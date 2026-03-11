La Reforma de la VTV que impulsa Nación, ¿se aplicará en la Provincia de Buenos Aires?

Luego que el Gobierno nacional anunciara la reforma del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida como VTV en muchas provincias, con cambios de plazos y flexibilización de lugares para hacerla, desde la administración de Axel Kicillof dejaron en claro que en territorio bonaerense no habrá modificaciones.

La iniciativa que impulsa la gestión libertaria propone extender los plazos de revisión, habilitar más lugares para realizar el trámite y simplificar procesos administrativos vinculados a la Verificación Técnica Vehicular.

Uno de los cambios clave es pasar de dos a cinco años el control para vehículos cero kilómetro y revisiones bianuales para unidades de hasta diez años de antigüedad. Y los que excedan la década de antigüedad cada un año. Esa medida, según los detractores, carece de respaldo técnico y podría incrementar los riesgos de seguridad vial.

De hecho, fuentes del Gobierno provincial señalaron que no está en análisis avanzar con las modificaciones en el territorio. “Es muy necesaria la VTV como funciona en la actualidad. Necesitamos mantener los controles en medio de la desinversión que hace Nación en las rutas del país”, indicaron.

Los costos de la VTV

El objetivo, según explicaron desde el Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Stuzenegger, es simplificar el proceso, reducir costos para los conductores y ampliar la oferta de lugares donde realizar el control. Para ello se busca habilitar talleres y concesionarias de cualquier jurisdicción, siempre y cuando tengan “instalaciones aptas y equipamiento adecuado”.

Sin embargo, desde la Provincia indicaron que sería un riesgo habilitar a cualquier taller a que pueda hacer los controles. De hecho, desde Transporte, a cargo de Martín Marinucci, llevan dando de baja más de 450 sitios ilegales que de dedicaban a la entrega de obleas truchas.

Desde la cartera de Stuzenegger estiman que una flexibilización se traduciría en precios más bajos, además de evitar largas distancias para acceder al servicio y demoras para conseguir turnos.

En provincia de Buenos Aires, realizar la VTV para autos cuesta $97.057 con IVA incluido. Para las motos, el control saldrá $38.801,03; mientras que para vehículos pesados (más de 2.500 kg) $174.604,64. En tanto, remolques y acoplados livianos abonarán $58.201,54 y los remolques y acoplados pesados un total de $87.302,33.

Cabe recordar que desde marzo, con el aumento de las multas de tránsito, circular sin VTV o con ella vencida puede costar entre $568.800 y $1.896.000.