Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $2.000.000: los números que se publicaron hoy

Policiales |LA MUERTE DE ROCÍO ALVARITO

¿Preso hasta el juicio oral?: prisión preventiva por la caída del balcón

En una misma jornada, Marcos García recibió dos reveses judiciales. Primero quedó procesado por abandono de persona seguido de muerte y después la Cámara Penal declaró abstracto un recurso por su excarcelación

¿Preso hasta el juicio oral?: prisión preventiva por la caída del balcón

Marcos junto a su pareja, Rocío Alvarito. La joven murió al caer de un balcón y a él lo acusan de no hacer nada para evitar la tragedia / Web

3 de Marzo de 2026 | 01:41
Edición impresa

El juez de garantías de La Plata Pablo Raele, confirmó la situación de detención que pesa sobre Marcos Ariel García, imputado por la muerte de su novia que cayó de un balcón, al procesarlo con prisión preventiva en el marco de un contexto más gravoso: la relación de asimetría, disparidad de género y alta vunerabilidad.

De acuerdo a su resolución, de 86 fojas, luego de analizar la prueba de descargo de la defensa y los dichos del bloque acusatorio, dio por probado que “en horas de la mañana del 29 de enero de 2026, en ocasión en que Rocío Aylen Alvarito se hallaba junto a su pareja del sexo masculino en el departamento 2° F en el que ambos convivían sito en calle 47 N° 1371 esquina Diagonal 76, es que se inicia una fuerte discusión entre ambos, en la cual Alvarito intenta retirarse del lugar y su pareja no se lo permitió, generando en ella una descompensación psicológica que la llevó a intentar huir colgándose del balcón que posee la vivienda, sin que su pareja se lo impidiera ni arbitrara los medios para resguardar la integridad física de Alvarito pese haberla colocado en esa condición desesperante a raíz del contexto que había generado,para finalmente caer Alvarito al vacío, lo que le provocó lesiones que acarrearon su deceso a las pocas horas”.

Lo sucedido dentro de la propiedad, a entender del magistrado, quedó debidamente acreditado con los elementos recolectados en el expediente, sobre todo varios aportes testimoniales.

Respecto de la adecuación típica, Raele consideró que “el Señor Agente Fiscal impulsa la prisión preventiva por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada en concurso rel con abandono de persona seguido de muerte, previstos y reprimidos en los artículos 55, 142 inc. 1ero. y 106 primer y tercer párrafo del Código Penal”.

“Ahora bien, respetando la plataforma fáctica descripta por el titular de la acción penal pública de la cual no puedo apartarme so pretexto de afectar la congruencia, los hechos que doy por acreditados en esta fase del proceso y que se nutren con el caudal probatorio existente se corresponden con los delitos que la acusación ha definido y se detallo en el párrafo precedente”, añadió para cerrar la cuestión: “Si bien en los albores de la investigación las precarias y escasas probanzas permitieron echar luz sobre un tramo de los hechos, considerando prematuro dar andamiaje al delito previsto y reprimido por el articulo 106 del C.P., pues la acusación no abastecía las exigencias de este tipo penal, lo cierto es que avanzado el proceso se ha nutrido el mismo ampliamente con profusas diligencias. Una sencilla compulsa del mismo ilustra esta afirmación”.

 

LE PUEDE INTERESAR

Un hombre denunció que lo durmieron en una cita

LE PUEDE INTERESAR

Tragedia por una soga que atravesaba una calle

En el mismo fallo se expuso que existen riesgos procesales que se valoran en contra del acusado

 

Para profundizar su análisis, el juez garante mencionó que “bajo estas premisas he compulsado con prudencia y detalle minucioso las manifestaciones de García, y las he cotejado con el restante plexo probatorio, pero antes bien, he tamizado su versión con las reglas de la lógica y aventuro que no solo ha sido mendaz, lógicamente en un (vano) intento de mejorar su situación procesal, sino que durante el devenir de sus manifestaciones se ha contradicho -incluso lo advirtió su propia defensa-, intentado aclarar cuestiones -con la colaboración de esta- que en verdad no hacen mas que reforzar el cuadro probatorio que edifica lo que inicialmente sostuviera el suscripto, y a lo que aduno ahora, y es mi sincera e intima convicción”.

