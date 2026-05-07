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Choque y vuelco en el Camino Centenario: una camioneta perdió el control tras una brutal colisión

El accidente se produjo a la altura de la calle 54 y de milagro no hubo heridos. Los vecinos vuelven a reclamar la instalación de semáforos

Choque y vuelco en el Camino Centenario: una camioneta perdió el control tras una brutal colisión
7 de Mayo de 2026 | 15:20

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Un violento siniestro vial tuvo lugar en el cruce de Camino Centenario y la calle 54. Por causas que las autoridades intentan establecer, una camioneta Fiat Ducato y un auto Chevrolet Celta protagonizaron un fuerte impacto que derivó en un importante operativo de emergencia.

Como consecuencia del choque, el vehículo de mayor porte perdió la estabilidad y terminó sobre su lateral en medio de la calzada. El episodio provocó momentos de incertidumbre y tensión entre los vecinos de la zona y el resto de los conductores que circulaban por esa transitada arteria de acceso.

Ante la alerta, profesionales del SAME arribaron al lugar en la ambulancia para evaluar el estado de salud de los involucrados. Tras una revisión integral, los médicos confirmaron que ninguna de las partes presentó lesiones de importancia, de modo que no fue necesario el traslado a un hospital.

Por su parte, los Bomberos Voluntarios de Villa Elisa trabajaron intensamente en el área del accidente. Su labor resultó clave para asegurar el perímetro, colaborar en la remoción y normalizar el flujo vehicular en la zona, luego de la congestión ocasionada debido al bloqueo de carriles.

Los vecinos piden un semáforo en el peligroso cruce

Desde hace varias semanas, los frentistas de Villa Elisa reclaman por la instalación de semáforos en el Camino Centenario para evitar los incidentes viales en la zona. Pedro, un vecino de la zona, en diálogo con este diario, explicó: "Los autos cruzan el Arco de Villa Elisa y vienen muy ligero porque el primer semáforo recién está en la plaza Castells (51 y Centenario)". Y agregó: "En varias ocasiones se vuelve muy complicado y peligroso ir por 54 e intentar cruzar Centenario, porque es difícil que los vehículos reduzcan la velocidad". 

"Inclusive es peligroso para aquellos que circulan a pie, porque al no haber ningún semáforo, tienen que aguardar la buena bondad de algún conductor o que no pase nadie para poder cruzar", agregó Oscar. 

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