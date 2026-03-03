La Luna se tiñe de rojo, un show astronómico en el cielo de la Región

El cielo volverá a ofrecer uno de esos espectáculos que obligan a levantar la vista y detener la rutina. Hoy se producirá el primer eclipse lunar del año y será total: la llamada “Luna de Sangre”, un fenómeno que, según precisó la NASA, teñirá al satélite natural de un intenso tono rojizo durante casi una hora.

El evento podrá seguirse desde distintos puntos del planeta, pero en el país tendrá horarios bien definidos y mayor visibilidad durante las primeras horas de la mañana. La fase total, el momento más impactante del fenómeno, se extenderá durante 58 minutos, un lapso considerable para este tipo de eclipses.

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone exactamente entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre la superficie lunar. Esa alineación perfecta solo puede darse en fase de Luna llena. En el tramo más profundo del fenómeno, cuando la Luna ingresa completamente en la umbra —la zona más oscura de la sombra terrestre— adquiere el característico color rojo cobrizo que da origen al nombre popular de “Luna de Sangre”.

Desde la Región, el espectáculo comenzará de manera sutil a las 5:44 de la madrugada, cuando se inicie la fase penumbral. En ese momento la Luna comenzará a oscurecerse levemente al ingresar en la penumbra de la Tierra, aunque el cambio será apenas perceptible a simple vista.

El eclipse parcial arrancará a las 6:50. Allí ya se podrá observar con claridad cómo la sombra terrestre empieza a “morder” el disco lunar. La parte cubierta por la umbra se verá notablemente más oscura y el contraste será evidente incluso sin instrumentos ópticos.

El momento más esperado llegará a las 8:04, cuando comience la totalidad. Desde esa hora, y durante 58 minutos, la Luna quedará completamente sumergida en la umbra terrestre y se teñirá de rojo. El punto máximo del eclipse se producirá a las 8:33, cuando el satélite alcance el tono más intenso y uniforme.

La totalidad finalizará a las 9:02, instante en que la Luna comenzará a salir lentamente de la umbra y el rojo empezará a desvanecerse. A partir de allí, el eclipse volverá a su fase parcial, que concluirá a las 10:17, todavía con la sombra retirándose progresivamente del disco lunar.

El fenómeno cerrará definitivamente a las 11:22 de la mañana de nuestro país, cuando termine la fase penumbral y la Luna recupere por completo su brillo habitual. En total, considerando todas sus etapas, el evento se extenderá durante 5 horas y 39 minutos.

La intensidad del color rojizo dependerá de las condiciones atmosféricas terrestres: cuanto mayor sea la cantidad de polvo o nubes en la atmósfera, más profundo y oscuro podrá verse el tono de la Luna. Pero más allá de matices, el tramo central —entre las 8:04 y las 9:02— será el momento clave para observar desde nuestro país uno de los fenómenos astronómicos más impactantes de 2026.