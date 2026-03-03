Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000: los números que se publicaron hoy

Deportes |El peor arranque de los últimos 10 años del Fla

Efecto Rodrigo Castillo: el gran andar del ex Gimnasia motivó a que despidieran al DT de Flamengo pese a ganar 8-0 su último partido

Efecto Rodrigo Castillo: el gran andar del ex Gimnasia motivó a que despidieran al DT de Flamengo pese a ganar 8-0 su último partido
3 de Marzo de 2026 | 09:36

Escuchar esta nota

Flamengo anunció la destitución de su entrenador Filipe Luís en un movimiento que sorprendió al fútbol sudamericano, minutos después de una goleada 8-0 sobre Madureira que clasificó al equipo a la final del Campeonato Carioca. La decisión se conoció en las primeras horas del martes, cuando la directiva oficializó la salida de Luís y de parte de su cuerpo técnico tras un comienzo de temporada calificado como el peor en más de una década para el club.

La salida de Filipe Luís se da a pesar de un palmarés reciente impresionante con Flamengo. Desde que asumió el cargo en septiembre de 2024 tras retirarse como jugador, el exlateral izquierdo condujo al club a varios títulos: la Copa do Brasil 2024, la Supercopa de Brasil 2025, el Campeonato Brasileño 2025 y, sobre todo, la conquista de la Copa Libertadores 2025. Además, Flamengo disputó la final de la Copa Intercontinental hace pocos meses, aunque cayó por penales contra un rival europeo.

Sin embargo, el rendimiento en 2026 no acompañó a los logros recientes. Flamengo perdió la Supercopa do Brasil frente al Corinthians y fue derrotado en la Recopa Sudamericana ante Lanús, donde el delantero ex Gimnasia Rodrigo Castillo marcó dos goles -ida y vuelta- en la definición que le dio el título al Granate en el Maracaná.

En el plano local el equipo tampoco convenció, acumulando un irregular arranque en el Brasileirao y generando descontento entre los hinchas, que se hicieron sentir con protestas hacia el plantel y la conducción técnica.

La gestión de Filipe Luís en Flamengo dejó cifras destacadas pese al final abrupto: en 101 partidos al mando, su equipo sumó un alto porcentaje de victorias y cinco títulos, pero la coyuntura actual y la falta de resultados consistentes costaron su continuidad al técnico. 

LE PUEDE INTERESAR

"La chica del láser", la hincha de Estudiantes que apareció infraganti en la tele y se viralizó en redes

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Demasiado castigo para Estudiantes, que no mereció perder ante Vélez
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Castillo no para de gritar goles pero al Lobo no le queda nada de su pase
Multimedia

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Kicillof en la Legislatura: palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro

Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata

VIDEO. Demasiado castigo para Estudiantes, que no mereció perder ante Vélez

Miramón será evaluado por una molestia en un aductor

VIDEO. Atacan con drones la embajada de EE UU en Riad y Trump lanzó una advertencia

¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana

¿Otra "viuda negra" en La Plata? Un hombre denunció que lo durmieron en una cita

¿Mojada de oreja?: el contrato de Wanda que enfurecerá a La China
+ Leidas

¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

VIDEO. Atacan con drones la embajada de EE UU en Riad y Trump lanzó una advertencia

Kicillof en la Legislatura: palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro

VIDEO. Demasiado castigo para Estudiantes, que no mereció perder ante Vélez

La Luna se tiñe de rojo, un show astronómico en el cielo de la Región

"La chica del láser", la hincha de Estudiantes que apareció infraganti en la tele y se viralizó en redes

Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata
Últimas noticias de Deportes

"La chica del láser", la hincha de Estudiantes que apareció infraganti en la tele y se viralizó en redes

VIDEO. Demasiado castigo para Estudiantes, que no mereció perder ante Vélez

Faltó chispa creativa en tres cuartos y Vélez, rival serio, supo complicarlo

VIDEO. Para el Cacique Medina, “el empate era el resultado que mejor caía”
La Ciudad
Anses y una buena noticia para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares
La UNLP dio una buena noticia para los estudiantes
El informe del tránsito en La Plata
VIDEO. En reposera y malla, una vecina de La Plata chicaneó a Absa: "Los invito a mi pileta"
Jornadas de atención de salud gratuita en barrios de La Plata: día, hora y lugar
Espectáculos
Los números de la primera eliminación de Gran Hermano Generación Dorada
María Belén Ludueña reveló cuándo nacerá su hijo y cómo quiere que sea el parto
Griselda Siciliani se olvidó de Luciano Castro y estaría con un reconocido cantante
Quién es el primer eliminado de Gran Hermano Generación Dorada
Confuso episodio y fuerte discusión con Benjamín Vicuña en un restaurante: no se respeto un previo acuerdo y se fue sin pagar
Policiales
Murió tras 5 meses internado un joven que protagonizó un grave accidente en La Plata
Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata
¿Preso hasta el juicio oral? Prisión preventiva por la caída del balcón de Rocío Alvarito
¿Otra "viuda negra" en La Plata? Un hombre denunció que lo durmieron en una cita
Tragedia por una soga que atravesaba una calle
Política y Economía
Cañuelas: la Provincia otorgó $60 millones para construir veredas en barrio Libertad
Avanza una red sudamericana para analizar variedades de soja
Mar del Plata: hoteleros impulsan un plan tipo PreViaje para sostener el invierno
AHORA.- Julio Alak abre las sesiones del Concejo Deliberante de La Plata
La Provincia explicó por qué la Patente baja para el 75% de los vehículos y el pago mensual

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla