El platense Tirante remontó un duro partido y se metió en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma

El tenista platense Thiago Tirante debutó con éxito en Italia luego de vencer al tenista local Gianluca Cadenasso por 6-7(5), 6-4, 6-0 en dos horas y nueve minutos de juego para meterse en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma. En la siguiente instancia, enfrentará al británico Cameron Norrie y buscará tomarse revancha de la derrota sufrida en el Masters 1000 de Madrid la semana pasada.

El nacido en La Plata llegó a encontrarse 6-7(5) y 1-4 en el partido, a tan solo dos games de quedar eliminado del torneo. Sin embargo, llegó una racha letal y ganó los últimos 11 juegos disputados para terminar imponiéndose en el encuentro.

El próximo rival del platense en el Masters 1000 de Roma será el británico Cameron Norrie, que ya lo eliminó en la tercera ronda del Madrid Open, hace tan solo unas semanas, en un ajustado partido por 7-5 y 7-6(5).

Esta temporada Tirante logró una importante regularidad en su rendimiento y, por tercera vez consecutiva, se impuso en su debut en un Masters 1000. Con el triunfo ante Cadenasso se asentó entre los mejores 70 tenistas del mundo y una victoria ante Norrie le permitiría rozar el top 60.

Una jornada con altibajos

Además de Tirante, solo dos tenistas argentinos lograron sumar un triunfo en el Foro Itálico de Roma. Mariano Navone se impuso en sets corridos ante Denis Shapovalov en su debut, mientras que Solana Sierra avanzó a la tercera ronda donde enfrentará a Coco Gauff, N.º 4 del mundo.

Por su parte, Román Burruchaga y Juan Manuel Cerúndolo quedaron eliminados en el Masters 1000 tras perder sus encuentros en sets corridos. El primero no pudo vencer a Mattia Bellucci (será el rival del platense Tomás Etcheverry) y el segundo cayó ante el chileno Cristian Garín.

En ese marco, el viernes hará su debut Francisco Cerúndolo ante Alejandro Tabilo. El N.º 2 de Argentina viene de caer en octavos de final en Madrid y busca llegar de la mejor manera a Roland Garros. Asimismo, Sebastián Báez se enfrentará a Alexander Bublik en busca de alcanzar la tercera ronda.