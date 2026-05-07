River quiere cambiar la cara en Venezuela

Con un mal clima por el nivel mostrado en el Torneo Apertura, potenciado por la derrota ante Boca, la salida de Gallardo y la última caída ante Atlético Tucumán, que no ganaba hace más de un año como visitante, River necesita ganar y convencer en suelo venezolano.

Los dirigidos por el Chacho Coudet visitarán a Carabobo con la necesidad de una victoria que le traiga un poco de paz, no tanto por su situación en Copa Sudamericana, sino porque precisa de un triunfo que lo haga tomar confianza de cara al futuro.

El Millo marcha como puntero del grupo H con 7 puntos y de ganar se despegaría un poco de su rival de turno, Carabobo que es su inmediato perseguidor con 6 puntos.

Si bien desde que asumió su actual DT, no perdió más que tres partidos y se encuentra invicto en el plano continental. Desde el juego aún el Chacho no logra conformar a los hinchas riverplatenses y el pasado fin de semana, con la derrota ante los tucumanos las tribunas del Monumental silbaron y cantaron contra sus futbolistas.

Para empezar a torcer la historia a su favor, Coudet ha decidido hacer varios cambios para este encuentro en el estadio Polideportivo Misael Delgado. En primer lugar, Gonzalo Montiel no fue convocado y descansará para recibir a San Lorenzo, con lo cual su lugar lo ocupará Fabricio Bustos. Siguiendo con la defensa, quien regresa tras su expulsión ante Blooming es Martínez Quarta en lugar de Lautaro Rivero que se quedó en Buenos Aires. El lateral izquierdo volverá a tener al uruguayo Matías Viña. Pasando a la mitad de la cancha, Aníbal Monero tendrá descanso y en su lugar podrían estar el juvenil Lucas Silva o Kevin Castaño. Tomás Galván también pararía para estar en optimas condiciones con San Lorenzo y Giuliano Gallopo estaría desde el arranque. Maxi Meza continuaría en el equipo, mientras que en la zona de gestación la disputa esta entre Juanfer Quintero, Kendry Páez o Ian Subiabre

En el ataque las cosas están un poco más claras y Joaquín Freitas y Maximiliano Salas serán la dupla ofensiva.