En lo que fue tajante Raele es que a su entender, bajo un análisis objetivo de la escena, “no hay ningún elemento que indique que Rocío quisiera acabar con su vida”. Y en ese punto destacó que “las escrituras en los cuadernos incautados que son materia de investigación (aún resta la pericia caligráfica) y que la defensa invoca para exhibir una idea de autoeliminación en la víctima no las interpreto con el alcance que se le atribuye por dicha parte”.

“La lógica indica que si el deseo de Rocío Alvarito era quitarse la vida hubiera saltado del balcón hacia el vacío y no se hubiera colgado de la baranda como lo indicaron las vecinas y el propio imputado en su declaración“, consignó el fallo.

“De cualquier manera, aún en la hipótesis de la autopuesta en peligro (sea para escapar o quitarse la vida) no hay motivo para que la única persona que estaba en el departamento omitiera acudir en su ayuda”, expresó.

También indicó vque “en el marco provisional de esta fase del proceso puedo concretamente sostener que García puso en peligro la salud y la vida de Alvarito, ya que existe una relación de causalidad directa entre la discusión previa, la privación de la libertad y la actitud asumida por la nombrada de querer escapar por otros medios”.

Para el juez Raele, por último, “el imputado se encontraba abarcado por el imperativo normativo porque su proceder previo no solo incapacitó a Alvarito sino que además él tenía capacidad de acción para impedir o dificultar el resultado lesivo”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Derrotero recursivo que podría llegar al tribunal de Casación
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia aguantó el 2 a 2 ante Tigre y vuelve con un punto que tiene tanto mérito como valor

Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió

Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez

Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse

Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas

Ventas: los departamentos chicos empujan la estadística

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia
+ Leidas

Los números de la suerte del martes 3 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

Escala la guerra con Irán: EE UU e Israel ejercen más presión

La venganza será terrible

Palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro

VIDEO. Gallo se reencontró con su familia: el Gobierno admite que no intervino

VIDEO. Demasiado castigo: no mereció perder el Pincha

Una asamblea para el escándalo, con un Milei original y ayuda opositora

Reforma laboral: qué puntos objetó la CGT en la Justicia
Últimas noticias de Policiales

Un hombre denunció que lo durmieron en una cita

Tragedia por una soga que atravesaba una calle

“El Tok Policial” pone la lupa en el drama vial

Balearon en las piernas a un hombre de 31 años
La Ciudad
Electrodomésticos con ventas en rojo y “promos” para subsistir
Más problemas con la entrega de bidones de agua
Dispar arranque escolar: paro en las públicas y clases en las privadas
Escándalo en Medicina: 70 alumnos sin examen
Odontología comenzó con la elección de decanos
Espectáculos
“Young Sherlock”: las mocedades de Holmes
“Yiya” a la pantalla: la asesina en serie llega a El Trece
¿Mojada de oreja?: el contrato de Wanda que enfurecerá a La China
Con los premios a “Pecadores” se enciende la previa del Oscar
Beto Casella volvió a disparar contra Tamara Pettinato
Información General
Juana Azurduy: la amazona de la revolución que venció en el Alto Perú
La Luna se tiñe de rojo, un show astronómico en el cielo de la Región
Un juego que permite navegar gratis con un velero en el Río de La Plata o cualquier punto del mundo
¡A guardar los celulares!: rige la ley para aulas libres de teléfonos
Desde mañana, las primarias bonaerenses deberán mantener los celulares apagados en clase
Deportes
VIDEO. Demasiado castigo: no mereció perder el Pincha
Faltó chispa creativa en tres cuartos y Vélez, rival serio, supo complicarlo
VIDEO. “Creo que el empate era el resultado que mejor caía”
Piovi: “Nos faltó puntería y estar más firmes en la pelota parada”
“Enfrentamos al campeón y lo hicimos bien, con personalidad”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla