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La Ciudad |En transporte de la provincia dicen que es para agilizar el trámite

VTV: ahora hay que pagar varios días antes

Según el sitio oficial del sistema, La Plata y Berisso están entre las plantas con prepago obligatorio, con pago online

VTV: ahora hay que pagar varios días antes

antes de llegar a la planta hay que pagar el trámite / el dia

20 de Marzo de 2026 | 02:07
Edición impresa

La Verificación Técnica Vehicular suma otro factor de complicaciones para quienes tienen que ir a las plantas de la Región, que se transformaron en centros de prepago del trámite y dejarían de cobrar en forma presencial en los lugares donde se realizan los controles.

Según se informa en la página web de la VTV, hay plantas de prepago obligatorio e híbridas. Al buscar las plantas de La Plata y Berisso se indica que son centros de prepago, por lo que ya no se podría pagar en el lugar.

Desde el Ministerio de Transporte se indicó que la medida para pagar antes de llegar al lugar del trámite se adoptó por “accesibilidad y transparencia”. La decisión, explicó un portavoz, busca agilizar el trámite. También se apuntó que se intenta evitar el arrepentimiento de último momento.

SORPRESA AL SACAR EL TURNO

Una usuaria pidió turno para mediados de abril y le pusieron fecha tope para el pago previo cuatro días antes del trámite, lo que generó sorpresa al aparecer el nuevo requisito.

En distintos puntos de la provincia de Buenos Aires donde está el sistema prepago hubo inconvenientes porque se registraron casos en los que los usuarios hicieron el pago pero no había impactado en la base de datos de la VTV, y por esa razón no pudieron hacer el trámite para estar al día con este requisito obligatorio para circular en la Provincia.

La medida forma parte de una serie de modificaciones que comenzaron a aplicarse en los últimos meses y habían generado controversia (aumentos de tarifas y esquema de vencimientos según el número de patente). El costo de la VTV en la actualidad está en más de 97.000 pesos, tras las subas aplicadas en el último año y generó fuertes críticas de quienes tienen que realizar la gestión.

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En la web oficial de la VTV se explica que “la mayoría de las plantas funcionan con sistema prepago, lo que significa que el pago debe realizarse por adelantado desde la web, utilizando tarjeta de débito, tarjeta de crédito o código QR. Las plantas con prepago obligatorio pueden consultarse en el buscador https://www.vtv.gba.gob.ar/plantas”. También aclaran que algunas plantas cuentan con sistema híbrido: también tienen la opción de pago en la planta. Según Transporte, la idea es que todas tengan prepago.

El 31 de marzo vence la VTV para quienes tienen patentes terminadas en 3; patentes terminadas en 4: vencen el 30 de abril; patentes terminadas en 5: vencen el 31 de mayo; patentes terminadas en 6: vencen el 30 de junio; patentes terminadas en 7: vencen el 31 de julio; patentes terminadas en 8: vencen el 31 de agosto; patentes terminadas en 9: vencen el 30 de septiembre; Patentes terminadas en 0: vencen el 31 de octubre; Patentes terminadas en 1: vencen el 30 de noviembre.

 

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