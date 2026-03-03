Derrumbe en un complejo de viviendas en Parque Patricios: 300 familias evacuadas

Un derrumbe en un complejo de viviendas ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios se produjo en la madrugada de este martes. La edificación cuenta con tres pisos, donde se desplomó el techo del estacionamiento en el subsuelo. El siniestro ocurrió en la Avenida Suárez y Mafalda.

Por el hecho, 300 familias fueron evacuadas, mientras que una mujer de 38 años recibe oxigenación en el lugar, ya que rechazó ser trasladada al Hospital Penna.

Personal de Bomberos y Defensa Civil trabajan en el lugar, donde hay riesgo de colapso, por lo que evalúan la estructura.

El jefe de Bomberos indicó que el edificio fue evacuado en forma preventiva y que “no hay heridos”, a la vez que señaló que “se cortaron los suministros” preventivamente y que aún se desconocen las causas que desencadenaron el derrumbe.

“Las personas fueron evacuadas y los suministros se cortaron, todo de forma preventiva”, expresó y añadió: “Seguramente un arquitecto o un ingeniero evalúe la estructura y dé el visto bueno para que las personas puedan regresar”.

Además, el jefe de Bomberos dijo que en el lugar trabajaron dos grupos de Rescate y acnés, mientras que manifestó que en el lugar “había obras de mantenimiento por filtraciones” aunque aclaró que “eso tendrá que ser evaluarlo por personal idóneo”.