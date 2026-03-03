Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000: los números que se publicaron hoy

Información General

Un informe del SMN reveló cómo será el otoño 2026: lluvias, temperaturas y el fenómeno de "El Niño"

Un informe del SMN reveló cómo será el otoño 2026: lluvias, temperaturas y el fenómeno de "El Niño"

El SMN hizo un informe sobre cómo estará el clima este otoño 2026

3 de Marzo de 2026 | 11:21

Escuchar esta nota

Tras un verano que no se destacó por fuertes y largas olas de calor, el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN) advierte que desde marzo y hasta mayo los municipios de la provincia de Buenos Aires experimentarán valores térmicos por encima de lo normal para la época del año, pero con lluvias estables.

Así se desprende de un informe del SMN, el cual destaca que los partidos bonaerenses tendrán temperaturas normales o superiores a lo habitual para gran parte del otoño. El tercil superior implica valores aproximadamente 0,5 °C por encima del promedio del período, aunque estas cifras pueden variar según la región y la serie histórica analizada.

De acuerdo a los datos históricos, el promedio ronda los 14 grados en la parte inferior de la provincia y 16 grados más hacia el norte.

El pronóstico utiliza el sistema de terciles, que divide el registro histórico en tres categorías: inferior, normal y superior a la normal. Este enfoque permite identificar las regiones con mayor probabilidad de desviaciones respecto al promedio, aunque no anticipa valores extremos puntuales ni variaciones dentro del trimestre. Por este motivo, el organismo recomienda mantenerse actualizado con los reportes diarios y semanales y consultar las alertas tempranas para eventos de alto impacto.

Las lluvias para el otoño

En materia de precipitaciones, el pronóstico señala una mayor probabilidad de valores normales en la provincia de Buenos Aires y otros territorios como el centro y norte de la Patagonia, La Pampa, el litoral, el este de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero.

Cabe recordar que días atrás, un informe de Meteored también anticipó meses más cálidos que lo habitual y con pocas lluvias, por lo que advierten un mayor peligro de incendios forestales.

LE PUEDE INTERESAR

Hacer el DNI, el pasaporte y otros trámites saldrá más caro: los nuevos valores y cuándo se activa el aumento

LE PUEDE INTERESAR

Juana Azurduy, a 210 años de la gesta militar: la amazona de la revolución que venció en el Alto Perú

"El Niño llegaría a mediados de año, por lo que el clima funcionará en el otoño sin un director global, con persistencia de calor con profundización de déficit de lluvias en zonas productivas y con riesgo de incendios", se indicó.

Sobre la zona núcleo, las precipitaciones previstas para el otoño se pueden ubicar en el rango de normal a levemente deficitarias, con los mayores déficits en el sur del Litoral y el norte de la provincia de Buenos Aires.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Kicillof en la Legislatura: palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro

Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata

VIDEO. Demasiado castigo para Estudiantes, que no mereció perder ante Vélez

Miramón será evaluado por una molestia en un aductor

VIDEO. Atacan con drones la embajada de EE UU en Riad y Trump lanzó una advertencia

¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana

¿Otra "viuda negra" en La Plata? Un hombre denunció que lo durmieron en una cita

¿Mojada de oreja?: el contrato de Wanda que enfurecerá a La China
+ Leidas

¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

VIDEO. Atacan con drones la embajada de EE UU en Riad y Trump lanzó una advertencia

"La chica del láser", la hincha de Estudiantes que apareció infraganti en la tele y se viralizó en redes

Kicillof en la Legislatura: palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro

VIDEO. Demasiado castigo para Estudiantes, que no mereció perder ante Vélez

La Luna se tiñe de rojo, un show astronómico en el cielo de la Región

Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata
Últimas noticias de Información General

Hacer el DNI, el pasaporte y otros trámites saldrá más caro: los nuevos valores y cuándo se activa el aumento

Juana Azurduy, a 210 años de la gesta militar: la amazona de la revolución que venció en el Alto Perú

La Luna se tiñe de rojo, un show astronómico en el cielo de la Región

Un juego que permite navegar gratis con un velero en el Río de La Plata o cualquier punto del mundo
Policiales
Derrumbe en un complejo de viviendas en Parque Patricios: 300 familias evacuadas
Murió tras 5 meses internado un joven que protagonizó un grave accidente en La Plata
Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata
¿Preso hasta el juicio oral? Prisión preventiva por la caída del balcón de Rocío Alvarito
¿Otra "viuda negra" en La Plata? Un hombre denunció que lo durmieron en una cita
La Ciudad
Reclamo de usuarios por agua turbia en las canillas en La Plata
Anses y una buena noticia para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares
La UNLP dio una buena noticia para los estudiantes
El informe del tránsito en La Plata
VIDEO. En reposera y malla, una vecina de La Plata chicaneó a Absa: "Los invito a mi pileta"
Deportes
Sin fútbol: ratificarían el paro
El básquet está de luto: murió Clarence Metcalfe, estrella y campeón con Gimnasia
Efecto Castillo: el gran andar del ex Gimnasia motivó a que despidieran al DT de Flamengo
"La chica del láser", la hincha de Estudiantes que apareció infraganti en la tele y se viralizó en redes
VIDEO. Demasiado castigo para Estudiantes, que no mereció perder ante Vélez
Espectáculos
Sintió un dolor, Milei justo había tuiteado contra él y en sus "últimos minutos de vida" eligió escuchar El Mató: la historia de Jairo Straccia
Los números de la primera eliminación de Gran Hermano Generación Dorada
María Belén Ludueña reveló cuándo nacerá su hijo y cómo quiere que sea el parto
Griselda Siciliani se olvidó de Luciano Castro y estaría con un reconocido cantante
Quién es el primer eliminado de Gran Hermano Generación Dorada

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla