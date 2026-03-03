Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000: los números que se publicaron hoy

Deportes

Sin fútbol: ratificarían el paro

Los clubes ya fueron informados sobre las alternativas de cuándo podría jugarse la novena fecha

Sin fútbol: ratificarían el paro
3 de Marzo de 2026 | 12:16

Escuchar esta nota

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habría decidido que el paro se mantenga a pesar de las distintas opiniones y la novena fecha del Torneo Apertura, junto con las demás categorías, quedará oficialmente suspendida, según indicaron fuentes dirigenciales.

Los principales directivos de la AFA se reunirán hoy en el predio de Ezeiza para definir los pasos a seguir, aunque la decisión ya estaría tomada y es que no haya fútbol. En ese encuentro se resolverá en qué día entre semana se reprogramará la jornada afectada por la medida de fuerza.

La AFA ya habría notificado a los presidentes de los clubes las tres alternativas posibles para recuperar la fecha 9: las opciones son el 18 de marzo, el 22 de abril o el 13 de mayo. Cada institución deberá manifestar su preferencia para avanzar en la definición del nuevo cronograma.

La decisión de paralizar el fútbol se tomó por iniciativa del presidente Claudio “Chiqui” Tapia debido a que la Justicia lo citó a declaración indagatoria junto a otras autoridades de la AFA, en una causa por presuntas irregularidades fiscales.

Desde AFA remarcaron que no existe deuda exigible y que los pagos cuestionados fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos.

