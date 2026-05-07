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Policiales

Cayó una banda implicada en robos y escruches en la zona Norte del Gran La Plata

Les secuestraron una réplica de arma y objetos robados

Cayó una banda implicada en robos y escruches en la zona Norte del Gran La Plata
7 de Mayo de 2026 | 20:05

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Tres personas -una de ellas menor de edad-, de 18, 37 y 14 años, fueron aprehendidas en las últimas horas en Gonnet, acusadas de integrar una banda vinculada a una serie de robos y “escruches” cometidos en comercios y viviendas de La Plata. Durante los allanamientos, la Policía secuestró ropa utilizada en los hechos, elementos robados y una réplica de arma de fuego.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la comisaría Decimotercera en una vivienda ubicada en 7 y 507, en el marco de una investigación por distintos hechos delictivos ocurridos en los últimos días.

Según informaron fuentes policiales, la investigación comenzó tras el robo a la fiambrería “Il Magazzino”, ubicada en 13 entre 500 y 501 de Gonnet. Allí, delincuentes ingresaron al comercio y se llevaron un televisor. Gracias a cámaras de seguridad y tareas de campo, los investigadores lograron identificar a uno de los sospechosos.

Con una orden judicial, los agentes allanaron la vivienda señalada y concretaron las aprehensiones.

Durante el operativo se secuestraron prendas que habrían sido utilizadas en distintos robos, un Smart TV, mochilas, una campera y una réplica de arma de fuego.

De acuerdo al parte oficial, al momento del ingreso policial los ocupantes de la casa reaccionaron de forma violenta y atacaron a los efectivos con un machete, una cuchilla y una pala pico. Además, familiares arrojaron piedras contra los móviles policiales, por lo que los agentes utilizaron postas de estruendo para dispersarlos. No hubo policías heridos.

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Los investigadores creen que los sospechosos participaron en al menos cinco hechos ocurridos entre el 28 de abril y el 6 de mayo, incluyendo robos consumados y tentativas en comercios y viviendas de Gonnet y City Bell.

La causa quedó en manos de las fiscalías 8, 17 y la UFI Juvenil N°4 de La Plata. La menor fue entregada a un familiar y se dio intervención al área de Niñez y Adolescencia.

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