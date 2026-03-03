VIDEO. En reposera y malla, una vecina de La Plata chicaneó a Absa: "Los invito a mi pileta"

Con ejes en el orden y las obras, Alak abre las sesiones del Concejo
Con ejes en el orden y las obras, Alak abre las sesiones del Concejo
Se filmó en su vereda para denunciar una enorme pérdida de agua por la que aguarda una solución
Las pérdidas de agua entran en el Top 3 de los reclamos vecinales de La Plata. Los vecinos ya no saben qué hacer para que les solucionen las problemáticas y se las ingenian para quejarse.
Este es el caso de una lectora de EL DIA que, cansada de llamar a Absa, no tuvo mejor idea que grabarse con un celular e ironizar sobre la falencia del servicio que padece hace tiempo. Sentada en una reposera en la puerta de su casa, en malla, y con sombrero y anteojos de sol, la mujer invitó "a todos los platenses a la pileta que me ha regalado Absa".
Se trata de un verdadero "lago" que se formó en 60 entre 4 y 5. "Es una belleza", sostuvo. Contó además que "hace dos meses estoy haciendo reclamos y estoy primera en la lista por discapacidad".
No conforme con ello, la vecina platense no dejó de ironizar: "Ahora voy a disfrutar. Con 30 grados, tengo pileta gratis".
