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Alicia, la platense que hace 70 años lee El Día todas las semanas y guarda sus recortes más valiosos

Alicia, la platense que hace 70 años lee El Día todas las semanas y guarda sus recortes más valiosos
7 de Mayo de 2026 | 20:43

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Alicia tiene 83 años, vive en La Plata y mantiene una costumbre que la acompaña desde hace siete décadas: leer el diario todos los días. Este año cumplirá 84 y todavía conserva intacto el ritual que heredó de sus padres y que hoy forma parte de su vida cotidiana.

“Empecé por ver a mis padres”, cuenta sobre el origen de un hábito que atraviesa generaciones y que sigue sosteniendo con entusiasmo. Cada vez que abre el diario, hay una sección que busca antes que cualquier otra: los deportes. Y más precisamente, todo lo relacionado con Estudiantes de La Plata, el club de sus amores.

Aunque asegura que no tiene una sección favorita y que disfruta recorrer todas las páginas, reconoce que cuando por alguna razón no puede leerlo siente “tristeza”.

Pero su vínculo con el diario no termina en la lectura. Desde hace años, Alicia recorta las noticias que le interesan y las pega en cuadernos como parte de un trabajo neurocognitivo que realiza junto a una acompañante terapéutica. “Guardo temas relacionados con la salud”, explica.

Durante mucho tiempo conservó carpetas y cajas llenas de recortes, aunque gran parte de ese material se esfumó en la inundación que golpeó a La Plata en 2013. “Perdí todo”, lamenta. Hoy continúa armando su cuaderno de recortes, transformando cada noticia en una manera de ejercitar la memoria y mantenerse activa.

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Entre los recuerdos que más le gustaría recuperar hay ejemplares muy especiales: las ediciones donde salieron publicados el nacimiento de sus hijos -en 1973 y 1977- y también la noticia de su casamiento, en 1972. Alicia representa a una generación que convirtió al diario en compañía, rutina y memoria viva de la ciudad.

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