de la seguridad de sus ahorros.

El contacto telefónico fue intenso y cargado de presión. La estafadora y el supuesto ejecutivo insultaron y amenazaron a la víctima cuando sus compañeros intentaron intervenir, cortando la comunicación y dejando a la mujer en un estado de desesperación.

Fue recién hacia las 19.00 horas, tras el fin de la interacción, que la víctima comprendió la magnitud del engaño. Intentó comunicarse con el banco y con Visa para bloquear sus tarjetas y registrar reclamos, mientras tomaba conciencia de que había sido víctima de un sofisticado fraude que, en base a los primeros cálculos, la condujeron a perder más de dos millones de pesos.