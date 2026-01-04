Conmoción en la zona oeste de La Plata: encontraron un cráneo humano en el patio de una casa

Un macabro hallazgo generó conmoción este sábado por la tarde en la zona oeste de La Plata, luego de que una familia encontrara un cráneo humano en el patio de su vivienda, lo que derivó en la intervención policial y el inicio de una investigación judicial.

El hecho ocurrió en horas del mediodía en una casa ubicada en la intersección de 215 y 519, en la localidad de Abasto. Tras el descubrimiento, los moradores dieron aviso a las autoridades y rápidamente se hizo presente personal de la Comisaría 7ª, efectivos del Comando de Patrullas y agentes de Policía Científica, quienes realizaron las primeras pericias en el lugar.

Según indicaron fuente policiales del caso a EL DÍA, la causa fue caratulada como “hallazgo de restos óseos” y quedó en manos de la Fiscalía N°1 de La Plata, a cargo de la fiscal Ana Medina, que se encuentra de turno. Los restos fueron secuestrados para ser analizados y determinar su origen y antigüedad.

Una de las hipótesis que se maneja es que el cráneo podría corresponder a material utilizado con fines académicos, como los empleados por estudiantes de medicina, aunque esta versión aún no fue confirmada oficialmente. En paralelo, vecinos de la zona manifestaron distintas sospechas y realizaron publicaciones en redes sociales, lo que incrementó la preocupación en el barrio.

Mientras continúan las tareas investigativas, las autoridades buscan esclarecer cómo llegaron los restos al lugar y si existe algún hecho delictivo vinculado al hallazgo. Por el momento, no se descarta ninguna línea de investigación y se aguardan los resultados de los estudios forenses.