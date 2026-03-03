Un informe del SMN reveló cómo será el otoño 2026: lluvias, temperaturas y el fenómeno de "El Niño"

Alak abrió las sesiones del Concejo Deliberante: "En La Plata tenemos dos bases: el orden público y progreso social"
Alak abrió las sesiones del Concejo Deliberante: "En La Plata tenemos dos bases: el orden público y progreso social"
Israel desplegó tropas en otro país y lanza ataque "a gran escala" sobre Irán
Murió tras 5 meses internado un joven que protagonizó un grave accidente en La Plata
El básquet está de luto: murió Clarence Metcalfe, estrella y campeón con Gimnasia
¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana
EN FOTOS.- Todo el color de la apertura de sesiones del Concejo
Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata
"La chica del láser", la hincha de Estudiantes que apareció infraganti en la tele y se viralizó en redes
Efecto Castillo: el gran andar del ex Gimnasia motivó a que despidieran al DT de Flamengo
Juana Azurduy, a 210 años de la gesta militar: la amazona de la revolución que venció en el Alto Perú
La Luna se tiñe de rojo, un show astronómico en el cielo de la Región
VIDEO. En reposera y malla, una vecina de La Plata chicaneó a Absa: "Los invito a mi pileta"
¿Otra "viuda negra" en La Plata? Un hombre denunció que lo durmieron en una cita
Derrumbe en un complejo de viviendas en Parque Patricios: 300 familias evacuadas
La Provincia explicó por qué la Patente baja para el 75% de los vehículos y el pago mensual
Confuso episodio y fuerte discusión con Benjamín Vicuña en un restaurante: no se respeto un previo acuerdo y se fue sin pagar
Griselda Siciliani se olvidó de Luciano Castro y estaría con un reconocido cantante
Fuerte cruce entre Victoria Villarruel y el ex ministro Petri: "Comenta como una vecina chusma"
Instituciones platenses saludaron al diario EL DIA en su 142° aniversario
Anses y una buena noticia para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares
YPF descarta una suba inmediata del precio de las naftas por la guerra en Medio Oriente
Una mujer fue hospitalizada por varias fracturas luego de ser embestida por un micro en pleno Centro
Otro golpe de oportunidad en La Plata, con una víctima que estaba de vacaciones
Tolosa al rojo vivo: balearon en las piernas a un hombre de 31 años e investigan qué pasó
Hacer el DNI, el pasaporte y otros trámites saldrá más caro: los nuevos valores y cuándo se activa el aumento
Jornadas de atención de salud gratuita en barrios de La Plata: día, hora y lugar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Tras un verano que no se destacó por fuertes y largas olas de calor, el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN) advierte que desde marzo y hasta mayo los municipios de la provincia de Buenos Aires experimentarán valores térmicos por encima de lo normal para la época del año, pero con lluvias estables.
Así se desprende de un informe del SMN, el cual destaca que los partidos bonaerenses tendrán temperaturas normales o superiores a lo habitual para gran parte del otoño. El tercil superior implica valores aproximadamente 0,5 °C por encima del promedio del período, aunque estas cifras pueden variar según la región y la serie histórica analizada.
De acuerdo a los datos históricos, el promedio ronda los 14 grados en la parte inferior de la provincia y 16 grados más hacia el norte.
El pronóstico utiliza el sistema de terciles, que divide el registro histórico en tres categorías: inferior, normal y superior a la normal. Este enfoque permite identificar las regiones con mayor probabilidad de desviaciones respecto al promedio, aunque no anticipa valores extremos puntuales ni variaciones dentro del trimestre. Por este motivo, el organismo recomienda mantenerse actualizado con los reportes diarios y semanales y consultar las alertas tempranas para eventos de alto impacto.
En materia de precipitaciones, el pronóstico señala una mayor probabilidad de valores normales en la provincia de Buenos Aires y otros territorios como el centro y norte de la Patagonia, La Pampa, el litoral, el este de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero.
Cabe recordar que días atrás, un informe de Meteored también anticipó meses más cálidos que lo habitual y con pocas lluvias, por lo que advierten un mayor peligro de incendios forestales.
LE PUEDE INTERESAR
Hacer el DNI, el pasaporte y otros trámites saldrá más caro: los nuevos valores y cuándo se activa el aumento
"El Niño llegaría a mediados de año, por lo que el clima funcionará en el otoño sin un director global, con persistencia de calor con profundización de déficit de lluvias en zonas productivas y con riesgo de incendios", se indicó.
Sobre la zona núcleo, las precipitaciones previstas para el otoño se pueden ubicar en el rango de normal a levemente deficitarias, con los mayores déficits en el sur del Litoral y el norte de la provincia de Buenos Aires.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí