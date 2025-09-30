¡Atención La Plata! Advierten por falta de agua mañana en una amplia zona: a qué barrios afectarán las obras de Absa

Mañana un amplio sector de La Plata podría quedarse sin agua. Ansa informó en un comunicado que este miércoles 1 de octubre "se llevarán adelante trabajos de empalme de cañería de 630 milímetros en la intersección de calle 4 y Avenida 32". Es por eso que se verá afectado el servicio que brinda en nuestra ciidad.

"Las tareas, que se iniciarán a las 4:00 y se extenderán aproximadamente hasta las 15:00 requieren la interrupción del suministro de agua en el sector delimitado por Avenida 1 a 13; y de Avenida 38 hasta 523", destacaron desde la empresa prestataria.

Es por eso que ante esta situación "se solicita a las personas usuarias realizar las reservas domiciliarias para cuando se produzca la afectación y cuidarlas limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta su normalización".

Se aclaró que estos trabajos "se enmarcan en la obra que Absa ejecuta para la habilitación del Acueducto sobre Avenida 32, que beneficiará con mejoras en la prestación del servicio de agua a personas usuarias de Tolosa y sectores de Barrio Norte".