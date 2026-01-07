La hoja de ruta de Estados Unidos para Venezuela: cómo son las tres fases
Fue vista por última vez el 24 de diciembre de 2025 en la localidad de Abasto. Su familia pide colaboración urgente.
Escuchar esta nota
Crece la angustia por la desaparición de Yanina Belén Correa, una mujer de 30 años de la ciudad de La Plata que fue vista por última vez el 24 de diciembre de 2025, en la víspera de Navidad. Desde entonces, sus familiares y allegados no volvieron a tener contacto y solicitan ayuda a la comunidad para dar con su paradero.
La joven reside en Abasto, en la zona de 216 entre 517 y 518, y al momento de ausentarse se encontraba viviendo con su pareja en las inmediaciones del lugar donde fue vista por última vez. Según indicaron, vestía un top y un short.
Correa es de piel morena, tiene el cabello largo, negro y ondulado, ojos marrones, mide aproximadamente 1,49 metros y pesa entre 38 y 40 kilos. Posee varios tatuajes en el hombro, panza, pecho y pierna, entre ellos uno con el nombre “Morena”, además de cicatrices de piercings en cejas, bozo y nariz, y una cicatriz de mordedura de perro en una pierna.
Ante la falta de noticias sobre su paradero, la familia difundió distintas vías de contacto para quienes puedan aportar datos. En el caso interviene el Gabinete de Búsqueda de Personas, por lo que cualquier información puede resultar clave para avanzar en la investigación.
Contactos para aportar información:
Alejandra: 11 2711-8443 (solo WhatsApp)
VIDEO.- City Bell, al rojo vivo: así, en 7 segundos, motochorros lo "desplumaron" en pleno centro
Persecución, choque y muerte frente a la casa de Cristina Kirchner
Angélica: 0221 577-1895
Nair: 0221 505-4619
Rocío: 11 7359-8233 (solo WhatsApp)
