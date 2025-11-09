Un compañero lo golpeó a la salida de la escuela y perdió tres dientes

La zona de la bestial agresión: 42 bis entre 122 y 123 / web

La tarde del miércoles se tornó violenta en la zona de 42 bis entre 122 y 123, cuando un conflicto escolar terminó con un adolescente de 14 años trasladado de urgencia a un nosocomio de la ciudad por una herida cortante y golpes.

Todo comenzó alrededor de las 18.00 horas, cuando el joven salía de una escuela de la zona. Un compañero, con quien aparentemente había tensiones previas, lo invitó a pelear, y la situación rápidamente se tornó inviable.

Según relatan los familiares, el enfrentamiento escaló en cuestión de segundos a los niveles propios de la saña.

Un puñetazo certero impactó directamente en la boca del adolescente, provocándole la pérdida de tres piezas dentales de un solo golpe.

El joven, conmocionado por el dolor y la sorpresa, corrió hacia su casa. Sus pasos acelerados y la angustia de los vecinos marcaron los primeros minutos tras el ataque.

Al llegar, los familiares llamaron inmediatamente a una ambulancia, que trasladó al adolescente al nosocomio Horacio Cestino.

La atención médica fue rápida, pero el impacto físico y emocional dejó huellas profundas en la víctima.

El agresor, un adolescente de 18 años, se dio a la fuga tras el golpe.

Hasta el momento, no hay información sobre sus datos personales aunque varios testigos confirmaron algunos datos sobre su vestimenta y otras señas particulares.

No se reportaron elementos sustraídos en el incidente, por lo que casi no hay dudas de que la agresión se encuentra fundada en un conflicto escolar de vieja data que desde hace varios años viene escalando.

Vecinos y transeúntes describen la escena como repentina y chocante. Algunos afirman haber escuchado gritos y el impacto del golpe, pero no se registraron testigos directos que hayan presenciado el momento exacto de la agresión.

Asimismo, se desconoce si existen cámaras privadas o municipales que hayan registrado el hecho.

Las autoridades locales aún no han confirmado la existencia de pruebas visuales que permitan reconstruir la secuencia completa del ataque.

Los vecinos de la zona expresaron su preocupación por la seguridad de los jóvenes en la zona y la necesidad de generar espacios de contención en el ámbito escolar.

Al mismo tiempo indicaron que es común ver este tipo de situaciones que no solo involucran a chicos sino que también han visto a chicas “revolcarse en el suelo y arrancarse mechones de pelos”. “No sé cómo se pueden odiar de esa manera”, expresó una frentista.

La causa fue caratulada como lesiones personales y se encuentra bajo investigación. Las autoridades evalúan todas las medidas necesarias para prevenir futuros incidentes y localizar al agresor.

Este episodio refleja, una vez más, la tensión latente en algunos espacios escolares y la rápida escalada que un conflicto aparentemente menor puede tener en la vía pública, dejando secuelas físicas y emocionales.