Domingo soleado para disfrutar al aire libre en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo?

El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para el cierre del fin de semana, que se prevé todavía con buenas condiciones.
Las lluvias del viernes quedaron atrás, y se mantienen las buenas condiciones del clima en La Plata y alrededores, junto con temperaturas agradables.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que el domingo tendría cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con un pasaje mayormente nublado por la tarde.
En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 14 grados de mínima y 25 de máxima.
El lunes se espera nuevamente con buen tiempo, acompañado de cielo parcialmente nublado en la madrugada, pasando a algo nublado en el resto de la jornada; y junto con temperaturas de entre 15 y 26 grados.
El martes podría volver el clima inestable, con cielo algo nublado y probabilidad de chaparrones en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre 15 y 27 grados.
