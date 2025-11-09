Por la Victoria Estudiantes visita a Tigre

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |TELEVISA TNT SPORTS, TRANSMITE FM LA REDONDA 100.3

El Pincha tendrá una parada brava ante el Matador, esta noche desde las 21.30 en el Estadio José Dellagiovana, donde buscará acomodarse en la Zona A y tabla anual

Estudiantes visita a Tigre desde las 21.30 en el estadio José Dellagiovanna / Prensa Edelp

9 de Noviembre de 2025 | 02:45
Estudiantes visita a Tigre esta noche desde las 21.30 en el Estadio José Dellagiovanna, por la decimoquinta jornada de la Zona A del Torneo Clausura. Por su parte, Daniel Zamora impartirá justicia. Mientras que la televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, transmite FM La Redonda 100.3.

En un partido de alta importancia teniendo en cuenta la lucha por la clasificación a los playoff y el ingreso a la Copa Sudamericana 2026, el Pincha tiene una prueba de fuego ante el Matador, en Victoria. El equipo de Eduardo Domínguez buscará dar vuelta la página y reencontrarse con el triunfo.

Los dirigidos por el Barba vienen de caer 2-1 ante Boca, en el Jorge Luis Hirschi. Y con esa derrota, complicaron su situación en la tabla anual, donde momentáneamente quedaron lejos del ingreso a zona internacional.

El plantel sabe que, para acceder a ese objetivo, debe ganar los dos partidos que restan y esperar resultados favorables. Por eso, el conjunto albirrojo apunta a iniciar en Victoria la remontada que planificó durante la semana. Además, se mide con un rival directo tanto en la tabla general como en la Zona A del Clausura.

Este encuentro también es clave desde lo anímico y pensando en el futuro de varios integrantes del plantel, en un año con altibajos dentro de la competencia local. El objetivo es tomar impulso en el Coliseo de Victoria para encarar el tramo final de la temporada con otra confianza.

En cuanto a lo futbolístico, Domínguez analiza algunas variantes en la estructura inicial del equipo respecto al último partido. En ese sentido, el marcador central Leandro González Pírez, que no juega desde la octava fecha del torneo —cuando salió lesionado ante River—, podría reaparecer en lugar de Santiago Núñez en la zaga. Mientras tanto, en ofensiva, para acompañar a Guido Carrillo aparecen distintas alternativas: Fabricio Pérez, Edwin Cetré y Alexis “Pucho” Castro.

El último choque entre ambos equipos fue sin goles en UNO por el Torneo Apertura

 

Durante la semana, el DT no dio pistas sobre el probable once, aunque terminaría de confirmarle el equipo a los futbolistas esta tarde, donde la principal duda pasa en la defensa, ya que esperaría hasta último momento al ex River, para ver si puede ser de la partida en lugar del canterano Núñez.

De esta forma, el juvenil Román Gómez, pese a algunos cuestionamientos, seguiría ocupando el lateral derecho. Y Santiago Arzamendia haría lo propio en la banda izquierda

Siguiendo esta línea, con respecto a la mitad de la cancha, no habría modificaciones. Tiago Palacios se adelantaría algunos metros para estar por detrás del Tanque de Magdalena. En tanto, los volantes continuarían siendo Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain y Cristian Medina, más el posible ingreso del ex Matador.

Del otro lado está Tigre, conducido técnicamente por Diego Dabove, que viene de igualar sin goles ante Belgrano en Córdoba y se encuentra al borde de la clasificación a los playoff y a la Copa Sudamericana.

Además, hace 6 partidos que no pierde, tras sumar 2 victorias y 4 empates. Por su parte, la última derrota data del 5 de septiembre, cuando cayó 3-1 ante el vigente campeón de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia en condición de local.

Para este compromiso, el Matador recupera a una pieza clave como Elías Cabrera, ya disponible tras cumplir su fecha de suspensión, aunque sigue sin poder contar con Jabes Saralegui, quien continúa trabajando de manera diferenciada.

Dadas así las cosas, el entrenador repetiría buena parte del equipo que empató ante el Pirata.

