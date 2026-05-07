Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $1.000.000: salió hoy la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

Choque, vuelco y un nene de 7 años herido en La Loma

Choque, vuelco y un nene de 7 años herido en La Loma
7 de Mayo de 2026 | 18:54

Escuchar esta nota

Un fuerte accidente de tránsito generó preocupación este miércoles por la tarde en el barrio La Loma de La Plata, donde un auto terminó volcado sobre la vereda y un niño de 7 años debió ser trasladado al hospital tras sufrir un golpe en la cabeza. El hecho ocurrió cerca de las 19 hs en 27 entre 41 y 42.

Al arribar al lugar, los equipos de emergencia constataron que se trataba de un Renault Sandero que, de acuerdo al relato del conductor, perdió el control luego de colisionar contra una Ford Ecosport que se encontraba estacionada. Producto del impacto, el vehículo quedó apoyado sobre el lateral del conductor, generando un importante despliegue preventivo en la zona.

El hombre viajaba junto a su hijo de 7 años, quien fue asistido por personal médico y trasladado en la ambulancia N°10 del Hospital San Roque de Gonnet, a cargo del doctor Sergio Caneglio, con un golpe leve en la cabeza y fuera de peligro.

Desde el cuerpo de bomberos detallaron el procedimiento realizado tras el siniestro: “Cuando llegamos, el menor salió por sus medios con su padre. Por seguridad, entramos al auto que estaba encendido y nosotros sacamos la llave del auto y quitamos la batería”, explicaron. Intervino personal de la comisaría Cuarta y la Justicia investiga las circunstancias del accidente.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La tormenta golpeó en La Plata, que sigue amenazada por lluvias y ráfagas

Muslera-Tiago, la dupla esencial que sostiene la ilusión de una gran Copa

Vélez-Gimnasia: casi un clásico de los ‘90

Expediciones polares, montañismo y suites de hasta U$S 25mil: las bondades del crucero del hantavirus

VIDEO.- Un piquete en la rotonda de la Autopista provocó varias horas de caos en el tránsito

Polémica con Maxi López: una platense le hizo una demanda millonaria

Cruce Milei - Bullrich por la situación de Adorni

Se confirmó la extensión del parque Saavedra y la obra arrancará en junio
+ Leidas

La transformación del Estadio Único: qué se sabe de la llegada del Hard Rock Cafe a La Plata

La tormenta golpeó en La Plata, que sigue amenazada por lluvias y ráfagas

Se confirmó la extensión del parque Saavedra y la obra arrancará en junio

Uno por uno: el boletín de calificaciones del Pincha en Cusco

La buena noticia para visitar a Flamengo

Arroyo Salgado lanzó una sorpresiva hipótesis sobre la muerte de Nisman

VIDEO.- Un piquete en la rotonda de la Autopista provocó varias horas de caos en el tránsito

Estudiantes sumó un punto que vale ante Cusco
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Choque y vuelco en el Camino Centenario: una camioneta perdió el control tras una brutal colisión

Detuvieron a un boliviano con más de cinco kilos de hojas de coca y casi 6 millones de pesos en La Plata

VIDEO.- Motociclista grabó en primera persona un fuerte accidente en La Plata

El desgarrador mensaje de la joven que recibió el corazón de Mateo Yagame: "Él merece una justicia real" 
La Ciudad
"Fin" de la Zona Fría: qué pasará en La Plata y en qué municipios impactará la ley que impulsa Milei
Vecinos sin luz en Arana: qué dijo Edelap
VIDEO.- Otros dos comercios de La Plata bajan la persiana: alquileres impagables, servicios por las nubes y poca venta, detrás del fenómeno
“Tristísimo ver Olmos así”: falta de recolección y basura acumulada en las esquinas
Una zona de Villa Elisa a oscuras hace dos meses
Deportes
El platense Tirante remontó un duro partido y se metió en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma
Qué decisión tomó el Real Madrid después del incidente entre Valverde y Tchouameni
River quiere cambiar la cara ante Carabobo por la Copa Sudamericana: hora, formaciones y tv
La Reserva del Pincha volvió a caer y quedó relegado en la lucha por los puestos de Playoff
El Pata Pereyra probó un nuevo esquema para visitar a Vélez: ¿patea el tablero?
Espectáculos
Murió la mamá de Mario Pergolini y cancelaron "Otro día perdido"
Shakira presentó la canción del Mundial 2026 y suma otro hito histórico a su carrera
Ordenan la detención de Felipe Pettinato por una causa de estafas
VIDEO. En el show de Jimmy Fallon sonó cumbia argentina: Trueno "tiró pasos" con 'Turrazo'
Se fue Yipio de Gran Hermano, qué pasó con el rating de la casa más famosa
Información General
La OMS le pidió a Argentina que reconsidere su salida, durante el ascenso de casos de hantavirus
El frío y las articulaciones no se llevan bien en otoño: por qué el cuerpo duele más en esta estación del año
Se supo: ¿Por qué te cuesta tanto conciliar el sueño?
VIDEO.- Así fue el tornado que azotó a Las Flores en medio del feroz temporal
VIDEO. El Súper Niño y su impacto en Argentina: "El evento más intenso en más de un siglo"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla