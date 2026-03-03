Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000: los números que se publicaron hoy

Deportes |Durante EDLP - Vélez

"La chica del láser", la hincha de Estudiantes que apareció infraganti en la tele y se viralizó en redes

3 de Marzo de 2026 | 09:17

Escuchar esta nota

La imagen de la transmisión televisiva que captó durante el partido entre Estudiantes y Vélez en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi se volvió viral en las últimas horas luego de que las cámaras de la enfocaran la tribuna de 57, donde se observaba un rayo láser verde apuntando hacia el campo de juego. Si bien sucede en muchas canchas, pocas se logra distinguir quién apunta.

En un primer momento no se lograba identificar a la persona responsable. Sin embargo, con el correr de las repeticiones y los distintos ángulos que circularon en redes sociales, se advirtió que se trataba de una chica, de unos 25 años, que manipulaba un láser de color verde y lo dirigía hacia el arco de 55, donde se encontraba el arquero de Vélez, Thiago Montero.

El haz de luz impactaba directamente sobre el rostro del guardameta en distintos pasajes del encuentro, una práctica que está prohibida por el riesgo que implica para la visión de los jugadores y por considerarse una conducta antideportiva. Un láser verde de alta potencia y largo alcance, dispositivos que pueden proyectar el haz hasta una distancia aproximada de dos kilómetros.

Las imágenes no tardaron en replicarse y generaron polémica.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Kicillof en la Legislatura: palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro

Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata

VIDEO. Demasiado castigo para Estudiantes, que no mereció perder ante Vélez

Miramón será evaluado por una molestia en un aductor

VIDEO. Atacan con drones la embajada de EE UU en Riad y Trump lanzó una advertencia

¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana

¿Otra "viuda negra" en La Plata? Un hombre denunció que lo durmieron en una cita

¿Mojada de oreja?: el contrato de Wanda que enfurecerá a La China
+ Leidas

¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

VIDEO. Atacan con drones la embajada de EE UU en Riad y Trump lanzó una advertencia

Kicillof en la Legislatura: palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro

VIDEO. Demasiado castigo para Estudiantes, que no mereció perder ante Vélez

La Luna se tiñe de rojo, un show astronómico en el cielo de la Región

Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata

La venganza será terrible
Últimas noticias de Deportes

Efecto Castillo: el gran andar del ex Gimnasia motivó a que despidieran al DT de Flamengo

VIDEO. Demasiado castigo para Estudiantes, que no mereció perder ante Vélez

Faltó chispa creativa en tres cuartos y Vélez, rival serio, supo complicarlo

VIDEO. Para el Cacique Medina, “el empate era el resultado que mejor caía”
Espectáculos
Los números de la primera eliminación de Gran Hermano Generación Dorada
María Belén Ludueña reveló cuándo nacerá su hijo y cómo quiere que sea el parto
Griselda Siciliani se olvidó de Luciano Castro y estaría con un reconocido cantante
Quién es el primer eliminado de Gran Hermano Generación Dorada
Confuso episodio y fuerte discusión con Benjamín Vicuña en un restaurante: no se respeto un previo acuerdo y se fue sin pagar
Política y Economía
Cañuelas: la Provincia otorgó $60 millones para construir veredas en barrio Libertad
Avanza una red sudamericana para analizar variedades de soja
Mar del Plata: hoteleros impulsan un plan tipo PreViaje para sostener el invierno
AHORA.- Julio Alak abre las sesiones del Concejo Deliberante de La Plata
La Provincia explicó por qué la Patente baja para el 75% de los vehículos y el pago mensual
Policiales
Murió tras 5 meses internado un joven que protagonizó un grave accidente en La Plata
Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata
¿Preso hasta el juicio oral? Prisión preventiva por la caída del balcón de Rocío Alvarito
¿Otra "viuda negra" en La Plata? Un hombre denunció que lo durmieron en una cita
Tragedia por una soga que atravesaba una calle
La Ciudad
La UNLP dio una buena noticia para los estudiantes
El informe del tránsito en La Plata
VIDEO. En reposera y malla, una vecina de La Plata chicaneó a Absa: "Los invito a mi pileta"
Jornadas de atención de salud gratuita en barrios de La Plata: día, hora y lugar
¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla