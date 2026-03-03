Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata

Una mujer y su hijo menor de edad vivieron un momento de enorme susto anoche en un barrio de La Plata, cuanto les arrojaron con un ladrillo mientras se desplazaban en auto de regreso a su casa.

La víctima, que viajaba con un niño, aseguró que el ataque ocurrió a las 23.15, mientras circulaba por la avenida 137 a la altura de la calle 78. Según consignó, en ese momento en que se dirigía hacia su hogar en la localidad de Ignacio Correas, un ladrillo dio de lleno contra el parabrisas de su rodado.

La conductora afirmó que no se trató de un hecho aislado, sino que fue más bien una maniobra con fines delictivos.

En diálogo con este medio, contó que "me estrellaron un ladrillazo en el parabrisas con intenciones de robarme". "Iba sola, con mi hijo, y de casualidad no nos pasó nada", detalló.

Afortunadamente ni ella ni el niño resultaron con lesiones. No obstante, se acuerdo con su relato debió reaccionar con sumo cuidado debido a la presencia de restos de vidrio en los labios y en distintas partes del cuerpo producto del estallido del cristal.

La mujer remarcó la necesidad de dar a conocer lo sucedido para que los usuarios de la avenida "estén atento a esta gente". "Esto puede volver a pasar y le puede tocar a cualquiera", advirtió.

En medio del susto por lo ocurrido, la mujer lamentó la falta de seguridad en la zona. "No me crucé ni patrullero en más de 20 cuadras, lo que es realmente vergonzoso", deslizó.