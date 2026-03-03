Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000: los números que se publicaron hoy

Deportes

Murió Clarence Metcalfe, estrella del básquet y campeón con Gimnasia

Murió Clarence Metcalfe, estrella del básquet y campeón con Gimnasia
3 de Marzo de 2026 | 11:48

Escuchar esta nota

El básquet llora la muerte del base estadounidense Clarence Metcalfe, una estrella de ese deporte que se consagró campeón con Gimnasia en 1978 y 1979. Se trata de uno de los mejores basquetbolistas extranjeros que jugaron en las canchas argentinas.

El equipo tripero alcanzó su punto máximo durante esas campañas y lo tuvo a Metcalfe como líder y figura indiscutida. De su mano el Lobo obtuvo el título Metropolitano en 1978 al vencer en el estadio de Ferrocarril Oeste a Obras Sanitarias por 72 a 67. Un año más tarde fue declarado como el mejor baloncestista de la liga tras volver a conseguir el mismo certamen, nuevamente ante Obras Sanitarias, esta vez por 92 a 84.

De esta forma, los amantes del básquet, y quienes lo vieron brillar en nuestra ciudad, lloran la muerte de un recordado jugador que hizo historia en Gimnasia.

Metcalfe y el Metropolitano de 1979

El 16 de diciembre de 1979, Gimnasia volvía a teñir el mítico estadio Héctor Etchart de azul y blanco glorioso. En lo que fue la gran final del Torneo Metropolitano de aquel año, el Lobo repetía el desenlace de 1978 ante Obras Sanitarias, y con el 92-84 decisivo, volvía a emerger como el gran campeón del deporte de la naranja por segunda vez al hilo.

Allí, el equipo conducido desde el rectángulo de juego por el talento del base extranjero Clarence Metcalfe, la puntería de Carlos González y los aportes de nombres propios claves como “Finito” Ghermann, Mel Daniels y Michael Jakcson, volvería a poner de rodillas al poderoso Obras de los históricos Eduardo “Tola” Cadillac, Adolfo “Gurí” Perazzo, Carlos “Chocolate” Rafaelli y Carlos Romano, entre otros.

LE PUEDE INTERESAR

Efecto Castillo: el gran andar del ex Gimnasia motivó a que despidieran al DT de Flamengo

LE PUEDE INTERESAR

"La chica del láser", la hincha de Estudiantes que apareció infraganti en la tele y se viralizó en redes

Con un joven Rolando Sfeir comandando la experiencia de su quinteto, el Lobo volvería a deslumbrar en un escenario mítico, en el que escribió quizás su página más dorada.

En una nota con EL DIA, Néstor Pasetti, uno de los más jóvenes de aquel plantel con apenas 20 años, recordaba a Metcalfe de esta manera: "Fue una cosa increíble. El tipo, además de llevar la pelota, de contagiar ganas, de meterla, de ponerse el equipo al hombro, agarraba rebotes y, sin hacer cosas extraordinarias, brillaba por lo talentoso y por hacer las cosas simples”. Y agregaba: “Lo podríamos comparar con el “Beto” Cabrera nuestro, que tenía el don de hacer tantas cosas simples y con un resultado muy positivo. El tipo se concentraba y estaba en su mundo. Recuerdo que en el micro de La Plata a Capital, iba tirando con la pelota sin hablar con nadie”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

A 40 años de un bicampeón sensacional

“No teníamos en cuenta la jerarquía de Metcalfe”

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Kicillof en la Legislatura: palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro

Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata

VIDEO. Demasiado castigo para Estudiantes, que no mereció perder ante Vélez

Miramón será evaluado por una molestia en un aductor

VIDEO. Atacan con drones la embajada de EE UU en Riad y Trump lanzó una advertencia

¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana

¿Otra "viuda negra" en La Plata? Un hombre denunció que lo durmieron en una cita

¿Mojada de oreja?: el contrato de Wanda que enfurecerá a La China
+ Leidas

¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

VIDEO. Atacan con drones la embajada de EE UU en Riad y Trump lanzó una advertencia

"La chica del láser", la hincha de Estudiantes que apareció infraganti en la tele y se viralizó en redes

Kicillof en la Legislatura: palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro

VIDEO. Demasiado castigo para Estudiantes, que no mereció perder ante Vélez

La Luna se tiñe de rojo, un show astronómico en el cielo de la Región

Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata
Últimas noticias de Deportes

Efecto Castillo: el gran andar del ex Gimnasia motivó a que despidieran al DT de Flamengo

"La chica del láser", la hincha de Estudiantes que apareció infraganti en la tele y se viralizó en redes

VIDEO. Demasiado castigo para Estudiantes, que no mereció perder ante Vélez

Faltó chispa creativa en tres cuartos y Vélez, rival serio, supo complicarlo
Policiales
Derrumbe en un complejo de viviendas en Parque Patricios: 300 familias evacuadas
Murió tras 5 meses internado un joven que protagonizó un grave accidente en La Plata
Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata
¿Preso hasta el juicio oral? Prisión preventiva por la caída del balcón de Rocío Alvarito
¿Otra "viuda negra" en La Plata? Un hombre denunció que lo durmieron en una cita
La Ciudad
Reclamo de usuarios por agua turbia en las canillas en La Plata
Anses y una buena noticia para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares
La UNLP dio una buena noticia para los estudiantes
El informe del tránsito en La Plata
VIDEO. En reposera y malla, una vecina de La Plata chicaneó a Absa: "Los invito a mi pileta"
Política y Economía
Alak abrió las sesiones del Concejo Deliberante: "En La Plata tenemos dos bases: el orden público y progreso social"
EN FOTOS.- Todo el color de la apertura de sesiones del Concejo
Cañuelas: la Provincia otorgó $60 millones para construir veredas en barrio Libertad
Avanza una red sudamericana para analizar variedades de soja
Mar del Plata: hoteleros impulsan un plan tipo PreViaje para sostener el invierno
Espectáculos
Los números de la primera eliminación de Gran Hermano Generación Dorada
María Belén Ludueña reveló cuándo nacerá su hijo y cómo quiere que sea el parto
Griselda Siciliani se olvidó de Luciano Castro y estaría con un reconocido cantante
Quién es el primer eliminado de Gran Hermano Generación Dorada
Confuso episodio y fuerte discusión con Benjamín Vicuña en un restaurante: no se respeto un previo acuerdo y se fue sin pagar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla