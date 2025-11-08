Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | Creadores platenses: tres historias que transformaron el mundo en el Día del Inventor

Espectáculos

No Te Va Gustar ante UNO colmado en su regreso a La Plata

No Te Va Gustar ante UNO colmado en su regreso a La Plata
8 de Noviembre de 2025 | 21:58

Escuchar esta nota

La banda uruguaya cierra esta noche la gira por sus 30 años de carrera que los tuvo en la carretera durante todo el año.

LEA TAMBIÉN

NTVG: “cuando hacemos música, la defendemos de forma auténtica”

La Plata, una ciudad que la sienten como propia. A lo largo de 2025, NTVG se presentó en festivales argentinos -Quilmes Rock, Rock en Baradero-, dos veces en el Movistar Arena -junto a la Orquesta Filarmónica de Medellín- y giró por Estados Unidos, España y Brasil.

Con “las ganas intactas” tras años y años de girar la rueda, NTVG se encamina a cerrar uno de sus años más vertiginosos, que los ha llevado a presentar este espectáculo por 70 ciudades de 18 países de América y Europa.

En 1 y 55, la banda presenta el primer corte del nuevo y “súper rockero” disco que lanzarán en enero 2026 y que, claro, los tendrá el próximo año volviendo a los escenarios.

 

Multimedia

Guía de cines

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo en La Plata

