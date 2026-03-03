Quién es el primer eliminado de Gran Hermano Generación Dorada

Una semana después del inicio del reality llegó la primera eliminación y fue anunciada por Santiago del Moro.

Se trata de Gabriel Lucero el flamante creador de Gente Rota finalmente fue el primer eliminado del certamen.

Allí, el público dio su veredicto, después de unos días agitados en la casa.

La partida definitiva de Divina Gloria luego de haber sido internada de urgencia. La triste noticia de la muerte del papá de Daniela De Lucía y el regreso al programa apenas cuatro días después.

Asimismo, el propio Gabriel les confesó sus compañeros que tenía muchos deseos de abandonar el ciclo.

Así, Lucero inscribió su nombre en la primera placa de nominados de esta edición de GH. Lo acompañaron Brian Sarmiento, Emanuel Di Gioia, Solange Abraham y Yanina Zilli.

Por último, durante el programa, Del Moro acercó una explicación sobre la situación de Daniela. “Hay que decir algo: nunca hubo otra opción que no fuera ella. Obviamente, que se la acompañó todo el tiempo, y Divina Gloria ya tenía suplente. No hubo otras opciones”, aclaró el conductor.