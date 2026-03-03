Hacer el DNI, el pasaporte y otros trámites saldrá más caro: los nuevos valores y cuándo se activa el aumento

Con ejes en el orden y las obras, Alak abre las sesiones del Concejo
El Ministerio del Interior difundió el nuevo esquema de aranceles de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), que impacta en la emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI), el pasaporte y otros trámites. La medida comenzará a regir el próximo viernes 6 de marzo de 2026.
La Resolución 19/2026 dejó sin efecto los artículos 2° de las Resoluciones N° 93 del 26 de febrero de 2025 y N° 231 del 30 de mayo de 2025. El objetivo principal es actualizar las tasas que percibe el Renaper por la expedición de documentos, certificados, testimonios y otros servicios, en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 17.671 y sus modificaciones.
De acuerdo con lo establecido, esta actualización comenzará a regir a partir del próximo 6 de marzo y responde a la necesidad de sostener la prestación eficiente de los servicios brindados por el Renaper, considerando el uso creciente de herramientas digitales y la demanda de servicios de validación de identidad.
Para ciudadanos argentinos, el primer DNI para recién nacidos continuará siendo gratuito hasta los seis meses. En cambio, el primer ejemplar por carta de ciudadanía u opción de nacionalidad y las actualizaciones de los 5, 8 y 14 años tendrán un valor de $10.000.
También costarán $10.000 los nuevos ejemplares por cambio de domicilio, rectificación de datos o adopción.
Las modalidades urgentes sumarán recargos:
DNI exprés: adicional de $16.000 - total $26.000.
DNI en 24 horas: adicional de $31.000 - total $41.000.
DNI al instante (en oficinas habilitadas): adicional de $47.000 - total $57.000.
En el caso de extranjeros, tanto la primera identificación como las actualizaciones principales tendrán un valor de $20.000, ya sea para ciudadanos del Mercosur o de otros Estados, menores de 14 años o mayores con residencia temporaria o permanente. Las rectificaciones y cambios de domicilio también costarán $20.000.
El nuevo cuadro incluye aranceles para servicios de validación digital de identidad. La verificación de vigencia del DNI, validación de datos y avisos de fallecimiento mediante tecnología API REST tendrá un esquema escalonado:
- $60 por transacción hasta 40.000 operaciones mensuales.
- $35 por transacción entre 40.000 y 2 millones.
- $20 por transacción para consumos superiores a 2 millones.
La prueba de vida pasiva y la verificación de pasaporte costarán $70 cada una. Para dependencias de la Administración Pública Nacional, los valores irán de $2 a $7 por transacción, según servicio y volumen.
Entre otros trámites, se fijaron montos de $8.000 y $9.000 para copias autenticadas y suministros de información especializada. El nuevo DNI por errores formales detectados después de 90 días de la entrega costará $10.000, mientras que la rectificación de datos sin emisión de nuevo ejemplar seguirá sin cargo.
Los peritajes sobre DNI tendrán valores de $15.000 para informe forense y $8.000 para informe simple. La emisión de credenciales diplomáticas, consulares y de organismos internacionales costará $31.000. La autorización de viaje al exterior para menores con pasaporte ordinario tendrá un arancel de $30.000.
El costo para obtener un pasaporte ordinario en Argentina con entrega regular asciende actualmente a $100.000, según se informó oficialmente. Para quienes requieren el documento con mayor urgencia, existen opciones adicionales: el trámite exprés implica un arancel extra de $100.000, sumando un total de $200.000; mientras que la tramitación de resolución inmediata implica un arancel adicional de $230.000, lo que lleva el costo total a $330.000.
El pasaporte excepcional para extranjeros, el documento de viaje para personas apátridas y el documento de viaje para personas refugiadas presentan el mismo valor de $100.000 cada uno. Esta actualización de tarifas se encuentra vigente para todos los casos mencionados y responde a disposiciones emitidas por las autoridades migratorias nacionales.
En cuanto a la reposición de pasaportes o documentos de viaje solicitados por errores formales de emisión, se estableció que no habrá costo siempre y cuando la solicitud se realice dentro de los noventa días corridos a partir de la fecha de entrega del documento original. Esta excepción solo aplica a fallos formales detectados en el proceso de emisión y no a otros motivos de reemplazo.
