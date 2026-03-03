Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000: los números que se publicaron hoy

Policiales

Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata

Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata
3 de Marzo de 2026 | 08:00

Escuchar esta nota

Una mujer y su hijo menor de edad vivieron un momento de enorme susto anoche en un barrio de La Plata, cuanto les arrojaron con un ladrillo mientras se desplazaban en auto de regreso a su casa.

La víctima, que viajaba con un niño, aseguró que el ataque ocurrió a las 23.15, mientras circulaba por la avenida 137 a la altura de la calle 78. Según consignó, en ese momento en que se dirigía hacia su hogar en la localidad de Ignacio Correas, un ladrillo dio de lleno contra el parabrisas de su rodado. 

La conductora afirmó que no se trató de un hecho aislado, sino que fue más bien una maniobra con fines delictivos. 

En diálogo con este medio, contó que "me estrellaron un ladrillazo en el parabrisas con intenciones de robarme". "Iba sola, con mi hijo, y de casualidad no nos pasó nada", detalló. 

Afortunadamente ni ella ni el niño resultaron con lesiones. No obstante, se acuerdo con su relato debió reaccionar con sumo cuidado debido a la presencia de restos de vidrio en los labios y en distintas partes del cuerpo producto del estallido del cristal. 

La mujer remarcó la necesidad de dar a conocer lo sucedido para que los usuarios de la avenida "estén atento a esta gente". "Esto puede volver a pasar y le puede tocar a cualquiera", advirtió. 

En medio del susto por lo ocurrido, la mujer lamentó la falta de seguridad en la zona. "No me crucé ni patrullero en más de 20 cuadras, lo que es realmente vergonzoso", deslizó.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Kicillof en la Legislatura: palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro

Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata

VIDEO. Demasiado castigo para Estudiantes, que no mereció perder ante Vélez

Miramón será evaluado por una molestia en un aductor

VIDEO. Atacan con drones la embajada de EE UU en Riad y Trump lanzó una advertencia

¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana

¿Otra "viuda negra" en La Plata? Un hombre denunció que lo durmieron en una cita

¿Mojada de oreja?: el contrato de Wanda que enfurecerá a La China
+ Leidas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana

VIDEO. Demasiado castigo para Estudiantes, que no mereció perder ante Vélez

Kicillof en la Legislatura: palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro

VIDEO. Atacan con drones la embajada de EE UU en Riad y Trump lanzó una advertencia

La Luna se tiñe de rojo, un show astronómico en el cielo de la Región

La venganza será terrible

Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata
Últimas noticias de Policiales

¿Preso hasta el juicio oral? Prisión preventiva por la caída del balcón de Rocío Alvarito

¿Otra "viuda negra" en La Plata? Un hombre denunció que lo durmieron en una cita

Tragedia por una soga que atravesaba una calle

“El Tok Policial” pone la lupa en el drama vial
La Ciudad
La UNLP dio una buena noticia para los estudiantes
El informe del tránsito en La Plata
VIDEO. En reposera y malla, una vecina de La Plata chicaneó a Absa: "Los invito a mi pileta"
Jornadas de atención de salud gratuita en barrios de La Plata: día, hora y lugar
¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana
Información General
Hacer el DNI, el pasaporte y otros trámites saldrá más caro: los nuevos valores y cuándo se activa el aumento
Juana Azurduy, a 210 años de la gesta militar: la amazona de la revolución que venció en el Alto Perú
La Luna se tiñe de rojo, un show astronómico en el cielo de la Región
Un juego que permite navegar gratis con un velero en el Río de La Plata o cualquier punto del mundo
¡A guardar los celulares!: rige la ley para aulas libres de teléfonos
Espectáculos
Los números de la primera eliminación de Gran Hermano Generación Dorada
María Belén Ludueña reveló cuándo nacerá su hijo y cómo quiere que sea el parto
Griselda Siciliani se olvidó de Luciano Castro y estaría con un reconocido cantante
Quién es el primer eliminado de Gran Hermano Generación Dorada
Confuso episodio y fuerte discusión con Benjamín Vicuña en un restaurante: no se respeto un previo acuerdo y se fue sin pagar
Deportes
"La chica del láser", la hincha de Estudiantes que apareció infraganti en la tele y se viralizó en redes
VIDEO. Demasiado castigo para Estudiantes, que no mereció perder ante Vélez
Faltó chispa creativa en tres cuartos y Vélez, rival serio, supo complicarlo
VIDEO. Para el Cacique Medina, “el empate era el resultado que mejor caía”
Piovi: “Nos faltó puntería y estar más firmes en la pelota parada”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla