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Policiales

VIDEO.- Motociclista grabó en primera persona un fuerte accidente en La Plata

7 de Mayo de 2026 | 13:42

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Un motociclista de La Plata que realizaba tareas de reparto filmó un siniestro vial entre un auto y otra moto en el cruce de Diagonal 73 y  bulevar 84 en el barrio de La Loma. 

El autor del video circulaba por la circunvalación y llevaba una cámara filmadora integrada a su moto. En el momento en que frenó en el semáforo de la transitada intersección se produjo el impacto: en las imágenes se observa que la moto implicada en el siniestro, que también recorría por la traza de la circunvalación, es colisionada de lleno por un auto que iba por la diagonal. 

A raíz del choque, el piloto de la moto voló de forma violenta y cayó contra el asfalto. A raíz de la violenta embestida, el conductor sufrió golpes aunque se pudo reponer y, aparentemente, no sufrió heridas de gravedad.

De inmediato, el joven que captó la escena desde su moto gracias a que portaba una cámara, asistió al motociclista herido y lo ayudó a ponerse de pie.

Luego difundió las imágenes en sus redes sociales, en donde envió un mensaje a otros conductores. 

"Hoy me tocó vivir esta situación horrible, sean conscientes y usen casco, por favor. Ojalá les haya gustado el video", posteó. A su vez, comentó "que no lo podía creer, estaba en shock, llamé a la policía y a la ambulancia". "Me fui temblando de este accidente, me pudo haber pasado a mí. La vida te puede cambiar en un segundo", dijo.

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