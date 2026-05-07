La OMS le pidió a Argentina que reconsidere su salida, durante el ascenso de casos de hantavirus

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La Organización Mundial de la Salud, a través de su director Tedros Adhanom Ghebreyesus, le solicitó al Poder Ejecutivo que reconsidere su salida de la entidad, en el marco de la crisis sanitaria producida por el ascenso a nueve casos confirmados de hantavirus en el crucero MV Hondius.
Argentina dejó de pertenecer a la OMS el pasado 19 de marzo, luego de cumplirse un año de haber realizado la notificación formal. Sin embargo, Ghebreyesus extendió la solicitud así como lo hizo con Estados Unidos.
Durante una conferencia de prensa, la máxima autoridad del organismo sostuvo: “Creo que reconsiderar sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria, ya que a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener”.
Sobre el panorama en la embarcación, la novedad más preocupante para los organismos internacionales es la internación de una azafata neerlandesa en Ámsterdam, lo que representaría el primer contagio de una persona que nunca pisó la embarcación.
La trabajadora aérea comenzó a manifestar síntomas compatibles con la enfermedad tras haber mantenido contacto estrecho con una ciudadana neerlandesa que había desembarcado del crucero el pasado 25 de abril y que falleció un día después en Sudáfrica.
Ante la posibilidad de una cadena de contagios fuera del ámbito marítimo, la OMS activó un protocolo de emergencia para localizar a cerca de 80 personas que compartieron el vuelo con la mujer fallecida.
Por su parte, el Ministerio de Salud nacional envió insumos a los países afectados por hantavirus y brindó asistencia técnica para el manejo clínico de los casos, mientras impulsa investigaciones -desde el suelo nacional- para determinar el posible origen de los contagios.
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