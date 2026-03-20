El consumo de carne se desplomó y cayó al nivel más bajo en 20 años

El consumo de carne vacuna cayó a su nivel más bajo en los últimos 20 años, a la par de una aceleración en los precios de los cortes que supera el 60 por ciento en los últimos doce meses, de acuerdo a lo informado por la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).

El dato refleja que actualmente el consumo per cápita de carne vacuna en Argentina alcanza los 47,3 kilos por año, lo que implica una caída interanual del 2,5 por ciento, al tomar el promedio móvil de los últimos doce meses.

El reporte puntualizó que la merma evidenciada significa que el consumo en el país bajó 1,2 kilos por habitante por año, hasta ubicarse en el nivel más bajo de los últimas dos décadas y quedando lejos del mayor registro del período (68,4 kilos, en 2008).

Precios por la nubes

La carne viene acumulado una fuerte aceleración de sus valores en los últimos meses. En febrero, el alza alcanzó el 7,0% mensual, que “fue traccionada tanto por los cortes vacunos como por el pollo entero”.

Los precios de los cortes aumentaron entre un 5,7 por ciento y un 8,1 por ciento mensual en febrero.

De esta manera, el precio promedio del kilo de asado se ubicó en $16.852,4, que en el caso del cuadril llegó a $19.792,7 y en el caso de la nalga a $20.527,5. El kilo de paleta subió a $15.817,9 y el de carne picada común quedó en $9.521,4.