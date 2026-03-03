Murió tras 5 meses internado un joven que protagonizó un grave accidente en La Plata

Un joven de 28 años que estaba internado en el Hospital San Martín desde octubre pasado, tras sufrir un grave siniestro vial en la localidad de Villa Elvira, en La Plata, falleció este lunes a causa de las heridas sufridas en ese episodio, informaron fuentes calificadas.

La víctima fatal fue identificada como Martín Sebastián Ormeño, oriundo de la localidad bonaerense de Villa Lynch, quien el día 5 de ese mes protagonizó un choque y vuelco tras perder el control de un Peugeot 208 negro a la altura de la esquina de 609 y 117.

Según se precisó en el marco de la causa, el vehículo se despistó, chocó contra un poste y terminó volcado en una zanja.

De acuerdo con los reportes oficiales sobre el hecho, luego de la grave secuencia vial el joven quedó atrapado en la carrocería y tuvo que ser rescatado por un equipo de bomberos.

A raíz el impacto, Ormeño fue ingresado de urgencia al ex Policlínico, en donde quedó internado en estado delicado y con respirador artificial, siendo su estado de salud "reservado".

Tras cinco meses de luchar por su vida, finalmente el hombre falleció.

Junto a él se desplazaba en el auto un hombre de 54 años de Villa Fiorito, quien sufrió heridas leves en el brazo que no revistieron mayores complicaciones de salud, por lo que fue dado de alta del hospital ese mismo día.

En el lugar intervino personal del Destacamento de Barrio Aeropuerto, el SAME y un equipo de Bomberos. El caso recayó en la UFI Nº10 de La Plata bajo la caratula de "lesiones por accidente".