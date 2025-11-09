Un compañero lo golpeó a la salida de la escuela y perdió tres dientes

La disputa a cielo abierto que tensiona un proyecto clave para Kicillof y el trío que asoma
La disputa a cielo abierto que tensiona un proyecto clave para Kicillof y el trío que asoma
Milei recalibra el poder: la segunda fase de su proyecto, los desafíos y las tensiones que vienen
Docentes platenses advierten que cada vez hay más chicos con “voz vieja” por el uso de vapeadores
Inventores platenses: tres historias que transformaron el mundo
Elección en la UNLP: avanzó la JUP y Franja Morada dio un paso atrás
No Te Va Gustar en La Plata: broche de oro a 30 años de historia
De Halloween a la Madre Tierra: la resignificación de otras culturas en La Plata
BARF: mitos, verdades y viandas platenses para perros y gatos
¡Descuentos que se festejan! En Nini, esta semana comprá mejor que nunca
Nuevo desarrollo de Yacoub Developers en City Bell: vivir frente a Plaza Mitre con diseño, confort y naturaleza
Seguros: cubrirse tranquiliza pero suma al costo de alquilar
Influencias indebidas: un fallo expuso una oscura trama judicial
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Alarmante hallazgo de investigadores platenses en el Canal de Beagle
Inundaciones: pérdidas millonarias, caminos colapsados y obras ausentes
La reforma laboral pone el foco en el banco de horas y la flexibilización
Lorena Pronsky La platense que pasó de la psicología a los bestsellers
Morir en vivo: el morbo, el algoritmo y la pulsión de mostrarse hasta el final
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tiene 14 años y debió ser trasladado al hospital Cestino, a raíz del ataque que sufrió por parte de un joven de 18
La tarde del miércoles se tornó violenta en la zona de 42 bis entre 122 y 123, cuando un conflicto escolar terminó con un adolescente de 14 años trasladado de urgencia a un nosocomio de la ciudad por una herida cortante y golpes.
Todo comenzó alrededor de las 18.00 horas, cuando el joven salía de una escuela de la zona. Un compañero, con quien aparentemente había tensiones previas, lo invitó a pelear, y la situación rápidamente se tornó inviable.
Según relatan los familiares, el enfrentamiento escaló en cuestión de segundos a los niveles propios de la saña.
Un puñetazo certero impactó directamente en la boca del adolescente, provocándole la pérdida de tres piezas dentales de un solo golpe.
El joven, conmocionado por el dolor y la sorpresa, corrió hacia su casa. Sus pasos acelerados y la angustia de los vecinos marcaron los primeros minutos tras el ataque.
Al llegar, los familiares llamaron inmediatamente a una ambulancia, que trasladó al adolescente al nosocomio Horacio Cestino.
LE PUEDE INTERESAR
Quiso vender por Facebook y perdió más de $2 millones
LE PUEDE INTERESAR
Un motociclista grave por un choque en Abasto
La atención médica fue rápida, pero el impacto físico y emocional dejó huellas profundas en la víctima.
El agresor, un adolescente de 18 años, se dio a la fuga tras el golpe.
Hasta el momento, no hay información sobre sus datos personales aunque varios testigos confirmaron algunos datos sobre su vestimenta y otras señas particulares.
No se reportaron elementos sustraídos en el incidente, por lo que casi no hay dudas de que la agresión se encuentra fundada en un conflicto escolar de vieja data que desde hace varios años viene escalando.
Vecinos y transeúntes describen la escena como repentina y chocante. Algunos afirman haber escuchado gritos y el impacto del golpe, pero no se registraron testigos directos que hayan presenciado el momento exacto de la agresión.
Asimismo, se desconoce si existen cámaras privadas o municipales que hayan registrado el hecho.
Las autoridades locales aún no han confirmado la existencia de pruebas visuales que permitan reconstruir la secuencia completa del ataque.
Los vecinos de la zona expresaron su preocupación por la seguridad de los jóvenes en la zona y la necesidad de generar espacios de contención en el ámbito escolar.
Al mismo tiempo indicaron que es común ver este tipo de situaciones que no solo involucran a chicos sino que también han visto a chicas “revolcarse en el suelo y arrancarse mechones de pelos”. “No sé cómo se pueden odiar de esa manera”, expresó una frentista.
La causa fue caratulada como lesiones personales y se encuentra bajo investigación. Las autoridades evalúan todas las medidas necesarias para prevenir futuros incidentes y localizar al agresor.
Este episodio refleja, una vez más, la tensión latente en algunos espacios escolares y la rápida escalada que un conflicto aparentemente menor puede tener en la vía pública, dejando secuelas físicas y emocionales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí