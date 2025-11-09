Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Delincuentes muy violentos en Barrio Norte: roban y atacan con ferocidad

Arrastraron por el piso y golpearon a una joven

Pasó de madrugada en la cuadra de 38 entre 2 y 3, la misma donde hace poco asaltaron una pizzería. Los vecinos en estado de shock

9 de Noviembre de 2025 | 03:46
Edición impresa

Una secuencia de terror se vivió en la madrugada de ayer en la avenida 38 entre 2 y 3, en pleno Barrio Norte de La Plata.

La cuadra está marcada por la delincuencia, ya que en pocos días se produjeron varios episodios de violencia e inseguridad.

En este caso, dos motochorros armados atacaron a una joven, la tiraron al piso, la patearon y le apuntaron con un arma, mientras ella gritaba desesperada por ayuda.

El brutal asalto quedó grabado por las cámaras de seguridad y dura apenas unos segundos, pero muestra toda la violencia con la que actuaron los delincuentes.

Sin dudarlo, uno de ellos bajó de la moto, le metió una zancadilla, la golpeó y trató de sacarle pertenencias mientras le apuntaba con el arma lista para disparar.

“Fue desesperante. La asistieron los vecinos, que corrieron a los delincuentes, pero no pudieron pararlos”, expresó una mujer que vive en la cuadra.

Según los frentistas, el hecho ocurrió a solo 30 metros de una garita de vigilancia -que está desactivada- y a cinco cuadras de la comisaría segunda (ubicada en 38 entre Plaza Olazábal y 8), pero la policía nunca apareció.

“Ya no podemos salir a la calle. La zona está totalmente liberada. Nos asistimos entre vecinos cada vez que pasa algo, pero estamos arriesgando la vida. Ni las alarmas vecinales sirven”, agregó la informante.

Los vecinos aseguran que es el sexto ataque en poco tiempo y que los motochorros actúan sin miedo, a cualquier hora.

“Pedimos que alguien nos escuche, que al menos haya patrullajes. Nos están dejando solos”, reclamaron.

La víctima, identificada como Lupe, logró ponerse a salvo gracias a la reacción de los vecinos, que salieron corriendo al escuchar los gritos.

Los delincuentes escaparon a toda velocidad y hasta el momento no hay detenidos.

El video del ataque -que muestra la secuencia completa- será clave para la investigación, pero también expone una postal cada vez más repetida en La Plata: violencia, impunidad y una sensación de abandono total.

Demás está decir que la zona parece marcada por los delincuentes, ya que hace pocos días asaltaron la pizzería que está justo frente al lugar donde la joven cayó al piso y fue desapoderada de sus elementos de valor.

En aquella oportunidad, un delincuente que bajó de una moto ingresó en el salón comercial, ante la atónita mirada de empleados y clientes, se apoderó del dinero de la caja y un celular y huyó a toda velocidad con rumbo desconocido.

También en 38 entre 2 y 3 quemaron un container para depositar residuos, por lo que ya parece una pista para el desembarco seguro de delincuentes, que hacen lo que quieren y huyen como si nada.

Sin dudas, a esta altura de las circunstancias, la batalla contra los motochorros parece perdida.

Pese a los operativos policiales y municipales, que logran sacar de circulación alguna que otra moto, es tal el nivel de robos de este tipo de rodados en todos los rincones de la Ciudad, que enseguida reponen lo que les falta.

Sin dudas la modalidad debe estar encabezando o, cerca, el ranking de delitos en La Plata.

Mientras tanto, la gente pide a gritos respuestas, aunque pocas veces logran su objetivo, ya que los remedios parecen parches más que soluciones a largo plazo.

 

Multimedia

La joven gritó pidiendo ayuda y fue golpeada salvajemente / web

