Policiales

Operativo y rastrillajes en la zona oeste de La Plata tras la desaparición de la joven en Abasto

Operativo y rastrillajes en la zona oeste de La Plata tras la desaparición de la joven en Abasto
15 de Enero de 2026 | 10:19

Un importante operativo de búsqueda comenzó durante la mañana de este jueves en la zona oeste de La Plata, donde fuerzas de seguridad realizan intensos rastrillajes en el área de calle 519 y 216, en la localidad de Abasto. El despliegue se concentra en el mismo sector donde el pasado 3 de enero fueron hallados restos óseos humanos, un hecho que reactivó la investigación y generó fuerte preocupación entre los vecinos.

En el lugar trabajan efectivos de distintas fuerzas, con recorridas a pie y relevamientos en terrenos descampados y sectores de difícil acceso. Las tareas forman parte de un procedimiento ordenado por la Justicia para avanzar en la identificación de los restos encontrados y determinar si existe vinculación con personas denunciadas como desaparecidas en la región.

En tanto, el movimiento de móviles policiales y personal especializado se intensificó durante la jornada, con un amplio perímetro de seguridad montado en la zona. Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que los rastrillajes continuarán mientras se analizan los elementos recolectados y se esperan resultados clave de las pericias forenses.

Según fuentes exclusivas que accedió EL DIA en la zona, explicaron: "Estuvieron rastrillando desde temprano la zona, haciendo excavaciones también justo donde encontraron restos óseos hace algunas semanas". 

La búsqueda de Yanina Belén Correa y el reclamo en las calles

En paralelo, continúa la angustiante búsqueda de Yanina Belén Correa, una mujer de 30 años que permanece desaparecida desde el 24 de diciembre de 2025. La última vez que fue vista fue en Abasto, en la zona de calle 216 entre 518 y 517, y desde entonces no se volvió a tener noticias sobre su paradero.

En ese marco, el pasado viernes 9 de enero familiares, amigos y vecinos realizaron una movilización en Av. 520 y 215 para exigir que no se detenga la investigación. La concentración comenzó cerca de las 19 horas y culminó con una marcha hacia la Comisaría 7ª, ubicada en Av. 520 entre 212 y 213, donde los manifestantes reclamaron mayor información y continuidad en los operativos de búsqueda. La jornada estuvo marcada por consignas firmes y un fuerte pedido para que el caso no sea dilatado.

Yanina es de piel morena, tiene cabello largo negro ondulado, ojos marrones, mide aproximadamente 1,49 metros y pesa entre 38 y 40 kilos. Posee varios tatuajes en el hombro, panza, pecho y pierna —uno de ellos con el nombre “Morena”—, además de cicatrices de piercings en cejas, bozo y nariz, y una cicatriz de mordedura de perro en una pierna. Al momento de ausentarse vestía top y short.

Mientras avanzan los rastrillajes y pericias en la zona, la familia de Yanina y la comunidad de Abasto mantienen viva la esperanza de obtener respuestas y piden que cualquier dato pueda ser aportado a las autoridades.

 

