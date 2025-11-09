Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |SE LE ESCAPÓ EL PARTIDO EN LA ÚLTIMA PELOTA

Desazón marista: descendió a Primera A

Un penal sobre la hora convertido por Pedro Del Piano le dio el ascenso a Champagnat y condenó al equipo de nuestra ciudad a jugar en Primera A

Desazón marista: descendió a Primera A

A San Luis se le escapó sobre la hora y perdió la categoría tras muchos años / Roberto Acosta

9 de Noviembre de 2025 | 02:23
Edición impresa

Tremenda tristeza para San Luis en Gonnet. En un cierre dramático, San Luis perdió con Champagnat por 18 a 16 el partido de playoffs y no pudo mantener la categoría en lo que será el nuevo torneo Top 14. Aunque los Maristas fueron arriba en el marcador casi todo el partido, el equipo de Estancias del Pilar lo ganó en el último minuto gracias a un penal convertido por Pedro del Piano y decretó el descenso marista. San Luis jugará en Primera A durante la temporada 2026.

En el inicio del juego San Luis impuso su ritmo y la diferencia de categoría. Valentino Quattrochi estuvo fino con el pie y adelantó al local con dos penales para el 6-0. Champagnat respondió con el talento de Santos Panelo, quien apoyó el primer try del partido y, con la conversión de Felipe Rojo, dio vuelta el marcador 7-6, pero los Maristas reaccionaron a tiempo: Eduardo Ruesta rompió la defensa rival con una corrida formidable y apoyó bajo los palos, permitiendo que Quattrochi ampliara la diferencia para cerrar el primer tiempo 13-7 a favor del conjunto platense. San Luis parecía que podría imponer la lógica.

El segundo tiempo fue muy parejo, una batalla sin respiro. Champagnat descontó con un try de Marcos Magaró tras una jugada de sus forwards, aunque Rojo falló la conversión. Luego, pese a una amarilla a Cotter Daireux, los visitantes pasaron al frente con un drop milimétrico de Panelo (15-13). San Luis volvió a tomar aire con otro penal de Quattrochi que puso el 16-15, pero la historia aún tenía pendiente una vuelta de tuerca.

 

San Luis llevaba décadas entre los tops y la caída sobre la hora generó gran desazón

 

LE PUEDE INTERESAR

Los Pumas se miden ante Gales, en Cardiff

LE PUEDE INTERESAR

Djokovic conquistó el título 101 de su carrera

Cerca del final, Felipe Rojo desperdició un penal frente a los palos. Sin embargo, ya sobre la hora, Champagnat tuvo una última oportunidad de penal: Pedro del Piano tomó la responsabilidad y, con una patada certera, selló el 18-16 definitivo para desatar un festejo enorme, con todo el plantel abrazado en el medio de la cancha para festejar el regreso a la máxima categoría de la URBA. Y San Luis se quedó con la desazón de un descenso inesperado.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Boca y River paralizan el país en un superclásico con mucho en juego: hora, formaciones, TV y cómo verlo online

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

La disputa a cielo abierto que tensiona un proyecto clave para Kicillof y el trío que asoma

Boca y River paralizan el país en un superclásico con mucho en juego: hora, formaciones, TV y cómo verlo online

Máximo dijo que está dispuesto a competir en el PJ y se mostró frío en la relación con el Gobernador

Lior Rudaeff: los restos son del rehén argentino

No Te Va Gustar en La Plata: broche de oro a 30 años de historia

Claroscuros para el mercado argentino

San Martín empató y continúa con vida

Por la Victoria Estudiantes visita a Tigre
Últimas noticias de Deportes

Boca y River paralizan el país en un superclásico con mucho en juego: hora, formaciones, TV y cómo verlo online

Cavani vuelve a meterse en la lista de los convocados

Montiel y Driussi, las sorpresas en la nómina

Por la Victoria Estudiantes visita a Tigre
Policiales
Influencias indebidas: un fallo expuso una oscura trama judicial
VIDEO. Arrastraron por el piso y golpearon a una joven
Un compañero lo golpeó a la salida de la escuela y perdió tres dientes
Quiso vender por Facebook y perdió más de $2 millones
Un motociclista grave por un choque en Abasto
Política y Economía
Claroscuros para el mercado argentino
Un aliado para Milei: sintonía con el presidente de Bolivia
Bullrich recorrió zonas inundadas en la Provincia
Máximo dijo que está dispuesto a competir en el PJ y se mostró frío en la relación con el Gobernador
Prometen más reservas y cambios en las bandas
La Ciudad
Docentes platenses advierten que cada vez hay más chicos con “voz vieja” por el uso de vapeadores
BARF: mitos, verdades y viandas platenses para perros y gatos
Elección en la UNLP: avanzó la JUP y Franja Morada dio un paso atrás
Seguros: cubrirse tranquiliza pero suma al costo de alquilar
Tras las elecciones, sigue la preferencia por Brasil
Espectáculos
Mario Massaccesi: “Me preparé mucho para animarme a soltar”
“La mañana con Moria”: así será el regreso de la “One” a la pantalla chica
Rosalía: “Un artista duda menos de su vocación cuando trabaja al servicio de Dios que cuando trabaja al servicio de sí mismo”
No Te Va Gustar en La Plata: broche de oro a 30 años de historia
Dua Lipa se ganó el corazón argentino con un temazo de Soda Stereo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla