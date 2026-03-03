La UNLP extendió la inscripción a las becas: cuáles son y hasta cuándo hay tiempo de anotarse

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) informó que extendió la inscripción a las Becas que otorga en el marco del programa Igualdad de Oportunidades para Estudiar. Los estudiantes tendrán tiempo de postularse hasta el próximo domingo 8 de marzo.

Se trata de las becas de Ayuda Económica, para Estudiantes Inquilinos/as, para Estudiantes con alguna Discapacidad y para Estudiantes con hijos/as. También contempla la Bicicleta Universitaria, la beca “Tu para Estudiar”, de Conectividad, Comedor y Estudiantes para estudiantes liberados.

Los beneficios que se implementan están destinados a ingresantes 2026 y estudiantes regulares, a fin de garantizar el ingreso, el progreso y la culminación de la carrera de grado. La inscripción se realiza a través del del sistema SIU Guaraní. Vale recordar que la convocatoria a la beca de Albergue finalizó el 5 de diciembre pasado.

El programa se implementa a través de la dirección de Becas, dependiente de la prosecretaría de Bienestar Universitario de la UNLP. El mismo tiene como fin mejorar las condiciones de los estudiantes que se encuentren en una situación social y económica vulnerada, promoviendo de esta manera la igualdad de oportunidades para estudiar. Este sistema de beneficios se ha ampliado y diversificado a lo largo del tiempo, en respuesta a las necesidades y realidades de una comunidad estudiantil en constante transformación.

El paso a paso para anotarse en las becas de la UNLP: hace click aquí