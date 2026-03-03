"La chica del láser", la hincha de Estudiantes que apareció infraganti en la tele y se viralizó en redes

La imagen de la transmisión televisiva que captó durante el partido entre Estudiantes y Vélez en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi se volvió viral en las últimas horas luego de que las cámaras de la enfocaran la tribuna de 57, donde se observaba un rayo láser verde apuntando hacia el campo de juego. Si bien sucede en muchas canchas, pocas se logra distinguir quién apunta.

En un primer momento no se lograba identificar a la persona responsable. Sin embargo, con el correr de las repeticiones y los distintos ángulos que circularon en redes sociales, se advirtió que se trataba de una chica, de unos 25 años, que manipulaba un láser de color verde y lo dirigía hacia el arco de 55, donde se encontraba el arquero de Vélez, Thiago Montero.

¡¡AHÍ ESTÁ!! ¡¡LA PESCARON INFRAGANTI A LA CHICA DEL LÁSER EN ESTUDIANTES VS. VÉLEZ!! pic.twitter.com/TaucvsPGUJ — SportsCenter (@SC_ESPN) March 3, 2026

El haz de luz impactaba directamente sobre el rostro del guardameta en distintos pasajes del encuentro, una práctica que está prohibida por el riesgo que implica para la visión de los jugadores y por considerarse una conducta antideportiva. Un láser verde de alta potencia y largo alcance, dispositivos que pueden proyectar el haz hasta una distancia aproximada de dos kilómetros.

Las imágenes no tardaron en replicarse y generaron polémica.