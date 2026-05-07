Apareció un nuevo departamento de Manuel Adorni en La Plata que no aparecía en la última declaración jurada
Apareció un nuevo departamento de Manuel Adorni en La Plata que no aparecía en la última declaración jurada
VIDEO.- Otros dos comercios de La Plata bajan la persiana: alquileres impagables, servicios por las nubes y poca venta, detrás del fenómeno
El Concejo Deliberante aprobó el incremento en la tarifa de taxis en La Plata
Cayó una banda implicada en robos y escruches en la zona Norte del Gran La Plata
"Fin" de la Zona Fría: qué pasará en La Plata y en qué municipios impactará la ley que impulsa Milei
Qué declaró el médico de Gimnasia en el juicio por la muerte de Maradona
Gran concurso de EL DIA por el álbum y figuritas del Mundial: entra, escanea el QR y ¡participá!
Agobiados por la falta de recursos, intendentes reclaman que un fondo sea de libre disponibilidad
VIDEO. Choque y vuelco en el Camino Centenario: una camioneta perdió el control tras una brutal colisión
“Tenemos una crisis de eficacia”: Gustavo Marín asumió como decano de Medicina de la UNLP y anunció cambios en el Plan de Estudios
Gran Hermano: Daniela De Lucía debió abandonar la casa tras problemas de salud
El Tren Roca no llegará a La Plata este fin de semana: qué pasó y cuándo volverá el servicio
Qué decisión tomó el Real Madrid después del incidente entre Valverde y Tchouameni
Murió la mamá de Mario Pergolini y cancelaron "Otro día perdido"
Reforma laboral: la Corte Suprema rechazó el per saltum presentado por el Gobierno para definir la validez
Artistas, psicólogos, cardiólogos y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
Alicia, la platense que hace 70 años lee El Día todas las semanas y guarda sus recortes más valiosos
El platense Tirante remontó un duro partido y se metió en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma
River quiere cambiar la cara ante Carabobo por la Copa Sudamericana: hora, formaciones y tv
VIDEO.- La Secundaria 70 de La Plata volvió a salir a la calle por la obra inconclusa: "Sin edificio no hay futuro"
El hermano de Adorni sorteará becas para estudiantes platenses: cómo es el proceso de inscripción
La Reserva del Pincha volvió a caer y quedó relegado en la lucha por los puestos de Playoff
Horror en un crucero de Disney: arrestaron a 28 tripulantes por pornografía infantil
VIDEO. El Súper Niño y su impacto en Argentina: "El evento más intenso en más de un siglo"
VIDEO. Día del Taxista en La Plata, entre la "lucha" arriba del auto y un histórico logro de "blanqueo obligatorio"
Intensa búsqueda de los pasajeros que dejaron el crucero antes de que se confirmara el brote de hantavirus
La Plata quedó en la mitad de un ranking de ciudades de Argentina: cuál es la cifra preocupante
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Les secuestraron una réplica de arma y objetos robados
Escuchar esta nota
Tres personas -una de ellas menor de edad-, de 18, 37 y 14 años, fueron aprehendidas en las últimas horas en Gonnet, acusadas de integrar una banda vinculada a una serie de robos y “escruches” cometidos en comercios y viviendas de La Plata. Durante los allanamientos, la Policía secuestró ropa utilizada en los hechos, elementos robados y una réplica de arma de fuego.
El procedimiento fue realizado por efectivos de la comisaría Decimotercera en una vivienda ubicada en 7 y 507, en el marco de una investigación por distintos hechos delictivos ocurridos en los últimos días.
Según informaron fuentes policiales, la investigación comenzó tras el robo a la fiambrería “Il Magazzino”, ubicada en 13 entre 500 y 501 de Gonnet. Allí, delincuentes ingresaron al comercio y se llevaron un televisor. Gracias a cámaras de seguridad y tareas de campo, los investigadores lograron identificar a uno de los sospechosos.
Con una orden judicial, los agentes allanaron la vivienda señalada y concretaron las aprehensiones.
Durante el operativo se secuestraron prendas que habrían sido utilizadas en distintos robos, un Smart TV, mochilas, una campera y una réplica de arma de fuego.
De acuerdo al parte oficial, al momento del ingreso policial los ocupantes de la casa reaccionaron de forma violenta y atacaron a los efectivos con un machete, una cuchilla y una pala pico. Además, familiares arrojaron piedras contra los móviles policiales, por lo que los agentes utilizaron postas de estruendo para dispersarlos. No hubo policías heridos.
LE PUEDE INTERESAR
Choque, vuelco y un nene de 7 años herido en La Loma
Los investigadores creen que los sospechosos participaron en al menos cinco hechos ocurridos entre el 28 de abril y el 6 de mayo, incluyendo robos consumados y tentativas en comercios y viviendas de Gonnet y City Bell.
La causa quedó en manos de las fiscalías 8, 17 y la UFI Juvenil N°4 de La Plata. La menor fue entregada a un familiar y se dio intervención al área de Niñez y Adolescencia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí