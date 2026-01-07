Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo ahora se juega por $4.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

Crece la angustia por la desaparición de Yanina Belén Correa en La Plata: no aparece desde Noche Buena

Fue vista por última vez el 24 de diciembre de 2025 en la localidad de Abasto. Su familia pide colaboración urgente.

Crece la angustia por la desaparición de Yanina Belén Correa en La Plata: no aparece desde Noche Buena
7 de Enero de 2026 | 17:09

Escuchar esta nota

Crece la angustia por la desaparición de Yanina Belén Correa, una mujer de 30 años de la ciudad de La Plata que fue vista por última vez el 24 de diciembre de 2025, en la víspera de Navidad. Desde entonces, sus familiares y allegados no volvieron a tener contacto y solicitan ayuda a la comunidad para dar con su paradero.

La joven reside en Abasto, en la zona de 216 entre 517 y 518, y al momento de ausentarse se encontraba viviendo con su pareja en las inmediaciones del lugar donde fue vista por última vez. Según indicaron, vestía un top y un short.

Correa es de piel morena, tiene el cabello largo, negro y ondulado, ojos marrones, mide aproximadamente 1,49 metros y pesa entre 38 y 40 kilos. Posee varios tatuajes en el hombro, panza, pecho y pierna, entre ellos uno con el nombre “Morena”, además de cicatrices de piercings en cejas, bozo y nariz, y una cicatriz de mordedura de perro en una pierna.

Ante la falta de noticias sobre su paradero, la familia difundió distintas vías de contacto para quienes puedan aportar datos. En el caso interviene el Gabinete de Búsqueda de Personas, por lo que cualquier información puede resultar clave para avanzar en la investigación.

Contactos para aportar información:

Alejandra: 11 2711-8443 (solo WhatsApp)

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.- City Bell, al rojo vivo: así, en 7 segundos, motochorros lo "desplumaron" en pleno centro

LE PUEDE INTERESAR

Persecución, choque y muerte frente a la casa de Cristina Kirchner

Angélica: 0221 577-1895

Nair: 0221 505-4619

Rocío: 11 7359-8233 (solo WhatsApp)

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios

El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?

Gimnasia apuesta todo al nueve: va a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado

Muerte y destrucción en Venezuela: lo que dejó el ataque de EE UU

Luciano Castro, ¿infiel?: la verdad sobre el affaire que le rompió el corazón a Siciliani

Acueducto Norte: la obra que dará agua a Gonnet y Villa Castells, sigue en rehabilitación

Qué se sabe del asalto que sufrió Wiñazki, que negoció con los ladrones
+ Leidas

Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas

¿Privatizan 5 hospitales bonaerenses? Cuáles son y cómo es el modelo que busca implementar Milei

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios

Con el escudo nuevo y estreno de indumentaria, Estudiantes comenzó la pretemporada en City Bell

Muerte y destrucción en Venezuela: lo que dejó el ataque de EE UU

¿Cómo sigue el futuro de Cristian Medina?

Gimnasia apuesta todo al nueve: va a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado

El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?
Últimas noticias de Policiales

VIDEO.- City Bell, al rojo vivo: así, en 7 segundos, motochorros lo "desplumaron" en pleno centro

Persecución, choque y muerte frente a la casa de Cristina Kirchner

Imputaron a un venezolano detenido en Corrientes

Por una violenta entradera a un jubilado en La Plata cayó un joven de 19 años
La Ciudad
La Plata: incendio arrasó más de 10 hectáreas y amenazó viviendas
La tradicional fiesta del tomate platense tiene fecha confirmada
Alerta Hantavirus en la Provincia: síntomas principales y recomendaciones para prevenir contagios
Una "víbora" causó pánico en Plaza Moreno
Humo y tensión frente a Plaza Rocha en La Plata
Deportes
VIDEO. Gimnasia presentó a Nacho Miramón: "Es una buena oportunidad para dar lo mejor de mí"
El platense Tomás Etcheverry cayó ante Musetti y se despidió del ATP de Hong Kong
Con el escudo nuevo y estreno de indumentaria, Estudiantes comenzó la pretemporada en City Bell
Se viene la Copa Miguel Ángel Russo: ¿dónde se jugará y entre quiénes?
El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?
Información General
Gripe H3N2 en Argentina: detectan nueve casos de la "supergripe" en cinco provincias
Supergripe H3N2: un virus que no viajó y está acá
Hantavirus: murió un adolescente en la Provincia
Retiran leches para bebés de Nestlé por contaminación
Alerta de la ANMAT: retiran lotes de leche Nestlé para bebés por posible contaminación
Espectáculos
Inesperada guerra entre Hilary Duff y Ashley Tisdale: “Egocéntrica” y “Tóxica”
Evelyn Botto y Fede Bal a corazón abierto con Carmen Barbieri: “Estamos compartiendo un lindo momento”
Romina Gaetani habló tras denunciar a su ex por violencia de género: “Aún lo amo y sufro”
Escándalo en Punta del Este: fuerte pelea entre Martín Demichelis y su novia
Venenoso mensaje de Flor Vigna tras los rumores de infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla