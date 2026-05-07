Detuvieron a un boliviano con más de cinco kilos de hojas de coca y casi $6 millones en La Plata

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Un hombre de 40 años fue detenido en las últimas horas en La Plata luego de que la Policía encontrara más de cinco kilos de hojas de coca y una importante suma de dinero en efectivo dentro de una camioneta. El procedimiento se realizó en la zona de 12 entre 41 y 42 y quedó a cargo de la UFI N°18.
Según informaron fuentes policiales a EL DÍA, todo comenzó tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un sujeto sospechoso en el lugar. Al arribar, efectivos de la Motorizada de la UPPL observaron que el hombre ingresaba a una camioneta Volkswagen Amarok negra, patente OCK-731.
Los agentes le solicitaron que descendiera del vehículo y, ante la presencia de un testigo, realizaron una requisa en el interior. Allí encontraron 18 paquetes envueltos en nylon verde que contenían hojas de coca compactadas, además de dos bolsas abiertas con el mismo contenido.
Durante el operativo también incautaron $5.852.000 en efectivo, un teléfono celular Motorola G35 y la camioneta en la que se trasladaba el sospechoso.
El hombre de nacionalidad boliviana, fue identificado, cuya profesión es albañil y domiciliado en La Plata. Una vez trasladado a la dependencia policial, se realizó el pesaje de la sustancia secuestrada, que arrojó un total de 5,240 kilogramos de hojas de coca.
La causa fue caratulada como “Averiguación de ilícito” y tomó intervención la UFI N°18 de La Plata, que impartió las actuaciones correspondientes.
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