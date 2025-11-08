Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | Creadores platenses: tres historias que transformaron el mundo en el Día del Inventor

Deportes

Boca Juniors vs River Plate y un superclásico 2025 con mucho en juego: hora, formaciones, TV y cómo verlo online

Boca Juniors vs River Plate y un superclásico 2025 con mucho en juego: hora, formaciones, TV y cómo verlo online
8 de Noviembre de 2025 | 16:39
8 de Noviembre de 2025 | 16:39

Escuchar esta nota

Boca recibirá este domingo a River, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, en el que será uno de los Superclásicos más importantes de los últimos años debido a que ambos equipos pelean por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

El encuentro, que está programado para las 16:30, se llevará a cabo en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, y se podrá ver a través de TNT Sports Premium y ESPN Premium, a la vez que el árbitro será Nicolás Ramírez y en el VAR estará Héctor Paletta.

Boca llega a este encuentro en un momento donde consiguió una buena regularidad en el Torneo Clausura, ya que ganó tres de sus últimos cuatro partidos y esto le permitió a los dirigidos por Claudio Úbeda ubicarse primeros en la Zona A con 23 puntos.

Este Superclásico tendrá un valor especial en caso de que el “Xeneize” se quede con el triunfo, ya que se asegurará la participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, torneo que no disputa desde el 2023.

River, por su parte, se encuentra en su peor momento del año, ya que cayó en siete de sus últimas 10 presentaciones. Esta situación había dejado en la cuerda floja a su director técnico, Marcelo Gallardo, pero la dirigencia “Millonaria”, con Stéfano Di Carlo que asumió la presidencia, le demostró todo su apoyo renovándole para el 2026.

Actualmente, el equipo de Núñez está sexto en la Zona B con 21 puntos. En lo que respecta a la tabla anual, está tercero y se encuentra en zona de clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores, aunque una nueva derrota lo complicaría seriamente ya que podría ser superado por Deportivo Riestra y Argentinos Juniors.

“Me sentí bastante lento”: Colapinto molesto con su auto, eliminado en Q1 y largará 18° en el GP de Brasil

VIDEO.- Colapinto, con bronca por el choque y abandono en la sprint: "Ojalá puedan arreglar el auto, hay bastante daño"

Probables formaciones Boca Juniors vs River Plate

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautado Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

River Plate: Franco Armani; Ginzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro River, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Enzo Pérez o Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
Árbitro: Nicolás Ramírez
VAR: Héctor Paletta
Hora: 16. TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium

