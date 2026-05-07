Choque, vuelco y un nene de 7 años herido en La Loma

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Un fuerte accidente de tránsito generó preocupación este miércoles por la tarde en el barrio La Loma de La Plata, donde un auto terminó volcado sobre la vereda y un niño de 7 años debió ser trasladado al hospital tras sufrir un golpe en la cabeza. El hecho ocurrió cerca de las 19 hs en 27 entre 41 y 42.
Al arribar al lugar, los equipos de emergencia constataron que se trataba de un Renault Sandero que, de acuerdo al relato del conductor, perdió el control luego de colisionar contra una Ford Ecosport que se encontraba estacionada. Producto del impacto, el vehículo quedó apoyado sobre el lateral del conductor, generando un importante despliegue preventivo en la zona.
El hombre viajaba junto a su hijo de 7 años, quien fue asistido por personal médico y trasladado en la ambulancia N°10 del Hospital San Roque de Gonnet, a cargo del doctor Sergio Caneglio, con un golpe leve en la cabeza y fuera de peligro.
Desde el cuerpo de bomberos detallaron el procedimiento realizado tras el siniestro: “Cuando llegamos, el menor salió por sus medios con su padre. Por seguridad, entramos al auto que estaba encendido y nosotros sacamos la llave del auto y quitamos la batería”, explicaron. Intervino personal de la comisaría Cuarta y la Justicia investiga las circunstancias del accidente.
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