Julieta Cardinali, tajante sobre Javier Calamaro: “No me veo, no hay relación”

Julieta Cardinali fue una de las invitadas a La noche de Mirtha y aseguró que no mantiene ningún vínculo con el padre de su hija, el cantante Javier Calamaro. “No me veo, no hay relación”, afirmó con total sinceridad.

La diva de los almuerzos la incomodó al consultarle por su ex pareja, pero la actriz logró salir airosa y respondió con amabilidad: “No hablo de él porque ya pasó a ser parte de la intimidad de mi hija, dejó de ser la mía”, explicó.

Por otra parte, La Chiqui fue incisiva al preguntarle si Calamaro le había sido infiel durante la relación. “No tengo idea, no sé. Ya pasaron tantos años... hace 15 años que me separé”, contestó Cardinali.

Finalmente, la actriz contó que mantiene su hogar sola y que, gracias a su marca de ropa, Cardinal, puede darse el lujo de elegir cuidadosamente sus proyectos actorales.