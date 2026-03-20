Regularizaron a unas 150 instituciones barriales

clubes y asociaciones se pusieron con “los papeles al dia” / mlp

20 de Marzo de 2026 | 02:06 Edición impresa

Unas 150 instituciones recibieron certificados de regularizaron de su situación jurídica a través del Programa de Asistencia a Asociaciones Civiles impulsado por la Municipalidad.

Durante el acto en el Palacio Municipal, el intendente Julio Alak hizo de entrega de la documentación correspondiente a clubes de barrio, bibliotecas populares, centros culturales, comedores, sociedades de fomento y cooperadoras de todo el partido que lograron normalizar su situación documental, en un operativo coordinado por la Secretaría de Justicia local.

“Nuestra nación se construyó a partir de tres instituciones que desde el Estado debemos fortalecer con políticas públicas: la familia, la escuela y los clubes”, dijo el jefe Comunal.

Como parte del programa se acompañó a instituciones que ya funcionaban en la práctica para regularizar su situación ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y así formalizar su constitución. Asimismo, se brindó apoyo a otras entidades en la preparación de la documentación necesaria para su presentación ante dicho organismo.

De este modo, las instituciones avanzaron en la presentación de la documentación requerida ante el organismo provincial, paso necesario para obtener sus certificados de vigencia y ser reconocidas formalmente como asociaciones civiles. A partir de eso, podrán acceder a herramientas clave como la apertura de cuentas bancarias, la obtención de la CUIT y la posibilidad de gestionar subsidios y exenciones impositivas. Las entidades locales habían recibido de forma gratuita los libros de actas de asambleas y de comisión directiva, como también aquellos de registro de asociados.

Estuvieron presentes junto al jefe comunal la secretaria de Justicia municipal, Marina Mongiardino; el presidente del Concejo Deliberante platense, Marcelo Galland; y la directora general de Entidades local, Mónica Jurinovic, entre otras autoridades.

LAS INSTITUCIONES RECONOCIDAS

Las entidades beneficiadas por el programa fueron:

- Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata

VILLA ELVIRA

- Asociación Civil Talento Femenino

- Centro de Fomento Social, Cultural y Deportivo 19 de Noviembre

- Club Social, Cultural y Deportivo El Fortín de Zona Sur y Biblioteca Popular Benito Lynch

- Club Cultural, Deportivo y de Fomento Almagro (Biblioteca General José de San Martín)

- Centro de Fomento Villa Montoro

- Tricolores

- Villa Garibaldi

- Club Unidos por Garibaldi

- Centro Cultural, Social y Deportivo Por Siempre Aeropuerto

- Altos de San Lorenzo

- Centro Comunitario Color Esperanza

- Centro Social, Cultural y Deportivo Aconcagua y Biblioteca Popular Juan Vucetich

- Club Social y Cultural Villa Rivera (Biblioteca Pública Domingo F. Sarmiento)

- Los Angelitos de Altos de San Lorenzo

- Centro de Fomento Villa Lenci

- Ceferino Namuncurá

- Asociación Cultural y Deportiva Chacarita Platense

LOS HORNOS

- Asociación Civil La Banda de Diego

- Agrupación Gimnasista

- Club Social, Cultural y Deportivo Villa Vieyra

- Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero

- RAYUM Centro Comunitario Asociación Civil

- Centro Recreativo, Social, Cultural y Deportivo Olimpia de Los Hornos (Biblioteca Popular María Gabriela Gesualdo)

- Biblioteca Euforión

- Unión de Mujeres Platenses (UMUPLA)

- Club Social, Deportivo y Biblioteca Popular Corazones del Retiro

- Centro de Fomento 17 de Agosto

- Warmy Kuna Atipaq Songo Kuna (Mujeres de Corazones Valientes)

LISANDRO OLMOS

- Asociación Vecinal La Boyera

- Fortín Tradición Argentina

- Círculo Marchigiano La Plata

- Centro de Fomento El Centinela

- Centro Vecinal de Fomento Las Banderitas

ABASTO

- Asociación Civil Estrellas Naranjas de Abasto

- Asociación Civil El Progreso 52

- Asociación Civil Expreso Rojo

MELCHOR ROMERO

- Club Social y Deportivo Ernesto Che Guevara

- Asociación Civil La CAI (Comisión Directiva de Actividades Infantiles)

- Biblioteca Alejandro Korn Club Atlético Sporting

- Taller Protegido La Plata

SAN CARLOS

- Asociación Iris de Fomento Cultura y Educación Física

- Tenis Club La Plata

- Círculo Campano

- Asociación Civil Sociedad de Fomento La Cumbre

- Centro Vecinal El Triunfo

- Agrupación Deportiva Toronto City Football Club

- Agrupación Fútbol Infantil Las Malvinas

- Asociación Civil Club de Hockey CALTYAM

- Centro Cultural y Biblioteca Popular Enlazando Palabras

ARTURO SEGUÍ

- Club Integral Deportivo Infantil Defensa Calle 139 Arturo Seguí Asociación Civil

