Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000: los números que se publicaron hoy

La Ciudad

Anses confirmó aumento en marzo 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares

Anses confirmó aumento en marzo 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares
3 de Marzo de 2026 | 11:03

Escuchar esta nota

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó el incremento del 2,88% para las jubilaciones, pensiones y asignaciones en marzo 2026 junto con la continuidad del bono de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo.

El organismo informó como quedan los valores de jubilaciones, pensiones y asignaciones en el tercer mes del año, de acuerdo a la actual fórmula de movilidad que establece aumentos mensuales que toman como referencia el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este caso el de enero (2,9%).

De esta manera, con la suba del 2,88% establecida, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de $70.000, recibirán $439.600,88‬. En tanto que las jubilaciones y pensiones que no superen dicho monto recibirán un bono proporcional hasta alcanzarlo.

Anses: aumento en marzo 2026

Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido, quedan así:

- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680,70 
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $328.720,62 
- Pensión Madre de 7 hijos: $439.600,88.

Aumento de las asignaciones: En marzo, las asignaciones familiares y universales también reciben el aumento del 2,88%. De esta forma, la Asignación Universal por Hijo será de $132.814‬‬, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasa a $432.461, la Asignación Familiar por Hijo a $66.414 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $216.240.

LE PUEDE INTERESAR

La UNLP dio una buena noticia para los estudiantes

LE PUEDE INTERESAR

El informe del tránsito en La Plata

Cronograma de pagos

Este es el cronograma de pagos de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares:

Jubilaciones y pensiones (haberes mínimos)
DNI terminados en 0: 9 de marzo
DNI terminados en 1: 10 de marzo
DNI terminados en 2: 11 de marzo
DNI terminados en 3: 12 de marzo
DNI terminados en 4: 13 de marzo
DNI terminados en 5: 16 de marzo
DNI terminados en 6: 17 de marzo
DNI terminados en 7: 18 de marzo
DNI terminados en 8: 19 de marzo
DNI terminados en 9: 20 de marzo

Jubilaciones y pensiones (superan el haber mínimo)
DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 25 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Familiar por Hijo
DNI terminados en 0: 9 de marzo
DNI terminados en 1: 10 de marzo
DNI terminados en 2: 11 de marzo
DNI terminados en 3: 12 de marzo
DNI terminados en 4: 13 de marzo
DNI terminados en 5: 16 de marzo
DNI terminados en 6: 17 de marzo
DNI terminados en 7: 18 de marzo
DNI terminados en 8: 19 de marzo
DNI terminados en 9: 20 de marzo

Asignación por Embarazo (AUE)
DNI terminados en 0: 10 de marzo
DNI terminados en 1: 11 de marzo
DNI terminados en 2: 12 de marzo
DNI terminados en 3: 13 de marzo
DNI terminados en 4: 16 de marzo
DNI terminados en 5: 17 de marzo
DNI terminados en 6: 18 de marzo
DNI terminados en 7: 19 de marzo
DNI terminados en 8: 20 de marzo
DNI terminados en 9: 25 de marzo

Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en 0 y 1: 13 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo

Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagan a todas las terminaciones del 9 de marzo al 10 de abril.

Otros pagos: asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción): Todas las terminaciones, del 10 de marzo al 10 de abril. Prestación por Desempleo: se abonará del 20 de marzo al 30 de marzo, según terminación de DNI (dos números por día).

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Anses: el 9 de marzo inicia el pago de las jubilaciones
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Kicillof en la Legislatura: palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro

Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata

VIDEO. Demasiado castigo para Estudiantes, que no mereció perder ante Vélez

Miramón será evaluado por una molestia en un aductor

VIDEO. Atacan con drones la embajada de EE UU en Riad y Trump lanzó una advertencia

¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana

¿Otra "viuda negra" en La Plata? Un hombre denunció que lo durmieron en una cita

¿Mojada de oreja?: el contrato de Wanda que enfurecerá a La China
+ Leidas

¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

VIDEO. Atacan con drones la embajada de EE UU en Riad y Trump lanzó una advertencia

Kicillof en la Legislatura: palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro

VIDEO. Demasiado castigo para Estudiantes, que no mereció perder ante Vélez

La Luna se tiñe de rojo, un show astronómico en el cielo de la Región

Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata

"La chica del láser", la hincha de Estudiantes que apareció infraganti en la tele y se viralizó en redes
Últimas noticias de La Ciudad

La UNLP dio una buena noticia para los estudiantes

El informe del tránsito en La Plata

VIDEO. En reposera y malla, una vecina de La Plata chicaneó a Absa: "Los invito a mi pileta"

Jornadas de atención de salud gratuita en barrios de La Plata: día, hora y lugar
Espectáculos
Los números de la primera eliminación de Gran Hermano Generación Dorada
María Belén Ludueña reveló cuándo nacerá su hijo y cómo quiere que sea el parto
Griselda Siciliani se olvidó de Luciano Castro y estaría con un reconocido cantante
Quién es el primer eliminado de Gran Hermano Generación Dorada
Confuso episodio y fuerte discusión con Benjamín Vicuña en un restaurante: no se respeto un previo acuerdo y se fue sin pagar
Información General
Hacer el DNI, el pasaporte y otros trámites saldrá más caro: los nuevos valores y cuándo se activa el aumento
Juana Azurduy, a 210 años de la gesta militar: la amazona de la revolución que venció en el Alto Perú
La Luna se tiñe de rojo, un show astronómico en el cielo de la Región
Un juego que permite navegar gratis con un velero en el Río de La Plata o cualquier punto del mundo
¡A guardar los celulares!: rige la ley para aulas libres de teléfonos
Deportes
Efecto Castillo: el gran andar del ex Gimnasia motivó a que despidieran al DT de Flamengo
"La chica del láser", la hincha de Estudiantes que apareció infraganti en la tele y se viralizó en redes
VIDEO. Demasiado castigo para Estudiantes, que no mereció perder ante Vélez
Faltó chispa creativa en tres cuartos y Vélez, rival serio, supo complicarlo
VIDEO. Para el Cacique Medina, “el empate era el resultado que mejor caía”
Policiales
Murió tras 5 meses internado un joven que protagonizó un grave accidente en La Plata
Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata
¿Preso hasta el juicio oral? Prisión preventiva por la caída del balcón de Rocío Alvarito
¿Otra "viuda negra" en La Plata? Un hombre denunció que lo durmieron en una cita
Tragedia por una soga que atravesaba una calle

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla