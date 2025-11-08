No Te Va Gustar ante UNO colmado en su regreso a La Plata

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron
VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron
La banda uruguaya cierra esta noche la gira por sus 30 años de carrera que los tuvo en la carretera durante todo el año.
La Plata, una ciudad que la sienten como propia. A lo largo de 2025, NTVG se presentó en festivales argentinos -Quilmes Rock, Rock en Baradero-, dos veces en el Movistar Arena -junto a la Orquesta Filarmónica de Medellín- y giró por Estados Unidos, España y Brasil.
Con “las ganas intactas” tras años y años de girar la rueda, NTVG se encamina a cerrar uno de sus años más vertiginosos, que los ha llevado a presentar este espectáculo por 70 ciudades de 18 países de América y Europa.
En 1 y 55, la banda presenta el primer corte del nuevo y “súper rockero” disco que lanzarán en enero 2026 y que, claro, los tendrá el próximo año volviendo a los escenarios.
