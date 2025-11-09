Prometen más reservas y cambios en las bandas

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron
VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron
La disputa a cielo abierto que tensiona un proyecto clave para Kicillof y el trío que asoma
San Luis perdió y descendió a Primera A: se lo dieron vuelta con un penal sobre la hora
Conflicto por los salarios en Gimnasia: "aportes externos" y compromiso de pago
¡Esa carita! Cami Homs filtró la primera imagen del bebé que espera con El Príncipe Sosa
No Te Va Gustar en La Plata: broche de oro a 30 años de historia
El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
Escándalo en las elecciones de Psicología: Franja Morada avanza con el pedido de impugnación "por fraude"
Empujones y corridas en una facultad durante las elecciones de la UNLP
Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida
Asalto armado en una heladería de Av. 7: le apuntaron a un empleado
Dua Lipa se ganó el corazón argentino con un temazo de Soda Stereo
Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa
EN FOTOS | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más
Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli
Se levantan más voces del campo por la crisis de las inundaciones en la Provincia
“Me sentí bastante lento”: Colapinto molesto con su auto, eliminado en Q1 y largará 18° en el GP de Brasil
Máximo dijo que está dispuesto a competir en el PJ y se mostró frío en la relación con el Gobernador
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
"Qué cocine mal y listo": escándalo en MasterChef con Eugenia Tobal que se quiere ir y no la dejan
Dua Lipa hizo delirar a River y se ganó el corazón argentino con un temazo de Soda Stereo
Boca y River paralizan el país en un superclásico con mucho en juego: hora, formaciones, TV y cómo verlo online
La fuerte decisión de Lourdes de Bandana tras la detención de su ex
Rusherking rompió el silencio sobre su separación de Ángela Torres: “No me contestó y ...”
Finde especial en NINI: ofertas, juegos y sorteo en el aniversario
¡Héroes! Salvataje providencial en un cuartel de bomberos voluntarios en La Plata
Miles de cancelaciones de vuelos y demoras en EEUU por conflicto con los controladores
Sábado con probables chaparrones en La Plata: el tiempo para este finde
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El ministro de Economía adelantó que el Gobierno podría acelerar el deslizamiento cambiario al 1,5 por ciento mensual
Durante la gira presidencial por Estados Unidos, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro reservado con unos 40 inversores en Nueva York, en una reunión organizada por JP Morgan. Allí confirmó que el Gobierno planea retomar la compra de dólares para fortalecer las reservas, incluso cuando la cotización del peso se mantenga dentro de su banda cambiaria.
Caputo explicó que el esquema actual de flotación administrada se mantendrá sin cambios estructurales, pero anticipó que podría acelerar el ritmo de deslizamiento del 1% al 1,5% mensual, dependiendo de la evolución de la inflación y de la demanda de pesos. “El presidente Javier Milei no tiene intención de dejar flotar la moneda argentina”, afirmó ante los presentes, según reveló la agencia Bloomberg.
El funcionario adelantó que presentará un plan integral de política monetaria en los próximos 30 días, que incluirá recompras de deuda, un cronograma para la acumulación de reservas y la emisión de un bono de “deuda por educación”. El Tesoro podrá intervenir en el mercado cambiario cuando exista liquidez suficiente, algo que hasta ahora estaba limitado a los extremos de la banda de flotación.
La posibilidad de recomprar los bonos globales con vencimiento en 2029 y 2030 (GD29 y GD30) también formará parte del programa. Según Caputo, se financiará mediante instrumentos más económicos y con apoyo de organismos internacionales.
Las declaraciones del ministro se conocieron tras el acuerdo por U$S20.000 millones entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional, que no logró recomponer las reservas en medio de la volatilidad electoral. Ante esa situación, el Tesoro de Estados Unidos intervino con ventas por U$S2.000 millones, operación que fue ejecutada por JP Morgan, según reconoció la entidad ante el Congreso norteamericano.
Caputo aprovechó su paso por Nueva York para reforzar la relación con bancos y fondos de inversión, en momentos en que Washington busca apuntalar la estabilidad financiera de la Argentina.
LE PUEDE INTERESAR
Un juez de Tandil a juicio por presuntas irregularidades
LE PUEDE INTERESAR
Katopodis criticó al gobierno nacional
Mientras tanto, Caputo continúa en diálogo con inversores privados para sumar apoyo a su programa económico. Su mensaje fue claro: la política monetaria argentina tendrá un rediseño dentro de un mes, con el objetivo de fortalecer las reservas, reducir la volatilidad cambiaria y garantizar previsibilidad al mercado.
El ministro de Economía insiste en que el esquema cambiario es una transición hacia un equilibrio fiscal y monetario sostenido.
Si las medidas se concretan, implicarán el primer ajuste formal del régimen desde la llegada de Milei al poder y marcarán un nuevo capítulo en la cooperación financiera entre Buenos Aires y Washington.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí