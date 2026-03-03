Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $2.000.000: los números que se publicaron hoy

Información General |A 210 AÑOS DE LA GESTA MILITAR

Juana Azurduy: la amazona de la revolución que venció en el Alto Perú

Un día como hoy, al frente de una tropa de mujeres e indígenas, derrotó a los realistas en El Villar. Admirada por Belgrano y Bolívar, fue ascendida post mortem a generala

Juana Azurduy: la amazona de la revolución que venció en el Alto Perú

juana azurduy, con una estrategia militar de vanguardia, hizo frente al ejercito realista / cultura, nación

3 de Marzo de 2026 | 00:41
Edición impresa

El 3 de marzo de 1816, en El Villar, en el Alto Perú, las tropas patriotas lograron una victoria que resonó más allá del campo de batalla. Al frente de esa ofensiva estaba Juana Azurduy, quien comandó a una fuerza compuesta por mujeres e indígenas armados en su mayoría con lanzas, arcos y garrotes. En inferioridad de condiciones frente al ejército realista de José Santos de La Hera, la estrategia de emboscadas y ataques sorpresivos resultó decisiva.

Aquella acción no sólo debilitó la presencia española en la región, sino que consolidó el liderazgo de Azurduy. El reconocimiento llegó desde Buenos Aires: Manuel Belgrano la ascendió al grado de teniente coronel y le obsequió su sable como símbolo de admiración por su valentía y capacidad de mando. En los partes militares, el creador de la bandera destacó que había sido ella quien arrebató al enemigo una insignia realista en pleno combate.

UNA LÍDER FORJADA ENTRE DOS MUNDOS

Nacida el 12 de julio de 1780 en Toroca, en el norte de Potosí, Azurduy creció en una familia acomodada, hija de una madre mestiza y un padre hacendado. Desde pequeña tuvo contacto con comunidades originarias, aprendiendo quechua y aymara, una cercanía cultural que más tarde sería clave para convocar y conducir milicias indígenas.

Huérfana a temprana edad, pasó parte de su juventud en conventos. A los 25 años se casó con Manuel Ascencio Padilla y abrazó con él los ideales independentistas. Ambos participaron de la revolución de Chuquisaca en 1809, antecedente de la Revolución de Mayo. Tras la represión realista, quedaron señalados como insurgentes y comenzaron una vida marcada por la clandestinidad y la guerra.

Bajo la organización conocida como “Los Leales”, la pareja combatió en el Alto Perú y colaboró con el Ejército Auxiliar enviado desde Buenos Aires. Azurduy no ocupó un rol secundario: organizó guerrillas, planificó ataques y encabezó acciones audaces, como el rescate de su esposo cuando fue capturado por los realistas.

ENTRE LA GLORIA Y LA TRAGEDIA

El año 1816 fue decisivo. Además de la victoria en El Villar, la guerra le dejó pérdidas irreparables. En la batalla de La Laguna fue herida de bala mientras estaba embarazada, y su esposo fue capturado y ejecutado. La violencia alcanzó niveles extremos: su cabeza fue exhibida como escarmiento. Azurduy logró recuperarla para darle sepultura, en un gesto que resumía la crudeza de la contienda.

LE PUEDE INTERESAR

La Luna se tiñe de rojo, un show astronómico en el cielo de la Región

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del martes 3 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

Cuatro de sus cinco hijos murieron víctimas de enfermedades como el paludismo y la malaria. Sin apoyo sostenido desde el poder central, rearmó su tropa y se unió a las fuerzas del caudillo salteño Martín Miguel de Güemes, con quien defendió el norte frente a sucesivas invasiones realistas durante tres años.

Tras la muerte de Güemes en 1821, su situación volvió a tornarse incierta. En 1825, con la caída definitiva del dominio español en el Alto Perú, fue recibida por Simón Bolívar, quien la ascendió a coronel y le otorgó una pensión. Sin embargo, la ayuda fue intermitente y sus intentos por recuperar sus tierras resultaron infructuosos.

