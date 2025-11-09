Desazón marista: descendió a Primera A

Tremenda tristeza para San Luis en Gonnet. En un cierre dramático, San Luis perdió con Champagnat por 18 a 16 el partido de playoffs y no pudo mantener la categoría en lo que será el nuevo torneo Top 14. Aunque los Maristas fueron arriba en el marcador casi todo el partido, el equipo de Estancias del Pilar lo ganó en el último minuto gracias a un penal convertido por Pedro del Piano y decretó el descenso marista. San Luis jugará en Primera A durante la temporada 2026.

En el inicio del juego San Luis impuso su ritmo y la diferencia de categoría. Valentino Quattrochi estuvo fino con el pie y adelantó al local con dos penales para el 6-0. Champagnat respondió con el talento de Santos Panelo, quien apoyó el primer try del partido y, con la conversión de Felipe Rojo, dio vuelta el marcador 7-6, pero los Maristas reaccionaron a tiempo: Eduardo Ruesta rompió la defensa rival con una corrida formidable y apoyó bajo los palos, permitiendo que Quattrochi ampliara la diferencia para cerrar el primer tiempo 13-7 a favor del conjunto platense. San Luis parecía que podría imponer la lógica.

El segundo tiempo fue muy parejo, una batalla sin respiro. Champagnat descontó con un try de Marcos Magaró tras una jugada de sus forwards, aunque Rojo falló la conversión. Luego, pese a una amarilla a Cotter Daireux, los visitantes pasaron al frente con un drop milimétrico de Panelo (15-13). San Luis volvió a tomar aire con otro penal de Quattrochi que puso el 16-15, pero la historia aún tenía pendiente una vuelta de tuerca.

San Luis llevaba décadas entre los tops y la caída sobre la hora generó gran desazón

Cerca del final, Felipe Rojo desperdició un penal frente a los palos. Sin embargo, ya sobre la hora, Champagnat tuvo una última oportunidad de penal: Pedro del Piano tomó la responsabilidad y, con una patada certera, selló el 18-16 definitivo para desatar un festejo enorme, con todo el plantel abrazado en el medio de la cancha para festejar el regreso a la máxima categoría de la URBA. Y San Luis se quedó con la desazón de un descenso inesperado.