Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Ensenada

Un compañero lo golpeó a la salida de la escuela y perdió tres dientes

Tiene 14 años y debió ser trasladado al hospital Cestino, a raíz del ataque que sufrió por parte de un joven de 18

Un compañero lo golpeó a la salida de la escuela y perdió tres dientes

La zona de la bestial agresión: 42 bis entre 122 y 123 / web

9 de Noviembre de 2025 | 03:45
Edición impresa

La tarde del miércoles se tornó violenta en la zona de 42 bis entre 122 y 123, cuando un conflicto escolar terminó con un adolescente de 14 años trasladado de urgencia a un nosocomio de la ciudad por una herida cortante y golpes.

Todo comenzó alrededor de las 18.00 horas, cuando el joven salía de una escuela de la zona. Un compañero, con quien aparentemente había tensiones previas, lo invitó a pelear, y la situación rápidamente se tornó inviable.

Según relatan los familiares, el enfrentamiento escaló en cuestión de segundos a los niveles propios de la saña.

Un puñetazo certero impactó directamente en la boca del adolescente, provocándole la pérdida de tres piezas dentales de un solo golpe.

El joven, conmocionado por el dolor y la sorpresa, corrió hacia su casa. Sus pasos acelerados y la angustia de los vecinos marcaron los primeros minutos tras el ataque.

Al llegar, los familiares llamaron inmediatamente a una ambulancia, que trasladó al adolescente al nosocomio Horacio Cestino.

LE PUEDE INTERESAR

Quiso vender por Facebook y perdió más de $2 millones

LE PUEDE INTERESAR

Un motociclista grave por un choque en Abasto

La atención médica fue rápida, pero el impacto físico y emocional dejó huellas profundas en la víctima.

El agresor, un adolescente de 18 años, se dio a la fuga tras el golpe.

Hasta el momento, no hay información sobre sus datos personales aunque varios testigos confirmaron algunos datos sobre su vestimenta y otras señas particulares.

No se reportaron elementos sustraídos en el incidente, por lo que casi no hay dudas de que la agresión se encuentra fundada en un conflicto escolar de vieja data que desde hace varios años viene escalando.

Vecinos y transeúntes describen la escena como repentina y chocante. Algunos afirman haber escuchado gritos y el impacto del golpe, pero no se registraron testigos directos que hayan presenciado el momento exacto de la agresión.

Asimismo, se desconoce si existen cámaras privadas o municipales que hayan registrado el hecho.

Las autoridades locales aún no han confirmado la existencia de pruebas visuales que permitan reconstruir la secuencia completa del ataque.

Los vecinos de la zona expresaron su preocupación por la seguridad de los jóvenes en la zona y la necesidad de generar espacios de contención en el ámbito escolar.

Al mismo tiempo indicaron que es común ver este tipo de situaciones que no solo involucran a chicos sino que también han visto a chicas “revolcarse en el suelo y arrancarse mechones de pelos”. “No sé cómo se pueden odiar de esa manera”, expresó una frentista.

La causa fue caratulada como lesiones personales y se encuentra bajo investigación. Las autoridades evalúan todas las medidas necesarias para prevenir futuros incidentes y localizar al agresor.

Este episodio refleja, una vez más, la tensión latente en algunos espacios escolares y la rápida escalada que un conflicto aparentemente menor puede tener en la vía pública, dejando secuelas físicas y emocionales.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Boca y River paralizan el país en un superclásico con mucho en juego: hora, formaciones, TV y cómo verlo online

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

La disputa a cielo abierto que tensiona un proyecto clave para Kicillof y el trío que asoma

Boca y River paralizan el país en un superclásico con mucho en juego: hora, formaciones, TV y cómo verlo online

Máximo dijo que está dispuesto a competir en el PJ y se mostró frío en la relación con el Gobernador

Lior Rudaeff: los restos son del rehén argentino

Claroscuros para el mercado argentino

No Te Va Gustar en La Plata: broche de oro a 30 años de historia

San Martín empató y continúa con vida

Por la Victoria Estudiantes visita a Tigre
Últimas noticias de Policiales

Influencias indebidas: un fallo expuso una oscura trama judicial

VIDEO. Arrastraron por el piso y golpearon a una joven

Quiso vender por Facebook y perdió más de $2 millones

Un motociclista grave por un choque en Abasto
Información General
Se levantan más voces del campo por la crisis de las inundaciones en la Provincia
Jóvenes con corazones viejos: el lado oscuro del uso de esteroides
Las “hormigas argentinas” conquistan territorios impensados
Los números de la suerte del sábado 8 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
“Cuando los úteros hablan”, el libro que revela una nueva forma de pensar los vínculos en las familias platenses
Espectáculos
Mario Massaccesi: “Me preparé mucho para animarme a soltar”
“La mañana con Moria”: así será el regreso de la “One” a la pantalla chica
Rosalía: “Un artista duda menos de su vocación cuando trabaja al servicio de Dios que cuando trabaja al servicio de sí mismo”
No Te Va Gustar en La Plata: broche de oro a 30 años de historia
Dua Lipa se ganó el corazón argentino con un temazo de Soda Stereo
Deportes
Boca y River paralizan el país en un superclásico con mucho en juego: hora, formaciones, TV y cómo verlo online
Cavani vuelve a meterse en la lista de los convocados
Montiel y Driussi, las sorpresas en la nómina
Por la Victoria Estudiantes visita a Tigre
Duelo especial para Castro contra el club que lo vio nacer
La Ciudad
Docentes platenses advierten que cada vez hay más chicos con “voz vieja” por el uso de vapeadores
BARF: mitos, verdades y viandas platenses para perros y gatos
Elección en la UNLP: avanzó la JUP y Franja Morada dio un paso atrás
Seguros: cubrirse tranquiliza pero suma al costo de alquilar
Tras las elecciones, sigue la preferencia por Brasil

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla