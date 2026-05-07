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El Real Madrid anunció la apertura de un expediente disciplinario para Valverde y Tchouameni tras su pelea en un entrenamiento

El Real Madrid anunció la apertura de un expediente disciplinario para Valverde y Tchouameni tras su pelea en un entrenamiento
7 de Mayo de 2026 | 18:20

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El incidente protagonizado por el uruguayo Federico Valverde y el francés Aurélien Tchouameni generó una fuerte tensión en el vestuario del Real Madrid y obligó al club a emitir un comunicado para anunciar la apertura de expedientes disciplinarios para ambos futbolistas que, según la prensa española, protagonizaron una pelea tras el entrenamiento que envió al primero al hospital por una herida sangrante en su cabeza.

“El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni”, informó el club en su página web.

Asimismo, el club español destacó que informará pronto las resoluciones de ambos expedientes, una vez que se hayan concluido los procedimientos internos correspondientes.

El comunicado del Real Madrid se dio a conocer después de que medios españoles informaran que Valverde había sido conducido al hospital después de una violenta pelea con Tchouameni El mediocampista uruguayo fue acompañado por el entrenador Álvaro Arbeloa hasta el centro hospitalario, situado en las cercanías de las instalaciones del club en Valdebebas.

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Horas más tarde, el equipo Merengue publicó otro comunicado para referirse a la situación del capitán de la selección uruguaya: “Hoy a nuestro jugador Fede Valverde se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico. Se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico”.

Cabe señalar que los dos futbolistas ya habían protagonizado un incidente acalorado el miércoles en el entrenamiento donde se llegaron a encarar, aunque sin llegar a agredirse. No obstante, la tensión se trasladó a este jueves, donde todo estalló después del entrenamiento.

De acuerdo a los medios españoles, Valverde se habría negado a estrechar la mano a Tchouameni antes del entrenamiento, después de lo ocurrido el miércoles, y durante la sesión del jueves hubo entradas violentas.

El incidente entre los dos futbolistas se dio en medio de un momento difícil para el Real Madrid, que está a punto de consumar una segunda temporada seguida sin títulos importantes. Eliminado de la Copa del Rey por el Albacete (segunda división) y de la Champions League por el Bayern Múnich en cuartos de final, al equipo español solo le quedan unas mínimas opciones de ganar la Liga española, ya que se ubica a 11 puntos del líder Barcelona con 12 puntos por disputar.

"Fue un accidente": Valverde negó haber sido golpeado por su compañero

El mediocampista uruguayo rompió el silencio y publicó una historia de Instagram para dar su versión de la pelea que tuvo con Tchouameni tras el entrenamiento del jueves. En ese marco, explicó que su herida fue producto de un infortunio en medio de una fuerte discusión y no por un golpe del jugador francés.

“En la discusión golpeé accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital. En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas, pero eso no sucedió”, describió.

Valverde reconoció que el Real Madrid no atraviesa su mejor momento en la temporada y expuso que tanto el desgaste como la frustración llevó a que los ánimos se caldearan en el vestuario. “En un vestuario normal estas cosas se zanjan entre nosotros sin que salga a la luz. Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento, sumado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre es el punto de mira y todo se magnifica”.

De cara al clásico contra el Barcelona, que se disputará el domingo, el mediocampista expuso su malestar por su ausencia y reconoció que se puso a disposición de la dirigencia para colaborar “en cualquier decisión que sea necesaria”.

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