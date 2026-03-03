Efecto Rodrigo Castillo: el gran andar del ex Gimnasia motivó a que despidieran al DT de Flamengo pese a ganar 8-0 su último partido

AHORA.- Julio Alak abre las sesiones del Concejo Deliberante de La Plata
AHORA.- Julio Alak abre las sesiones del Concejo Deliberante de La Plata
VIDEO. Atacan con drones la embajada de EE UU en Riad y Trump lanzó una advertencia
Kicillof en la Legislatura: palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro
Murió tras 5 meses internado un joven que protagonizó un grave accidente en La Plata
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes
¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana
Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata
"La chica del láser", la hincha de Estudiantes que apareció infraganti en la tele y se viralizó en redes
Efecto Castillo: el gran andar del ex Gimnasia motivó a que despidieran al DT de Flamengo
Juana Azurduy, a 210 años de la gesta militar: la amazona de la revolución que venció en el Alto Perú
La Luna se tiñe de rojo, un show astronómico en el cielo de la Región
VIDEO. En reposera y malla, una vecina de La Plata chicaneó a Absa: "Los invito a mi pileta"
¿Otra "viuda negra" en La Plata? Un hombre denunció que lo durmieron en una cita
La Provincia explicó por qué la Patente baja para el 75% de los vehículos y el pago mensual
Confuso episodio y fuerte discusión con Benjamín Vicuña en un restaurante: no se respeto un previo acuerdo y se fue sin pagar
Griselda Siciliani se olvidó de Luciano Castro y estaría con un reconocido cantante
Fuerte cruce entre Victoria Villarruel y el ex ministro Petri: "Comenta como una vecina chusma"
Instituciones platenses saludaron al diario EL DIA en su 142° aniversario
YPF descarta una suba inmediata del precio de las naftas por la guerra en Medio Oriente
Una mujer fue hospitalizada por varias fracturas luego de ser embestida por un micro en pleno Centro
Otro golpe de oportunidad en La Plata, con una víctima que estaba de vacaciones
Tolosa al rojo vivo: balearon en las piernas a un hombre de 31 años e investigan qué pasó
Hacer el DNI, el pasaporte y otros trámites saldrá más caro: los nuevos valores y cuándo se activa el aumento
Jornadas de atención de salud gratuita en barrios de La Plata: día, hora y lugar
¿Mojada de oreja?: el contrato de Wanda que enfurecerá a La China
Quién es el primer eliminado de Gran Hermano Generación Dorada
Se acerca el UPD y los colegios ya definen una agenda para abordarlo
Flamengo anunció la destitución de su entrenador Filipe Luís en un movimiento que sorprendió al fútbol sudamericano, minutos después de una goleada 8-0 sobre Madureira que clasificó al equipo a la final del Campeonato Carioca. La decisión se conoció en las primeras horas del martes, cuando la directiva oficializó la salida de Luís y de parte de su cuerpo técnico tras un comienzo de temporada calificado como el peor en más de una década para el club.
La salida de Filipe Luís se da a pesar de un palmarés reciente impresionante con Flamengo. Desde que asumió el cargo en septiembre de 2024 tras retirarse como jugador, el exlateral izquierdo condujo al club a varios títulos: la Copa do Brasil 2024, la Supercopa de Brasil 2025, el Campeonato Brasileño 2025 y, sobre todo, la conquista de la Copa Libertadores 2025. Además, Flamengo disputó la final de la Copa Intercontinental hace pocos meses, aunque cayó por penales contra un rival europeo.
Sin embargo, el rendimiento en 2026 no acompañó a los logros recientes. Flamengo perdió la Supercopa do Brasil frente al Corinthians y fue derrotado en la Recopa Sudamericana ante Lanús, donde el delantero ex Gimnasia Rodrigo Castillo marcó dos goles -ida y vuelta- en la definición que le dio el título al Granate en el Maracaná.
En el plano local el equipo tampoco convenció, acumulando un irregular arranque en el Brasileirao y generando descontento entre los hinchas, que se hicieron sentir con protestas hacia el plantel y la conducción técnica.
La gestión de Filipe Luís en Flamengo dejó cifras destacadas pese al final abrupto: en 101 partidos al mando, su equipo sumó un alto porcentaje de victorias y cinco títulos, pero la coyuntura actual y la falta de resultados consistentes costaron su continuidad al técnico.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.
