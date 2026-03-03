Murió Clarence Metcalfe, estrella del básquet y campeón con Gimnasia

Alak abrió las sesiones del Concejo Deliberante: "En La Plata tenemos dos bases: el orden público y progreso social"
El básquet está de luto: murió Clarence Metcalfe, estrella y campeón con Gimnasia
El básquet llora la muerte del base estadounidense Clarence Metcalfe, una estrella de ese deporte que se consagró campeón con Gimnasia en 1978 y 1979. Se trata de uno de los mejores basquetbolistas extranjeros que jugaron en las canchas argentinas.
El equipo tripero alcanzó su punto máximo durante esas campañas y lo tuvo a Metcalfe como líder y figura indiscutida. De su mano el Lobo obtuvo el título Metropolitano en 1978 al vencer en el estadio de Ferrocarril Oeste a Obras Sanitarias por 72 a 67. Un año más tarde fue declarado como el mejor baloncestista de la liga tras volver a conseguir el mismo certamen, nuevamente ante Obras Sanitarias, esta vez por 92 a 84.
De esta forma, los amantes del básquet, y quienes lo vieron brillar en nuestra ciudad, lloran la muerte de un recordado jugador que hizo historia en Gimnasia.
El 16 de diciembre de 1979, Gimnasia volvía a teñir el mítico estadio Héctor Etchart de azul y blanco glorioso. En lo que fue la gran final del Torneo Metropolitano de aquel año, el Lobo repetía el desenlace de 1978 ante Obras Sanitarias, y con el 92-84 decisivo, volvía a emerger como el gran campeón del deporte de la naranja por segunda vez al hilo.
Allí, el equipo conducido desde el rectángulo de juego por el talento del base extranjero Clarence Metcalfe, la puntería de Carlos González y los aportes de nombres propios claves como “Finito” Ghermann, Mel Daniels y Michael Jakcson, volvería a poner de rodillas al poderoso Obras de los históricos Eduardo “Tola” Cadillac, Adolfo “Gurí” Perazzo, Carlos “Chocolate” Rafaelli y Carlos Romano, entre otros.
Con un joven Rolando Sfeir comandando la experiencia de su quinteto, el Lobo volvería a deslumbrar en un escenario mítico, en el que escribió quizás su página más dorada.
En una nota con EL DIA, Néstor Pasetti, uno de los más jóvenes de aquel plantel con apenas 20 años, recordaba a Metcalfe de esta manera: "Fue una cosa increíble. El tipo, además de llevar la pelota, de contagiar ganas, de meterla, de ponerse el equipo al hombro, agarraba rebotes y, sin hacer cosas extraordinarias, brillaba por lo talentoso y por hacer las cosas simples”. Y agregaba: “Lo podríamos comparar con el “Beto” Cabrera nuestro, que tenía el don de hacer tantas cosas simples y con un resultado muy positivo. El tipo se concentraba y estaba en su mundo. Recuerdo que en el micro de La Plata a Capital, iba tirando con la pelota sin hablar con nadie”.
