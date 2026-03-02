Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |VibeSail

Un juego que permite navegar gratis con un velero en el Río de La Plata o cualquier punto del mundo

Un juego que permite navegar gratis con un velero en el Río de La Plata o cualquier punto del mundo

Sergio Pomares
spomares@eldia.com

2 de Marzo de 2026 | 10:22

Escuchar esta nota

Una nueva propuesta digital busca revolucionar la experiencia náutica y el turismo virtual. Se trata de VibeSail, una plataforma que permite navegar con un velero en cualquier punto del planeta a través de un mapa interactivo.

La mecánica es simple. El usuario ingresa al mapa mundial, realiza zoom sobre la zona que desea recorrer y hace clic en el punto elegido para aparecer allí con su embarcación. Desde ese momento puede desplazarse y disfrutar del entorno marítimo con una experiencia inmersiva que apunta al realismo y la exploración libre.

La propuesta, que comenzó el año pasado, cobra especial atractivo los amantes de la aguas abiertas, ya que permite ubicarse por ejemplo en el Río de la Plata y navegar frente a las costas de Berisso y Ensenada, con la posibilidad de recrear travesías habituales de los aficionados locales a la vela o simplemente disfrutar del paisaje desde otra perspectiva.

Además, el sistema no se limita a escenarios cercanos. También habilita la navegación en mares, bahías y puertos de cualquier continente, lo que abre la puerta a recorrer destinos emblemáticos sin salir de casa. La experiencia combina entretenimiento, simulación y una herramienta potencial para quienes desean planificar rutas o familiarizarse con determinadas zonas costeras.

Con una interfaz intuitiva y la promesa de expansión constante, VibeSail apunta tanto a entusiastas de la náutica como a curiosos que buscan una forma diferente de viajar, ahora con la posibilidad de desplegar las velas en cualquier rincón del mundo con solo un clic.

