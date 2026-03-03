Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000: los números que se publicaron hoy

Policiales

Derrumbe en un complejo de viviendas en Parque Patricios: 300 familias evacuadas

Derrumbe en un complejo de viviendas en Parque Patricios: 300 familias evacuadas
3 de Marzo de 2026 | 11:16

Escuchar esta nota

Un derrumbe en un complejo de viviendas ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios se produjo en la madrugada de este martes. La edificación cuenta con tres pisos, donde se desplomó el techo del estacionamiento en el subsuelo. El siniestro ocurrió en la Avenida Suárez y Mafalda.

Por el hecho, 300 familias fueron evacuadas, mientras que una mujer de 38 años recibe oxigenación en el lugar, ya que rechazó ser trasladada al Hospital Penna. 

Personal de Bomberos y Defensa Civil trabajan en el lugar, donde hay riesgo de colapso, por lo que evalúan la estructura.

El jefe de Bomberos indicó que el edificio fue evacuado en forma preventiva y que “no hay heridos”, a la vez que señaló que “se cortaron los suministros” preventivamente y que aún se desconocen las causas que desencadenaron el derrumbe.

“Las personas fueron evacuadas y los suministros se cortaron, todo de forma preventiva”, expresó y añadió: “Seguramente un arquitecto o un ingeniero evalúe la estructura y dé el visto bueno para que las personas puedan regresar”.

Además, el jefe de Bomberos dijo que en el lugar trabajaron dos grupos de Rescate y acnés, mientras que manifestó que en el lugar “había obras de mantenimiento por filtraciones” aunque aclaró que “eso tendrá que ser evaluarlo por personal idóneo”.

LE PUEDE INTERESAR

Murió tras 5 meses internado un joven que protagonizó un grave accidente en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Kicillof en la Legislatura: palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro

Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata

VIDEO. Demasiado castigo para Estudiantes, que no mereció perder ante Vélez

Miramón será evaluado por una molestia en un aductor

VIDEO. Atacan con drones la embajada de EE UU en Riad y Trump lanzó una advertencia

¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana

¿Otra "viuda negra" en La Plata? Un hombre denunció que lo durmieron en una cita

¿Mojada de oreja?: el contrato de Wanda que enfurecerá a La China
+ Leidas

¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

VIDEO. Atacan con drones la embajada de EE UU en Riad y Trump lanzó una advertencia

Kicillof en la Legislatura: palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro

VIDEO. Demasiado castigo para Estudiantes, que no mereció perder ante Vélez

La Luna se tiñe de rojo, un show astronómico en el cielo de la Región

"La chica del láser", la hincha de Estudiantes que apareció infraganti en la tele y se viralizó en redes

Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata
Últimas noticias de Policiales

Murió tras 5 meses internado un joven que protagonizó un grave accidente en La Plata

Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata

¿Preso hasta el juicio oral? Prisión preventiva por la caída del balcón de Rocío Alvarito

¿Otra "viuda negra" en La Plata? Un hombre denunció que lo durmieron en una cita
Espectáculos
Los números de la primera eliminación de Gran Hermano Generación Dorada
María Belén Ludueña reveló cuándo nacerá su hijo y cómo quiere que sea el parto
Griselda Siciliani se olvidó de Luciano Castro y estaría con un reconocido cantante
Quién es el primer eliminado de Gran Hermano Generación Dorada
Confuso episodio y fuerte discusión con Benjamín Vicuña en un restaurante: no se respeto un previo acuerdo y se fue sin pagar
Información General
Hacer el DNI, el pasaporte y otros trámites saldrá más caro: los nuevos valores y cuándo se activa el aumento
Juana Azurduy, a 210 años de la gesta militar: la amazona de la revolución que venció en el Alto Perú
La Luna se tiñe de rojo, un show astronómico en el cielo de la Región
Un juego que permite navegar gratis con un velero en el Río de La Plata o cualquier punto del mundo
¡A guardar los celulares!: rige la ley para aulas libres de teléfonos
La Ciudad
Anses y una buena noticia para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares
La UNLP dio una buena noticia para los estudiantes
El informe del tránsito en La Plata
VIDEO. En reposera y malla, una vecina de La Plata chicaneó a Absa: "Los invito a mi pileta"
Jornadas de atención de salud gratuita en barrios de La Plata: día, hora y lugar
Deportes
Efecto Castillo: el gran andar del ex Gimnasia motivó a que despidieran al DT de Flamengo
"La chica del láser", la hincha de Estudiantes que apareció infraganti en la tele y se viralizó en redes
VIDEO. Demasiado castigo para Estudiantes, que no mereció perder ante Vélez
Faltó chispa creativa en tres cuartos y Vélez, rival serio, supo complicarlo
VIDEO. Para el Cacique Medina, “el empate era el resultado que mejor caía”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla