Cayó una banda implicada en robos y escruches en la zona Norte del Gran La Plata

Tres personas -una de ellas menor de edad-, de 18, 37 y 14 años, fueron aprehendidas en las últimas horas en Gonnet, acusadas de integrar una banda vinculada a una serie de robos y “escruches” cometidos en comercios y viviendas de La Plata. Durante los allanamientos, la Policía secuestró ropa utilizada en los hechos, elementos robados y una réplica de arma de fuego.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la comisaría Decimotercera en una vivienda ubicada en 7 y 507, en el marco de una investigación por distintos hechos delictivos ocurridos en los últimos días.

Según informaron fuentes policiales, la investigación comenzó tras el robo a la fiambrería “Il Magazzino”, ubicada en 13 entre 500 y 501 de Gonnet. Allí, delincuentes ingresaron al comercio y se llevaron un televisor. Gracias a cámaras de seguridad y tareas de campo, los investigadores lograron identificar a uno de los sospechosos.

Con una orden judicial, los agentes allanaron la vivienda señalada y concretaron las aprehensiones.

Durante el operativo se secuestraron prendas que habrían sido utilizadas en distintos robos, un Smart TV, mochilas, una campera y una réplica de arma de fuego.

De acuerdo al parte oficial, al momento del ingreso policial los ocupantes de la casa reaccionaron de forma violenta y atacaron a los efectivos con un machete, una cuchilla y una pala pico. Además, familiares arrojaron piedras contra los móviles policiales, por lo que los agentes utilizaron postas de estruendo para dispersarlos. No hubo policías heridos.

Los investigadores creen que los sospechosos participaron en al menos cinco hechos ocurridos entre el 28 de abril y el 6 de mayo, incluyendo robos consumados y tentativas en comercios y viviendas de Gonnet y City Bell.

La causa quedó en manos de las fiscalías 8, 17 y la UFI Juvenil N°4 de La Plata. La menor fue entregada a un familiar y se dio intervención al área de Niñez y Adolescencia.