Espectáculos |Los detalles

Griselda Siciliani se olvidó de Luciano Castro y estaría con un reconocido cantante

3 de Marzo de 2026 | 08:20

Primeramente, recordemos que Luciano Castro recibió el alta luego de haberse internado por voluntad propia.

Allí, en su momento se dijo que fue una decisión para tratar de recuperar a Griselda Siciliani, que parece que ya está en otra historia.

Ahora, según contaron en la tele, la actriz estaría iniciando una relación con Dante Spinetta. La noticia la dio Pochi, que recordó que ya habían estado juntos en 2017 "Ellos tenían encuentros esporádicos"

Luego, soltó: “Dante Spinetta y Griselda Siciliani estarían volviéndose a ver. Ella graba, está grabando escenas de la película Felicidades. Y me cuentan que cuando ella vuelve de las grabaciones, al rato, tipo 6 de la tarde, lo ven a él en el barrio, ingresando al edificio de ella”.

“También me cuentan que cada tanto se lo ve y, en realidad, el día en que lo vieron a Dante, lo vieron a Luciano Castro, que fue a buscar sus cosas”, aseguraron en la tele, al tiempo que agregaron: “Ella en su momento subió a sus redes sociales el nuevo disco que está lanzando él, como de buena onda”.

Por otro lado, dio a conocer la reacción que habría tenido Griselda luego del pasacalle que le puso Castro. “Dicen que Griselda se habría reído bastante con el pasacalle. Pero, después del pasacalle no se lo vio más a Luciano, y al que sí se lo vio ingresando varias veces es a Dante Spinetta”, cerraron con el tema.  

