Estudiantes vs Vélez.- Demasiado castigo para el Pincha, que no mereció perder

Tropezó Estudiantes. Después de llegar a los 13 partidos sin perder, le tocó una derrota, que no mereció pero que no podrá discutir. Fue 1-0 ante Vélez en UNO, que se llevó demasiado premio por acertar en una de las pocas pelotas que encontró dentro del área. Un equipo que lució sin suerte y otro que la tuvo toda. Dos equipos que, de todos modos, van a seguir en lo más alto del fútbol argentino salvo una catástrofe.

Si bien la derrota deja un sabor amargo y mucha bronca, despertó los aplausos de los hinchas que vieron a un equipo con errores pero con el corazón en la mano. Solo que anoche la pelota pegó en el fleje y se quedó en la red, como tantas veces antes fue punto.

En el primer tiempo ya se pudo ver la paridad en el juego de ambos equipos, con virtudes y aciertos por igual. Dos equipos con buena tenencia y desequilibrio en la recuperación. Dos equipos que gustan de construir su juego en base a pases laterales y profundos. Dos equipos que tienen buen manejo y desnivel. Dos equipos que no en vano iban punteros al inicio de la fecha.

Pero fue tanta la paridad que no se pudieron sacar ventajas en esos primeros 45 minutos. Palo y palo. Arrancó mejor Vélez presionando arriba en la salida desde el fondo del Pincha, que le costó un rato poder encontrar la pelota. Con Robertone, Machuca, Andrada y Lanzini en campo albirrojo le marcó condiciones.

Pero fue mejorando Estudiantes y desnudó que el rival estaba muy adelantado y con la velocidad de Pérez o Cetré podía lastimar. Pero cada recuperación fue muy lejos del área y siempre falló en el mano a mano o en la toma de decisiones. No pudo generar una pelota clara para Guido Carrillo, que de todos modos contó a los 36 minutos de la única chance clara de gol del primer tiempo: desbordó Meza por la derecha y le tiró un centro para el remate de derecha que el “9” desaprovechó por un par de metros arriba del travesaño. Fue lo más cerca de una chance de gol del Pincha y del período.

A Estudiantes le faltó un poco más de audacia o que Tiago Palacios se animara más al desequilibrio individual. No pudo el volante más creativo que hubo en cancha y por eso dependió de la velocidad de sus extremos. Pero fue un primer tiempo en donde las defensas estuvieron mejor que los ataques. De los dos lados. El Pincha extrañó el jugador que tuviera un poco la pelota y pudiera romper líneas con un pase o una gambeta: Cristian Medina.

La jugada del gol de Vélez fue una sucesión de desconcierto en el área del Pincha

La polémica estuvo en el final. Robertone estaba amonestado y le cometió una clara infracción a Palacios que se iba en franca posición de ataque. Era amarilla y, por ende, roja. Sebastián Martínez le perdonó a vida y hubo protestas de los dos lados. El Mellizo Guillermo lo tuvo que sacar a los 20 minutos del complemento. Todo ese tiempo lo jugó de “regalo”.

A diferencia de lo sucedido en el primer tiempo, ahora el que empezó mejor fue Estudiantes, que presionó y manejó la pelota. Es más, Guido Carrillo tuvo un gol que desaprovechó por no pegarle bien desde lejos al aprovechar la mala salida de Álvaro Montero. En la jugada siguiente lo que desaprovechó el delantero de rojo y blanco lo aprovechó Florián Monzón, que se encontró una pelota que no pudo rechazar la defensa tras un tiro de esquina de Lanzini. Con más suerte (y falencias de tres defensores que no pudieron) que virtud lo aprovechó el “9” rival para el 1-0 y romper una racha de cinco fechas sin goles en contra. Iban 13 minutos y realmente fue un baldazo de agua fría porque el partido no lo indicaba. Desafío a superar para el nuevo entrenador.

Los cambios del Cacique fueron Brian Aguirre por Pérez, Facundo Farías por Palacios y Mancuso por Meza. Nombre por nombre sin modificar el esquema, que le dio mejor recuperación en el medio pero menos frescura para atacar. Y mucho más con un Carrillo alejado del arco y del gol.

Lo buscó Estudiantes hasta el final. Puso ganas y lo que tenía de fútbol. Protestó demasiado y cayó en la trampa de pelear más que jugar. Como el viejo Estudiantes trató de encontrar por las bandas la manera de llegar al gol. Y como el viejo Estudiantes tampoco apostó por el doble “9”, una rareza teniendo en cuenta el contexto del partido. Lo que no llegaba por abajo podía llegar de arriba... Recién lo hizo con cinco minutos por jugar.

No tuvo más tiempo y encima Sebastián Martínez dio solo cuatro minutos y uno de ellos se perdió en cambios y una jugada que él mismo interrumpió. Pero no fue tema el árbitro, Estudiantes perdió por errores propios.

13 PARTIDOS . Llevaba Estudiantes sin perder, sumando los partidos del playoff 2025, el Trofeo de Campeones, su debut en la Copa Argentina y los partidos de este torneo Apertura. La racha invicta se terminó anoche con la derrota ante Vélez. Otra vez pierde su camino exitoso en un partido jugando como local, como en 2024 ante Platense por la Copa de la Liga.