VILLA ELISA

- Curuzú Cuatiá

- Asociación Cultural de Fomento y Deportiva Barrio Dumor

- Club San Jorge de Villa Elisa

CITY BELL

- Asociación Civil Savoia Pampa Platense

- Radio Club City Bell

- Argentino Juvenil Club Cultural, Social, Deportivo y de Fomento

GONNET

- Centro de Fomento Cultural y Deportivo Manuel B. Gonnet y Biblioteca Popular DR. Román S. Harosteguy

- Biblioteca Popular Infantil y Juvenil Tupac Amaru

HERNÁNDEZ

- Centro de Fomento Social y Deportivo José Hernández

- Biblioteca Popular José Hernández

GORINA

- Asociación Cooperadora Estación Experimental de Gorina

RINGUELET

- Asociación Civil Fútbol Infantil Potrero Argentino

- Asociación Deportiva “Beto Avalos”

TOLOSA

- Asociación Civil Deportivo TLS

- Club Ateneo Popular y Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia

- Liga de Fomento Dardo Rocha

- Colegio de Árbitros de Básquet

- Lujanero Asociación Civil

- Centro de Fomento Mundial y Biblioteca Popular Alfonsina Storni

CASCO URBANO

- Asociación Yuyay

- Círculo Trentino Social Cultural y Deportivo

- LIPOLCC (Liga Popular de Lucha Contra el Cáncer)

- Acompañamos Árbitros, Formamos Personas

- Círculo Siciliano de La Plata

- Darse Cuenta Asociación Civil

- Asociación María Montessori

- Familia Friulana de La Plata Asociación Civil

- Ser sí mismo Asociación Civil

- Asociación Siriana Ortodoxa de Beneficencia

- Asociación de Fomento Edilicio Mayo y Biblioteca Popular Adolfo Alsina

- Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata y Biblioteca Popular Mariano Moreno

- Fundación Cannabis Argentina

- Círculo de Jubilados y Pensionados del Banco de la Provincia de Buenos Aires

- Club de Ajedrez La Plata

- Filial Racing Club La Plata

- Agrupación Motos Antiguas La Plata

- Club José Manuel Estrada

- Club Aeromodelista La Plata

- Alianza Francesa de La Plata

- Club Colombofilo Platense

- Associazione Per La Diffusiones Della Cultura Italiana

- Círculo de Atletas Veteranos Platenses

- Abuelos Club La Plata

- Club Unión Vecinal de La Plata

- Liga Sur de Fútbol Infantil

- Centro Cultural y Biblioteca Popular Homero Manzi

- Círculo Laziale de La Plata

- Centro Asturiano de La Plata

- Asociación Civil Centro Cultural Dibujando un Mañana

- Liga de Fútbol Infanto Juvenil Platense Amateur Asociación Civil (LIFIPA)

- Biblioteca Popular Teatral de La Plata

- Federación de Asociaciones Italianas de la Circunscripción del Consulado General de Italia de La Plata (FAILAP)

- Club Social, Cultural y Deportivo For Ever y Biblioteca José Mármol

- Club Deportivo La Plata y Biblioteca Popular Dardo Rocha

- Centro de Fomento Avenida 44 - Biblioteca Popular “Fray Justo Santa María de Oro”

- Asociación Civil Simulacros de Río de La Plata

- Asociación Civil Dragones Rosas La Plata

- Círculo Toscano de La Plata Asociación Civil

- Club de Planeadores de La Plata

- Grupo Forvate Asociación Civil

- Asociación Civil Abriendo Puertas 8 Bis

- Una Nueva Opción Arbitral Asociación Civil

- Asociación Civil Grupo Arbitral Martín Ferreira

- Sociedad Francesa de Beneficencia

- Asociación Regional de Sóftbol

- Asociación Civil Casa Histórica y Cultural Juan Martín Jáuregui

- Casa del Tango La Plata y Biblioteca Popular Carlos Gardel

- Asociación Pro Rehabilitación Infantil La Plata (A.P.R.I.L.P.)

- BMX Race La Plata Asociación Civil

- Círculo Ligure Cristoforo Colombo de La Plata

- Asociación Civil Sandra Ayala Gamboa

- Amar a los niños

- Mujeres Adelante

- Asociación del Bosque

- Centro de Fomento y Cultura Circunvalación y Biblioteca Popular Dr. Nicolás Avellaneda

- Fundación Marial

- Centro de Estudiantes Universitarios de Los Toldos (CEULT)

- Centro de Fomento Cultural, Social y Deportivo

- Fundación Tucusitos

- Asociación Civil Raíces de la República 7

- Asociación Amigos de la Calle 12

- Asociación Diagonal Red Mayor

- Asociación Cultural 12 de Octubre

- Escuela Hebrea Jaim Najman Bialik

- Centro Molisano Sant Elía