EL OLVIDO Y LA MEMORIA

La mujer que había sido admirada por Belgrano y Bolívar murió el 25 de mayo de 1862, a los 81 años, en la pobreza. Fue enterrada en una fosa común, lejos de los honores militares que supo conquistar. Durante décadas, su figura quedó relegada en los márgenes de la historia oficial.

Recién un siglo después sus restos fueron trasladados a un mausoleo en Sucre. En 2009 fue ascendida post mortem a generala del Ejército argentino y mariscal de Bolivia, convirtiéndose en la primera mujer en alcanzar ese rango en la Argentina.

A 110 años de la victoria en El Villar, Juana Azurduy encarna la dimensión popular de la independencia: mujeres, indígenas y mestizos que sostuvieron la guerra en condiciones adversas. Su vida condensa la épica y la contradicción de una revolución que supo reconocer su coraje en el campo de batalla, pero no evitó que muriera en el olvido. Recordarla hoy es ampliar el relato de la emancipación y devolverle centralidad a una protagonista imprescindible de la historia sudamericana.

QUIÉN FUE

Nombre de nacimiento:
Juana Azurduy Bermúdez

Nacimiento:
12 de julio de 1780 en Chuquisaca (Sucre, Bolivia)

Fallecimiento:
25 de mayo de 1862 (Sucre)

Nacionalidad:
Alto-peruana (Bolivia)

Época histórica:
Guerras de Independencia en el Virreinato del Río de la Plata

Rango militar:
Teniente Coronel

Cónyuge:
Manuel Ascencio Padilla

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia aguantó el 2 a 2 ante Tigre y vuelve con un punto que tiene tanto mérito como valor

Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió

Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez

Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse

Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas

Ventas: los departamentos chicos empujan la estadística

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia
+ Leidas

Los números de la suerte del martes 3 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

Escala la guerra con Irán: EE UU e Israel ejercen más presión

VIDEO. Gallo se reencontró con su familia: el Gobierno admite que no intervino

Una asamblea para el escándalo, con un Milei original y ayuda opositora

Reforma laboral: qué puntos objetó la CGT en la Justicia

La Luna se tiñe de rojo, un show astronómico en el cielo de la Región

Tensión por el cierre del Estrecho de Ormuz

En modo 2027, Kicillof se ofreció como opción a Milei
Últimas noticias de Información General

La Luna se tiñe de rojo, un show astronómico en el cielo de la Región

Un juego que permite navegar gratis con un velero en el Río de La Plata o cualquier punto del mundo

¡A guardar los celulares!: rige la ley para aulas libres de teléfonos

Desde mañana, las primarias bonaerenses deberán mantener los celulares apagados en clase
La Ciudad
Electrodomésticos con ventas en rojo y “promos” para subsistir
Más problemas con la entrega de bidones de agua
Dispar arranque escolar: paro en las públicas y clases en las privadas
Escándalo en Medicina: 70 alumnos sin examen
Odontología comenzó con la elección de decanos
Deportes
Demasiado castigo: no mereció perder el Pincha
Faltó chispa creativa en tres cuartos y Vélez, rival serio, supo complicarlo
“Creo que el empate era el resultado que mejor caía”
Piovi: “Nos faltó puntería y estar más firmes en la pelota parada”
“Enfrentamos al campeón y lo hicimos bien, con personalidad”
Espectáculos
Solange Abraham contó todo: reveló detalles sobre el affaire de su ex marido con su personal trainer
El impactante casamiento de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari: romántica ceremonia junto al río, las fotos
Postales de Milán: Wanda Nara y Martín Migueles, un viaje top entre el amor, modas y lujos  
Hay dos nuevos participantes en Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son
Vuelve Lucrecia Martel: “El cine es una herramienta de transformación”
Policiales
¿Preso hasta el juicio oral?: prisión preventiva por la caída del balcón
Un hombre denunció que lo durmieron en una cita
Tragedia por una soga que atravesaba una calle
“El Tok Policial” pone la lupa en el drama vial
Balearon en las piernas a un hombre de 31 años

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla