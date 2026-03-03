Efecto Rodrigo Castillo: el gran andar del ex Gimnasia motivó a que despidieran al DT de Flamengo pese a ganar 8-0 su último partido

Flamengo anunció la destitución de su entrenador Filipe Luís en un movimiento que sorprendió al fútbol sudamericano, minutos después de una goleada 8-0 sobre Madureira que clasificó al equipo a la final del Campeonato Carioca. La decisión se conoció en las primeras horas del martes, cuando la directiva oficializó la salida de Luís y de parte de su cuerpo técnico tras un comienzo de temporada calificado como el peor en más de una década para el club.

La salida de Filipe Luís se da a pesar de un palmarés reciente impresionante con Flamengo. Desde que asumió el cargo en septiembre de 2024 tras retirarse como jugador, el exlateral izquierdo condujo al club a varios títulos: la Copa do Brasil 2024, la Supercopa de Brasil 2025, el Campeonato Brasileño 2025 y, sobre todo, la conquista de la Copa Libertadores 2025. Además, Flamengo disputó la final de la Copa Intercontinental hace pocos meses, aunque cayó por penales contra un rival europeo.

Sin embargo, el rendimiento en 2026 no acompañó a los logros recientes. Flamengo perdió la Supercopa do Brasil frente al Corinthians y fue derrotado en la Recopa Sudamericana ante Lanús, donde el delantero ex Gimnasia Rodrigo Castillo marcó dos goles -ida y vuelta- en la definición que le dio el título al Granate en el Maracaná.

En el plano local el equipo tampoco convenció, acumulando un irregular arranque en el Brasileirao y generando descontento entre los hinchas, que se hicieron sentir con protestas hacia el plantel y la conducción técnica.

La gestión de Filipe Luís en Flamengo dejó cifras destacadas pese al final abrupto: en 101 partidos al mando, su equipo sumó un alto porcentaje de victorias y cinco títulos, pero la coyuntura actual y la falta de resultados consistentes costaron su continuidad al técnico.