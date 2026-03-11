La Reforma de la VTV que impulsa Nación, ¿se aplicará en la Provincia de Buenos Aires?

En medio de la ofensiva libertaria, un municipio bonaerense suspende una tasa
En medio de la ofensiva libertaria, un municipio bonaerense suspende una tasa
Irán atacó a varios barcos y advierte: "Prepárense para que el petróleo cueste 200 dólares"
Toviggino, modo Papa Francisco antes de declarar: "Vivir es intentar y quien intenta, inevitablemente tropieza"
Cada cuánto habrá que hacer la VTV con los cambios que ratificó el Gobierno
Cómo quedó la relación Foster Gillett-Estudiantes: Tofoni desmintió una acción judicial
VIDEO. Dramático incendio en La Plata: ardió una casa, un hombre sufrió quemaduras y está peleando por su vida
VIDEO. “Lo que se vio en el cielo de La Plata”: la sorpresa por un ¿meteorito o avión a chorro?
Adorni justificó el viaje de su esposa en el avión presidencial: "Vengo a deslomarme una semana y quería que me acompañe"
La Plata le rinde homenaje a Raúl Alfonsín, a 99 años de su nacimiento
Platenses muestran en fotos y videos el dramático impacto de las inundaciones en Tucumán
Contenedores "explotados" y basurales en las calles, un reclamo que se extiende en los barrios de La Plata
Juicio al ex marido de Piparo: hoy se conoce la fecha de la sentencia tras el pedido de 10 años de cárcel
Confusa reacción de Zaira Nara cuando le preguntaron por Paula Chaves, todo mal
Boca busca reafirmarse en el clásico con San Lorenzo: formaciones, hora y TV
VIDEO.- Del UPD al UDT: la "última despedida tumbera", el otro ritual que crece en La Plata
Robaron en un local de comidas que pertenece a los bomberos de Berisso
VIDEO.- Persianas bajas en el Centro: entre la liquidación y el éxodo a los barrios
Final para una empresa de micros emblemática en el Conurbano
De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
Miércoles cálido en La Plata: cómo viene el tiempo para el resto de la semana
Se filtraron los motivos por el malestar entre Carmen Barbieri y Florencia de la V, los detalles
Revés por los Cuadernos y Cristina deberá declarar de manera presencial
Ley de Glaciares: ante los 18.000 inscriptos, la oposición pide ampliar las audiencias
“Don Chatarrín” es el más rico del país y desplazó a Marcos Galperin
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de hoy miércoles 11 de marzo
Empujón de MasterChef Celebrity sumado al derecho a réplica: las estrategias de Gran Hermano para subir el rating
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Luego que el Gobierno nacional anunciara la reforma del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida como VTV en muchas provincias, con cambios de plazos y flexibilización de lugares para hacerla, desde la administración de Axel Kicillof dejaron en claro que en territorio bonaerense no habrá modificaciones.
La iniciativa que impulsa la gestión libertaria propone extender los plazos de revisión, habilitar más lugares para realizar el trámite y simplificar procesos administrativos vinculados a la Verificación Técnica Vehicular.
Uno de los cambios clave es pasar de dos a cinco años el control para vehículos cero kilómetro y revisiones bianuales para unidades de hasta diez años de antigüedad. Y los que excedan la década de antigüedad cada un año. Esa medida, según los detractores, carece de respaldo técnico y podría incrementar los riesgos de seguridad vial.
De hecho, fuentes del Gobierno provincial señalaron que no está en análisis avanzar con las modificaciones en el territorio. “Es muy necesaria la VTV como funciona en la actualidad. Necesitamos mantener los controles en medio de la desinversión que hace Nación en las rutas del país”, indicaron.
El objetivo, según explicaron desde el Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Stuzenegger, es simplificar el proceso, reducir costos para los conductores y ampliar la oferta de lugares donde realizar el control. Para ello se busca habilitar talleres y concesionarias de cualquier jurisdicción, siempre y cuando tengan “instalaciones aptas y equipamiento adecuado”.
Sin embargo, desde la Provincia indicaron que sería un riesgo habilitar a cualquier taller a que pueda hacer los controles. De hecho, desde Transporte, a cargo de Martín Marinucci, llevan dando de baja más de 450 sitios ilegales que de dedicaban a la entrega de obleas truchas.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. TRIBUNA DE VECINOS.- El reclamo por autos estacionados en la vereda en Barrio Monasterio
Desde la cartera de Stuzenegger estiman que una flexibilización se traduciría en precios más bajos, además de evitar largas distancias para acceder al servicio y demoras para conseguir turnos.
En provincia de Buenos Aires, realizar la VTV para autos cuesta $97.057 con IVA incluido. Para las motos, el control saldrá $38.801,03; mientras que para vehículos pesados (más de 2.500 kg) $174.604,64. En tanto, remolques y acoplados livianos abonarán $58.201,54 y los remolques y acoplados pesados un total de $87.302,33.
Cabe recordar que desde marzo, con el aumento de las multas de tránsito, circular sin VTV o con ella vencida puede costar entre $568.800 y $1.896.000.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí