Shakira presentó la canción del Mundial 2026 y suma otro hito histórico a su carrera

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Shakira confirmó que volverá a estar ligada a la historia de los Mundiales al convertirse en la intérprete de la canción oficial de la Copa del Mundo 2026, una noticia que anunció desde el estadio Maracaná y que marca su regreso estelar al evento deportivo más importante del planeta.
La superestrella colombiana, que ya dejó una huella imborrable con “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y “La La La” en Brasil 2014, sumará ahora una nueva página a su legado futbolero con el tema “Dai Dai”, una producción desarrollada junto a FIFA y con lanzamiento previsto para las próximas semanas.
El anuncio llega en un momento extraordinario para la artista, quien viene de romper récords con su gira internacional y consolidarse como una de las figuras latinas más influyentes del mundo. En Argentina, la artista de Fenix Entertainment, agotó una histórica serie de presentaciones y reafirmó su conexión con el público de la región.
Con esta nueva participación, la cantautora se consolida como la artista más emblemática en la historia musical de los Mundiales, gracias a la fusión del fútbol, espectáculo y cultura global en una cita que promete volver a marcar generaciones.
From Maracaná Stadium, here is “Dai Dai,” the @FIFAWorldCup Official Song 2026. Coming 5/14. We’re ready! ⚽️🐺 @burnaboy pic.twitter.com/UcfpO0s7jN— Shakira (@shakira) May 7, 2026
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