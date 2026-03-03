VIDEO. En reposera y malla, una vecina de La Plata chicaneó a Absa: "Los invito a mi pileta"

Las pérdidas de agua entran en el Top 3 de los reclamos vecinales de La Plata. Los vecinos ya no saben qué hacer para que les solucionen las problemáticas y se las ingenian para quejarse.

Este es el caso de una lectora de EL DIA que, cansada de llamar a Absa, no tuvo mejor idea que grabarse con un celular e ironizar sobre la falencia del servicio que padece hace tiempo. Sentada en una reposera en la puerta de su casa, en malla, y con sombrero y anteojos de sol, la mujer invitó "a todos los platenses a la pileta que me ha regalado Absa".

Se trata de un verdadero "lago" que se formó en 60 entre 4 y 5. "Es una belleza", sostuvo. Contó además que "hace dos meses estoy haciendo reclamos y estoy primera en la lista por discapacidad".

No conforme con ello, la vecina platense no dejó de ironizar: "Ahora voy a disfrutar. Con 30 grados, tengo pileta gratis".