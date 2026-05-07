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"Fin" de la Zona Fría: qué pasará en La Plata y en qué municipios impactará la ley que impulsa Milei

"Fin" de la Zona Fría: qué pasará en La Plata y en qué municipios impactará la ley que impulsa Milei
7 de Mayo de 2026 | 17:54

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El Gobierno nacional presentó en Diputados un proyecto de ley para modificar el régimen de subsidios al gas natural por Zona Fría, que impactará en la tarifa de gas en casi toda la provincia de Buenos Aires. De avanzar, unos 800.000 hogares bonaerenses podrían pagar una tarifa mucho más alta.

Con el objetivo de reducir el universo de beneficiarios y focalizar la asistencia únicamente en hogares vulnerables, la administración libertaria buscará aprobar este año una serie de cambios que estaban previsto en el Presupuesto 2026 pero que fueron rechazados. Y se dan, ahora, en un contexto marcado por la presión fiscal, el aumento del precio internacional de la energía y el deterioro financiero del fondo que sostiene las bonificaciones en las tarifas de gas.

El proyecto propone restringir el alcance geográfico del régimen y volver al esquema original, concentrado en las provincias de la Patagonia (incluía a algunos municipios bonaerenses como, Patagones, Villarino, Puan, Tornquist, Saavedra, Dorrego, Pringles, Suárez y parte de Bahía Blanca), la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, dejando afuera a provincias incorporadas en la ampliación de 2021, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis.

Justamente fue en 2021 cuando el régimen se desbordó a partir de una importante ampliación de los usuarios beneficiados, que pasaron de 800.000 a más de 4 millones por una modificación impulsada por el kirchnerismo. Quedaron bajo este paragua municipios de quince provincias del país. En lo que respecta al territorio bonaerense, son unos 90 los distritos que tienen descuentos de entre el 30% y el 50% en los valores del consumo de gas en las tarifas que pagan los usuarios.

La operatoria del sistema de Zona Fría requiere en la actualidad subsidios del Tesoro Nacional por más de US$ 400 millones al año, una cifra que ahora el Gobierno apunta a limar. Además, para financiar la incorporación de hogares se ajustó el sobre el porcentaje que se paga sobre precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Esa cifra puede alcanzar hoy el 11,25% y la abonan todos los usuarios del país.

Cuáles son los municipios que perderían la Zona Fría

Entre los municipios que perderían el beneficio están 25 de Mayo; 9 de Julio; Adolfo Alsina; Gonzales Chaves; Alberti; Ayacucho; Azul; Balcarce; Benito Juárez; Bolívar; Bragado; Carlos Casares; Carlos Tejedor; Carmen de Areco; Castelli; Chacabuco; Chascomús; Colón; Coronel Rosales; Daireaux; Dolores; General Alvarado; General Alvear; General Arenales; General Belgrano; General Guido; General Madariaga; General La Madrid; General Lavalle; General Paz; General Pinto; General Viamonte y General Villegas.

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También otros distritos afectados serían Guaminí; Hipólito Yrigoyen; Junín; Laprida; Las Flores; Leandro N. Alem; Lincoln; Lobería; Lobos; Maipú; Mar Chiquita; Monte; Monte Hermoso; Navarro; Necochea; Olavarría; Pehuajó; Pellegrini; Pergamino; Pila; Rauch; Rivadavia; Roque Pérez; Saladillo; Salliqueló; Salto; San Andrés de Giles; San Antonio de Areco; San Cayetano; Suipacha; Tandil; Tapalqué; Trenque Lauquen; Tres Arroyos y Tres Lomas.

Asimismo grandes localidades están en la mira, como Mar del Plata, una de las ciudades con mayor cantidad de usuarios alcanzados por Zona Fría, La Plata y alrededores. Y completan la lista La Costa; Pinamar; Villa Gesell; Berisso; Ensenada; Brandsen; Cañuelas; Magdalena y Punta Indio.

En los papeles, de aprobarse el proyecto que chocará con la resistencia de los legisladores de las provincias afectadas, el beneficio quedará pulverizado para 1,3 millones de usuarios bonaerenses, según pudo averiguar DIB. Aunque el Gobierno deja abierta la posibilidad de subsidiar a los hogares vulnerables incluidos en el nuevo régimen Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) por nivel de ingresos. El corte estaría en hasta tres Canastas Básicas Totales, lo que en definitiva dejaría fuera del actual beneficio al 60% de ese universo actual; es decir a unos 800.000 hogares.

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